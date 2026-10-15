Motorización y equipamiento
Bajo el cofre, las dos versiones de la Monjaro EM-i llevan un motor turbo de gasolina de 1.5 litros, acoplado a una transmisión DHT que emula tres cambios. La diferencia está en el sistema eléctrico. La GL tiene tracción delantera y un motor eléctrico, mientras que la GF suma otro motor en el eje trasero para ofrecer tracción integral.
También cambia la capacidad de la batería. La GL equipa una de 19 kWh, cuya carga completa toma alrededor de tres horas y media; la GF utiliza una de 29 kWh y necesita unas cuatro horas y media, según los datos proporcionados por Geely. Ambas versiones incluyen un cargador doméstico tipo wallbox, aunque el comprador debe cubrir su instalación.
La conexión con la infraestructura de carga es otro punto que la marca está ajustando. La Monjaro EM-i estrena en la gama electrificada de Geely en México el conector chino GB/T, en sustitución del europeo Tipo 2 que utilizaba en otros modelos.
La intención es extenderlo a sus vehículos electrificados modelo 2027 para facilitar el acceso a puntos de carga compatibles y reducir la necesidad de que los propietarios compren adaptadores.
En cuanto al mantenimiento, Arvizu señala que la Monjaro EM-i y la EX5 EM-i tienen servicios de mantenimiento cada 15,000 kilómetros, frente a los intervalos de 10,000 kilómetros que pueden requerir otros modelos de la marca.
Versiones y precios
La Geely Monjaro PHEV estará disponible en dos versiones:
GL – 747,900 pesos
GF – 819,900 pesos
Geely asegura que el impacto ya está contemplado en su estrategia de precios para la Monjaro EM-i y ofrecerá una tarifa especial de lanzamiento, acompañada de incentivos comerciales para moderar el desembolso inicial. La marca no ha precisado aquí el monto de esos apoyos.
“Hemos estado nosotros absorbiendo bastantes de los impactos que hemos tenido, pero es algo que eventualmente tenemos que ir ajustando y este vehículo ya llega con esos ajustes en mente”, afirma Arvizu.
Entre las herramientas comerciales están los bonos, las tasas de financiamiento subsidiadas, los seguros subsidiados y la inclusión del cargador doméstico. La duración de las promociones dependerá de la respuesta del mercado.