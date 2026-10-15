La decisión también responde a algo que la marca escuchó de sus propios clientes. Cuando presentó la Monjaro de gasolina, algunos compradores se acercaban a los concesionarios interesados en el diseño y la conducción, pero echaban en falta una opción electrificada.

“La gente llegaba a los concesionarios y veía Monjaro a gasolina y decía: 'está bellísima, se maneja increíble, pero ¿no tienes una híbrida?'", cuenta Arvizu.

La versión de gasolina vende cerca de 100 unidades al mes. Geely espera que la variante enchufable multiplique ese volumen, en parte porque considera que quienes se acercan a las marcas chinas buscan opciones con tecnología electrificada.

La Monjaro EM-i será, además, el segundo híbrido enchufable de la marca en México, después del EX5 EM-i, y el modelo con el que pretende mostrar el alcance de su tecnología.

“Sabemos que no se van a vender como vendemos Emgrand o como vendemos Coolray, pero es donde mostramos músculo para enseñarle a la gente esta es la experiencia que podemos encontrar”, añade el directivo.

Una arquitectura distinta a la versión de gasolina

Aunque comparte nombre y carrocería con la Monjaro de combustión, la versión híbrida enchufable está desarrollada sobre una arquitectura diferente. Utiliza la plataforma GEA Evo, diseñada para vehículos de mayores dimensiones y también presente en otros modelos electrificados de la marca.

“Comparten el nombre y compartimos la carrocería con la de gasolina, pero son dos arquitecturas completamente diferentes”, precisa Arvizu.

La SUV se fabrica en Xi’an, China, en una planta cuyas líneas flexibles permiten ensamblar vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos. Esa capacidad de producción multimodal facilita fabricar distintas tecnologías en una misma instalación, en lugar de depender de una línea exclusiva para cada tipo de vehículo.