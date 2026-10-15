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Geely lanza Monjaro EM-i, el SUV enchufable rival de BYD Song Plus y Mitsubishi Outlander

La marca china apuesta por esta SUV para captar clientes que buscan electrificación y mostrar tecnología que también respalde su oferta de modelos de mayor volumen.
jue 15 octubre 2026 07:56 PM
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El frente de un Geely Monjaro EM-o, el nuevo SUV enchufable de la marca china.
Las dos versiones de la Monjaro EM-i llevan un motor turbo de gasolina de 1.5 litros. La diferencia está en el sistema eléctrico. La GL tiene tracción delantera y un motor eléctrico, mientras que la GF suma otro motor en el eje trasero para ofrecer tracción integral. (Ivet Rodríguez )

Geely busca hacerse un lugar en el segmento de las SUV medianas híbridas enchufables con la Monjaro EM-i. El modelo llega a México para competir con la Mitsubishi Outlander PHEV y la BYD Song Plus DM-i, y de paso intentar atraer también a compradores de la Toyota RAV4 PHEV, más pequeña, pero cercana en precio.

La marca espera vender 400 Monjaro EM-i mensuales. La meta equivale a la mitad del volumen de la BYD Song Plus DM-i, pero la apuesta no se limita a las unidades que pueda colocar. Geely quiere ganar presencia en una categoría de bajo volumen que le permite mostrar tecnologías y equipamiento que después pueden llegar a modelos más accesibles.

“Un vehículo en ese segmento sabemos que no vende mucho, pero te da mucha presencia de awareness, de marca, de todo. Estos son los flagships”, explica Ricardo Arvizu, director de Producto de Geely en México.

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La decisión también responde a algo que la marca escuchó de sus propios clientes. Cuando presentó la Monjaro de gasolina, algunos compradores se acercaban a los concesionarios interesados en el diseño y la conducción, pero echaban en falta una opción electrificada.

“La gente llegaba a los concesionarios y veía Monjaro a gasolina y decía: 'está bellísima, se maneja increíble, pero ¿no tienes una híbrida?'", cuenta Arvizu.

La versión de gasolina vende cerca de 100 unidades al mes. Geely espera que la variante enchufable multiplique ese volumen, en parte porque considera que quienes se acercan a las marcas chinas buscan opciones con tecnología electrificada.

La Monjaro EM-i será, además, el segundo híbrido enchufable de la marca en México, después del EX5 EM-i, y el modelo con el que pretende mostrar el alcance de su tecnología.

“Sabemos que no se van a vender como vendemos Emgrand o como vendemos Coolray, pero es donde mostramos músculo para enseñarle a la gente esta es la experiencia que podemos encontrar”, añade el directivo.

Una arquitectura distinta a la versión de gasolina

Aunque comparte nombre y carrocería con la Monjaro de combustión, la versión híbrida enchufable está desarrollada sobre una arquitectura diferente. Utiliza la plataforma GEA Evo, diseñada para vehículos de mayores dimensiones y también presente en otros modelos electrificados de la marca.

“Comparten el nombre y compartimos la carrocería con la de gasolina, pero son dos arquitecturas completamente diferentes”, precisa Arvizu.

La SUV se fabrica en Xi’an, China, en una planta cuyas líneas flexibles permiten ensamblar vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos. Esa capacidad de producción multimodal facilita fabricar distintas tecnologías en una misma instalación, en lugar de depender de una línea exclusiva para cada tipo de vehículo.

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Motorización y equipamiento

Bajo el cofre, las dos versiones de la Monjaro EM-i llevan un motor turbo de gasolina de 1.5 litros, acoplado a una transmisión DHT que emula tres cambios. La diferencia está en el sistema eléctrico. La GL tiene tracción delantera y un motor eléctrico, mientras que la GF suma otro motor en el eje trasero para ofrecer tracción integral.

También cambia la capacidad de la batería. La GL equipa una de 19 kWh, cuya carga completa toma alrededor de tres horas y media; la GF utiliza una de 29 kWh y necesita unas cuatro horas y media, según los datos proporcionados por Geely. Ambas versiones incluyen un cargador doméstico tipo wallbox, aunque el comprador debe cubrir su instalación.

La conexión con la infraestructura de carga es otro punto que la marca está ajustando. La Monjaro EM-i estrena en la gama electrificada de Geely en México el conector chino GB/T, en sustitución del europeo Tipo 2 que utilizaba en otros modelos.

La intención es extenderlo a sus vehículos electrificados modelo 2027 para facilitar el acceso a puntos de carga compatibles y reducir la necesidad de que los propietarios compren adaptadores.

En cuanto al mantenimiento, Arvizu señala que la Monjaro EM-i y la EX5 EM-i tienen servicios de mantenimiento cada 15,000 kilómetros, frente a los intervalos de 10,000 kilómetros que pueden requerir otros modelos de la marca.

Versiones y precios

La Geely Monjaro PHEV estará disponible en dos versiones:

GL – 747,900 pesos
GF – 819,900 pesos

Geely asegura que el impacto ya está contemplado en su estrategia de precios para la Monjaro EM-i y ofrecerá una tarifa especial de lanzamiento, acompañada de incentivos comerciales para moderar el desembolso inicial. La marca no ha precisado aquí el monto de esos apoyos.

“Hemos estado nosotros absorbiendo bastantes de los impactos que hemos tenido, pero es algo que eventualmente tenemos que ir ajustando y este vehículo ya llega con esos ajustes en mente”, afirma Arvizu.

Entre las herramientas comerciales están los bonos, las tasas de financiamiento subsidiadas, los seguros subsidiados y la inclusión del cargador doméstico. La duración de las promociones dependerá de la respuesta del mercado.

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Autos chinos en México

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