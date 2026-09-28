El dato mensual todavía no cambia el resultado acumulado. Entre enero y agosto, MG suma 36,019 unidades, frente a las 31,606 de Geely. La diferencia es de 4,413 vehículos. Pero la distancia se ha reducido lo suficiente para que Geely ya compita por el segundo puesto entre las marcas de origen chino en un mercado que ha abierto espacio a nuevos jugadores.

Por delante está BYD, con 45,296 unidades en el acumulado, según los cálculos de AMDA, ya que la automotriz no reporta directamente sus ventas.

Los vehículos más vendidos de Geely en México

Geely comenzó a vender en el país vehículos a gasolina, pero en menos de tres años construyó una oferta que incorpora combustión, vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Esta diversidad de alternativas ya empieza a reflejarse en sus resultados por segmento. Entre sus modelos más vendidos está Emgrand, un sedán a gasolina que compite directamente con el MG5. Entre enero y agosto, Geely ha vendido 13,120 unidades de este modelo, convirtiéndose en su best seller.

En el mismo periodo MG comercializó 18,456 de su modelo MG5,.

Los otros dos pilares de venta de Geely son el SUV híbrido enchufable EX5 EM-i y el city car eléctrico EX2. Este último compite directamente con el BYD Dolphin Mini.

Para Bryan Wu, director general de Geely Auto México, el crecimiento responde a una combinación de producto, distribución y atención al consumidor.

“Los resultados obtenidos en 2026 reflejan la confianza que cada vez más consumidores mexicanos depositan en Geely y respaldan nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en el país”, señaló.

Wu identifica tres pilares para sostener esa expansión: un portafolio de productos competitivo y alineado con las necesidades del mercado, una red de distribuidores sólida y en constante desarrollo, y colocar a los clientes en el centro de cada decisión.

El siguiente paso en la estrategia de expansión de Geely es el lanzamiento de sus modelos híbridos convencionales, lo cual ocurrirá en 2027.