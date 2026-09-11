En una carta dirigida a Jim Farley, CEO de Ford, Duffy cuestionó que una marca estadounidense esté profundizando sus vínculos con empresas chinas en un momento en que Washington intenta reducir la exposición de su industria a tecnologías y productos provenientes de ese país.

“Si bien el Departamento de Transporte reconoce las intensas presiones competitivas del mercado global, las recientes decisiones estratégicas de la compañía ofrecen una imagen preocupante de una marca estadounidense fundamental que está entrelazando activamente su futuro con empresas respaldadas por el Estado chino”, escribió Duffy.

El funcionario también afirmó que la dependencia de Ford respecto a tecnologías de países considerados adversarios extranjeros “no es sostenible para Estados Unidos”.

La crítica llega después de que Ford anunciara el 23 de julio su acuerdo con Geely para crear una empresa conjunta que fabricará cinco vehículos en la planta de Almussafes a partir de 2028. Los modelos estarán dirigidos al mercado europeo y serán híbridos y eléctricos.

La sociedad tendrá una participación de 66% para Ford y 34% para Geely. La operación está prevista para comenzar durante la primera mitad de 2027, una vez que obtenga las autorizaciones regulatorias correspondientes.

El acuerdo busca recuperar la utilización de una planta con capacidad para ensamblar 500,000 vehículos al año, pero que actualmente produce menos de 90,000 unidades. La fábrica ensambla actualmente el Kuga y cuenta con unos 4,200 trabajadores.

El proyecto contempla además incrementar la plantilla para hacer frente a la producción de los cinco nuevos modelos.

China entra por la puerta de las alianzas

La reacción de Washington ocurre cuando la administración Trump intenta limitar la presencia de empresas y tecnologías chinas en la economía estadounidense.

La preocupación no se concentra únicamente en los automóviles fabricados directamente en China. También alcanza a vehículos que incorporen software, hardware o tecnologías conectadas desarrolladas por empresas chinas, incluso si son ensamblados en otros países.

Para Estados Unidos, los vehículos conectados pueden representar un riesgo potencial debido a la cantidad de información que generan y a su capacidad para comunicarse con redes e infraestructura.

El otro frente es comercial. Washington impone actualmente un arancel de 100% a los vehículos provenientes de China, mientras que los automóviles importados desde España, por ejemplo, enfrentan un arancel de 25%.

La diferencia hace mucho más viable para los fabricantes chinos exportar desde una planta en Europa que desde otra en China.