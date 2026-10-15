Trabajadores de Volkswagen rechazan por segunda vez el contrato colectivo y mantienen riesgo de huelga

La consulta contó con la participación de 5,608 trabajadores de los 6,211 que tenían derecho a votar, equivalente a una participación de 90.3%. De los sufragios emitidos, 5,587 fueron válidos y 21 nulos, mientras que 603 boletas no se utilizaron.

El resultado vuelve a poner en entredicho una negociación que la automotriz y el sindicato habían cerrado el 2 de octubre, después de varios meses de conversaciones para revisar las condiciones laborales de la planta poblana.

Volkswagen de México reconoció que la mayoría de los trabajadores que participaron en la consulta rechazó el convenio y manifestó su preocupación por la decisión. En un posicionamiento, la empresa señaló que el acuerdo representaba “el mayor esfuerzo viable para la empresa dadas las condiciones actuales”.

La automotriz también advirtió que la negociación ocurre en un momento complejo para el grupo, la marca y su operación mexicana. Según la empresa, los representantes sindicales conocían los desafíos que enfrenta la compañía cuando se alcanzó el acuerdo.

La huelga todavía no es inmediata

El rechazo no implica la suspensión automática de las actividades en la planta de Puebla. Volkswagen informó que, si el SITIAVW decide continuar con el emplazamiento, la huelga solo podría comenzar a partir de las 11:00 horas del 22 de octubre.

Hasta entonces, las operaciones se mantendrán con normalidad, de acuerdo con el posicionamiento de la empresa.

“VW de México siempre estará dispuesta a dialogar”, afirmó la compañía, aunque advirtió que no buscará evitar una huelga si el costo de hacerlo pone en riesgo el futuro de la planta.

La automotriz también destacó la relevancia de la operación poblana, que se acerca a los 70 años de historia y constituye una fuente de empleo para decenas de miles de personas, de manera directa e indirecta.

Por su parte, el sindicato agradeció la participación de los trabajadores en el proceso de consulta y sostuvo que este tipo de ejercicios fortalece “la democracia y la transparencia sindical”.