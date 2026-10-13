Motor turbo y dos versiones desde 395,000 pesos
Venue mide cerca de cuatro metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.5 metros. Sus dimensiones la ubican por debajo de Creta y la orientan principalmente al uso urbano.
La camioneta estará disponible con un motor turbo de 1.0 litros que entrega 118 caballos de fuerza y 126 libras-pie de torque. La oferta contempla una transmisión manual de seis velocidades y una automática de doble embrague de siete velocidades, además de tres modos de manejo, Eco, Normal y Sport.
La versión GL, con transmisión manual, tendrá un precio de lanzamiento de 395,000 pesos. Desde esta configuración incluye una pantalla central de 10.25 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa, sensores traseros de estacionamiento, monitoreo de presión de llantas, control electrónico de estabilidad y seis bolsas de aire.
Por 449,000 pesos, la versión Limited DCT agrega aire acondicionado automático, cargador inalámbrico para teléfonos, asientos de piel sintética, sistema de audio de seis bocinas y freno de estacionamiento electrónico.
Esta variante también incorpora Hyundai SmartSense, el paquete de asistencias a la conducción de la marca. Entre sus funciones están las alertas y la asistencia para prevenir colisiones frontales, el mantenimiento y la corrección de carril, así como el control crucero inteligente con función Stop & Go.
La gama tendrá cuatro colores exteriores de un solo tono, blanco, gris, azul y morado. La versión Limited DCT también ofrecerá una combinación de carrocería blanca con techo negro. Hyundai anunció una garantía de siete años y cinco años de protección para llantas.
¿Venue paga el arancel de 50%?
Su origen también tiene implicaciones comerciales, pues los vehículos importados de India están sujetos a un arancel de 50% debido a que México no tiene un acuerdo comercial con India.
Sin embargo, aquellos modelos con motores pequeños, de hasta 1.0 litro, no pagan la tasa de 100% que enfrentan determinados vehículos procedentes de países sin tratado comercial con México, sino uno de 20%.
Debido a ello, detalló Ortega, Hyundai Venue solo pagará un arancel de 20%, lo que permite a la marca mantener precios competitivos.
Venue amplía la gama sin reemplazar a Creta
La incorporación de Venue también busca evitar que los compradores interesados en una SUV de Hyundai tengan que subir de segmento para acceder a determinados atributos de tecnología y conectividad.
Ortega señaló que una de las dudas que surgieron en redes sociales antes de la presentación fue si el nuevo modelo sustituiría a Creta.
El directivo explicó que ambos vehículos atenderán necesidades distintas. Venue se enfocará en consumidores que buscan una camioneta compacta, con diseño y equipamiento para los desplazamientos cotidianos, mientras que Creta conservará su lugar para quienes necesitan más espacio, confort y versatilidad.
“Por eso no estamos reemplazando una opción, la estamos ampliando y eso nos permite atender mejor a consumidores con necesidades distintas y sin obligarlos a subir de segmento para acceder a atributos que hoy consideran esenciales”, dijo Ortega.
La diferenciación busca evitar que los dos modelos compitan por el mismo comprador dentro de la propia gama de Hyundai. Venue estará dirigida a quienes necesitan menos espacio, pero no quieren prescindir de la conectividad y las funciones tecnológicas. Creta, por su parte, continuará atendiendo a clientes que priorizan la amplitud, el confort y la funcionalidad.