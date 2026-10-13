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Hyundai lanza Venue en México para competir por los clientes de Chevrolet Groove, Nissan Magnite y Kia Sonet

La marca introduce Venue, una SUV subcompacta importada de India que se colocará por debajo de Creta. Con precios desde 395,000 pesos, competirá por un segmento que ya representa 42% de las ventas de SUV en México.
mar 13 octubre 2026 09:55 AM
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El nuevo Hyundai Venue en color morado sobre una plataforma de concreto y detrás un fondo montañoso.
Venue llega a México con motor turbo de 1.0 litros.

Hyundai incorpora Venue al mercado mexicano para competir en el segmento de las SUV subcompactas de entrada, donde se encontrará con modelos como Nissan Magnite, Kia Sonet y Chevrolet Groove. Importada de India y con precios desde 395,000 pesos, la camioneta se colocará por debajo de Creta y buscará atraer a compradores que priorizan las dimensiones compactas, la conectividad y el equipamiento sin pagar por un vehículo de mayor tamaño.

La incorporación responde al crecimiento de las SUV de entrada en México. De acuerdo con las cifras presentadas por la compañía, la participación de este tipo de vehículos pasó de 15% en 2023 a casi 27% en 2025, un avance de alrededor de 12 puntos porcentuales en dos años.

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Para competir en este segmento, las automotrices están recurriendo a modelos fabricados en Asia para ampliar su oferta de vehículos de entrada. Venue y Nissan Magnite llegan desde India, mientras que Kia Sonet y Chevrolet Groove se importan de China. Esta estrategia permite a las marcas incorporar alternativas de dimensiones compactas y equipamiento para atender a compradores que buscan una SUV de precio más accesible.

“Venue llega por primera vez a México para convertirse en nuestra nueva puerta de entrada al portafolio de SUV”, dijo Juan Carlos Ortega, CEO de Hyundai en México, durante la presentación del modelo. El directivo explicó que su incorporación no implica sustituir otro vehículo, sino ampliar la oferta de SUV de la marca para atender necesidades distintas.

¿Es la misma Venue que la de Estados Unidos?

Venue llegará a México en su segunda generación, importada desde India. En Estados Unidos, en cambio, Hyundai mantiene a la venta la primera generación, fabricada en Corea del Sur. La diferencia responde a las estrategias de producto de la compañía y al peso que tienen las SUV pequeñas en cada mercado.

En México, las SUV subcompactas representan 42% del mercado de estos vehículos, según las cifras compartidas por la compañía. En Estados Unidos, los segmentos de mayor tamaño, como los que atienden Tucson y Santa Fe, tienen más relevancia para la estrategia comercial de Hyundai.

“La estrategia entre Estados Unidos y México es diferente. En ese país se comercializa la generación anterior”, explicó Claudia Torres Trueba, Head of Department de Producto de Hyundai.

La ejecutiva señaló que, debido a la menor importancia de este segmento en el mercado estadounidense, la compañía decidió mantener la generación actual de Venue, aunque prevé que su comercialización termine en un par de años.

México seguirá una ruta distinta. Como Venue debuta en el portafolio local, Hyundai optó por introducir la generación más reciente, importada desde India, desde el inicio de su ciclo comercial.

“Nosotros, al ser un mercado que estamos integrando Venue por primera vez, decidimos adoptar la estrategia de traerlo de India con la nueva generación para poderlo tener obviamente todo el ciclo de vida”, dijo Torres Trueba.

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Motor turbo y dos versiones desde 395,000 pesos

Venue mide cerca de cuatro metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.6 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.5 metros. Sus dimensiones la ubican por debajo de Creta y la orientan principalmente al uso urbano.

La camioneta estará disponible con un motor turbo de 1.0 litros que entrega 118 caballos de fuerza y 126 libras-pie de torque. La oferta contempla una transmisión manual de seis velocidades y una automática de doble embrague de siete velocidades, además de tres modos de manejo, Eco, Normal y Sport.

hyundai venue motor 1.0 litros.png

La versión GL, con transmisión manual, tendrá un precio de lanzamiento de 395,000 pesos. Desde esta configuración incluye una pantalla central de 10.25 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa, sensores traseros de estacionamiento, monitoreo de presión de llantas, control electrónico de estabilidad y seis bolsas de aire.

Por 449,000 pesos, la versión Limited DCT agrega aire acondicionado automático, cargador inalámbrico para teléfonos, asientos de piel sintética, sistema de audio de seis bocinas y freno de estacionamiento electrónico.

Esta variante también incorpora Hyundai SmartSense, el paquete de asistencias a la conducción de la marca. Entre sus funciones están las alertas y la asistencia para prevenir colisiones frontales, el mantenimiento y la corrección de carril, así como el control crucero inteligente con función Stop & Go.

La gama tendrá cuatro colores exteriores de un solo tono, blanco, gris, azul y morado. La versión Limited DCT también ofrecerá una combinación de carrocería blanca con techo negro. Hyundai anunció una garantía de siete años y cinco años de protección para llantas.

¿Venue paga el arancel de 50%?

Su origen también tiene implicaciones comerciales, pues los vehículos importados de India están sujetos a un arancel de 50% debido a que México no tiene un acuerdo comercial con India.

Sin embargo, aquellos modelos con motores pequeños, de hasta 1.0 litro, no pagan la tasa de 100% que enfrentan determinados vehículos procedentes de países sin tratado comercial con México, sino uno de 20%.

Debido a ello, detalló Ortega, Hyundai Venue solo pagará un arancel de 20%, lo que permite a la marca mantener precios competitivos.

Venue amplía la gama sin reemplazar a Creta

La incorporación de Venue también busca evitar que los compradores interesados en una SUV de Hyundai tengan que subir de segmento para acceder a determinados atributos de tecnología y conectividad.

Ortega señaló que una de las dudas que surgieron en redes sociales antes de la presentación fue si el nuevo modelo sustituiría a Creta.

El directivo explicó que ambos vehículos atenderán necesidades distintas. Venue se enfocará en consumidores que buscan una camioneta compacta, con diseño y equipamiento para los desplazamientos cotidianos, mientras que Creta conservará su lugar para quienes necesitan más espacio, confort y versatilidad.

“Por eso no estamos reemplazando una opción, la estamos ampliando y eso nos permite atender mejor a consumidores con necesidades distintas y sin obligarlos a subir de segmento para acceder a atributos que hoy consideran esenciales”, dijo Ortega.

La diferenciación busca evitar que los dos modelos compitan por el mismo comprador dentro de la propia gama de Hyundai. Venue estará dirigida a quienes necesitan menos espacio, pero no quieren prescindir de la conectividad y las funciones tecnológicas. Creta, por su parte, continuará atendiendo a clientes que priorizan la amplitud, el confort y la funcionalidad.

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