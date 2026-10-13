Para competir en este segmento, las automotrices están recurriendo a modelos fabricados en Asia para ampliar su oferta de vehículos de entrada. Venue y Nissan Magnite llegan desde India, mientras que Kia Sonet y Chevrolet Groove se importan de China. Esta estrategia permite a las marcas incorporar alternativas de dimensiones compactas y equipamiento para atender a compradores que buscan una SUV de precio más accesible.

“Venue llega por primera vez a México para convertirse en nuestra nueva puerta de entrada al portafolio de SUV”, dijo Juan Carlos Ortega, CEO de Hyundai en México, durante la presentación del modelo. El directivo explicó que su incorporación no implica sustituir otro vehículo, sino ampliar la oferta de SUV de la marca para atender necesidades distintas.

¿Es la misma Venue que la de Estados Unidos?

Venue llegará a México en su segunda generación, importada desde India. En Estados Unidos, en cambio, Hyundai mantiene a la venta la primera generación, fabricada en Corea del Sur. La diferencia responde a las estrategias de producto de la compañía y al peso que tienen las SUV pequeñas en cada mercado.

En México, las SUV subcompactas representan 42% del mercado de estos vehículos, según las cifras compartidas por la compañía. En Estados Unidos, los segmentos de mayor tamaño, como los que atienden Tucson y Santa Fe, tienen más relevancia para la estrategia comercial de Hyundai.

“La estrategia entre Estados Unidos y México es diferente. En ese país se comercializa la generación anterior”, explicó Claudia Torres Trueba, Head of Department de Producto de Hyundai.

La ejecutiva señaló que, debido a la menor importancia de este segmento en el mercado estadounidense, la compañía decidió mantener la generación actual de Venue, aunque prevé que su comercialización termine en un par de años.

México seguirá una ruta distinta. Como Venue debuta en el portafolio local, Hyundai optó por introducir la generación más reciente, importada desde India, desde el inicio de su ciclo comercial.

“Nosotros, al ser un mercado que estamos integrando Venue por primera vez, decidimos adoptar la estrategia de traerlo de India con la nueva generación para poderlo tener obviamente todo el ciclo de vida”, dijo Torres Trueba.