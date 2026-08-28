Menos India e Indonesia, más Japón

Ante este escenario, la compañía está optando por una estrategia enfocada en modificar la mezcla de modelos, elevar el volumen de unidades provenientes de Japón y reducir la importación de vehículos fabricados en India e Indonesia.

“Hemos creado estrategias para poder dar la mejor respuesta comercial a esta situación”, dijo Gerardo Macías, gerente general de Ventas de la división de Autos de Suzuki, en entrevista con Expansión.

De India llegan modelos como Baleno, Fronx y Across, mientras que Ertiga se fabrica en Indonesia. En contraste, Swift y Jimny son producidos en Japón y prácticamente no pagan arancel, debido al acuerdo de asociación económica que se tiene con ese país.

Suzuki prevé entonces incrementar los volúmenes de los modelos fabricados en Japón, mientras que reducirá los de algunas líneas provenientes de India e Indonesia. El objetivo es aprovechar los modelos que generan mayor demanda y que, además, presentan una menor exposición al costo arancelario.

“Parte de las estrategias que la marca está siguiendo es incrementar volúmenes de producción japonesa por un lado, y por el otro lado, reducir volúmenes de producción de ciertos modelos de India y de Indonesia”, señaló Macías.

Baleno, entre los modelos que perderán espacio

El movimiento supone una modificación respecto a la gama que la empresa manejaba el año pasado. “No podemos mantener los mismos volúmenes ni exactamente la misma gama que teníamos el año pasado”, dijo Macías.

La empresa todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre todos los modelos que podrían dejar de comercializarse, aunque Baleno ya se encamina a salir de la oferta de Suzuki.

El modelo llega de India y su menor demanda frente a otros productos de la marca forma parte de las razones para replantear su permanencia dentro del portafolio.

Macías señaló que la empresa todavía evalúa alternativas antes de determinar qué otras líneas dejarán de venderse.

Mientras tanto, otros modelos procedentes de los mercados asiáticos que enfrentan el arancel podrían mantenerse mediante una estrategia comercial distinta, con apoyos promocionales para sostener su competitividad.

Tal es el caso de Across, un SUV subcompacto importado de India que recientemente lanzó al mercado mexicano, con un precio promocional de lanzamiento de 519,990 pesos.