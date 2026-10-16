Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

AT&T vende su operación en México con ‘descuento’ para reforzar su apuesta por Estados Unidos

La baja rentabilidad de su operación en México y la decisión de concentrar inversiones en Estados Unidos llevaron a la multinacional a aceptar un precio de venta inferior a lo que invirtió para entrar al país.
vie 16 octubre 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
Edificio corporativo color gris con el logo de la empresa de Telecomunicaciones AT&T que es un círculo azul acompañado de las letras en negro que dicen AT&T.
La transacción está valuada en 2,000 millones de dólares, 40% del cual se cubrirá con capital propio de Televisa y Fintech Holdings, mientras que el 60% restante se financiará con deuda. (CARL DE SOUZA/AFP )

AT&T acordó vender su negocio mexicano a Grupo Televisa y Fintech Holdings por 2,000 millones de dólares, menos de la mitad de los 4,375 millones que pagó en 2015 por Iusacell y Nextel.

Once años después de su llegada al mercado mexicano, impulsada por la reforma de telecomunicaciones de 2013, la compañía estadounidense optó por desprenderse de una operación que, pese a sus millones de usuarios y su posición entre los principales competidores del sector, genera una rentabilidad limitada para su tamaño.

Publicidad

La transacción será financiada con un 40% de capital propio de Televisa y Fintech Holdings, mientras que el 60% mediante deuda. El paquete de deuda asciende a 1,400 millones de dólares y comprende un préstamo de 1,200 millones de dólares y una línea de crédito rotatoria de 200 millones de dólares, según información de la calificadora Fitch Ratings.

Pero analistas consultados por Expansión aseguraron que la operación cerró a un precio inferior, casi similar a la transacción de Telefónica México, que se colocó 60% por debajo de los estándares internacionales.

Esto refleja las dificultades para rentabilizar sus activos en el país y la decisión de concentrar inversiones en Estados Unidos, donde busca fortalecer sus redes de fibra óptica y ampliar su capacidad para competir.

¿Por qué AT&T fue vendida en 2,000 mdd?

En 2025, AT&T México facturó 4,379 millones de dólares y obtuvo un EBITDA de 816 millones, pero su utilidad operativa fue de apenas 145 millones, equivalente a un margen de 3.3%, según sus estados financieros.

Con esos resultados, el precio pactado representa 0.46 veces los ingresos, 2.5 veces el EBITDA y alrededor de 81 dólares por suscriptor, de acuerdo con los cálculos de Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones.

La compañía no desglosa la deuda que actualmente tendría la operación mexicana.

La valoración contrasta con el desembolso que hizo la compañía para entrar al mercado mexicano. Además de pagar 4,375 millones de dólares por Iusacell y Nextel en 2015, AT&T comprometió otros 3,000 millones de dólares para desarrollar su red LTE.

La diferencia entre ambas operaciones refleja las dificultades para convertir esa inversión en una rentabilidad que justifique un precio mayor.

“AT&T absorbió pérdidas operativas acumuladas por casi 4,000 millones entre 2017 y 2025, mientras que para el comprador la transacción es una ganga”, refirió Tovar. Sin embargo, el especialista advirtió que el reto para el nuevo dueño será integrar el negocio móvil con una infraestructura fija, bajar la tasa de abandono (churn) y elevar la mezcla de pospago.

Si las autoridades de competencia económica y telecomunicaciones autorizan la compra, los nuevos propietarios recibirán 23.4 millones de líneas móviles de prepago y pospago, más de 1.1 millones de clientes de internet de las cosas (IoT), bandas de espectro, infraestructura activa y pasiva, y el negocio mayorista.

A diferencia de AT&T, Televisa puede combinar esos activos con su infraestructura de telecomunicaciones para ofrecer servicios fijos y móviles en paquetes, ampliar su oferta comercial y reducir la pérdida de clientes. Esa capacidad de integración podría elevar el valor del negocio más allá de lo que representa para su actual propietario.

“En términos económicos, el activo valía más en manos de Televisa que de AT&T porque solo Televisa puede capturar las ventajas de la convergencia”, afirmó Tovar.

Publicidad

AT&T se enfocará en Estados Unidos

La decisión de vender responde también a un cambio en las prioridades de inversión de AT&T. Su director ejecutivo, John Stankey, ha defendido una estrategia centrada en mejorar la rentabilidad y generar valor para los accionistas mediante inversiones en espectro y fibra óptica en Estados Unidos, donde la expansión de la inteligencia artificial incrementa la importancia de contar con redes de alta capacidad.

“Esta iniciativa posiciona a AT&T México para participar en esa evolución y es coherente con nuestra estrategia a largo plazo de enfocar la asignación de capital en oportunidades de crecimiento en el dinámico mercado estadounidense”, aseguró Stankey en un comunicado sobre la venta.

La empresa ya avanza en esa dirección con una compañía conjunta de fibra óptica junto a Global Infrastructure Partners, parte de BlackRock, y Canada Pension Plan Investment Board.

También busca competir en el segmento de conectividad satelital directa a dispositivos, conocido como direct to device (D2D), mediante una empresa conjunta con Verizon y T-Mobile, en un mercado donde Starlink de Elon Musk, busca ganar terreno.

“Estados Unidos, AT&T ya tiene 5.2 millones de clientes que combinan fibra y móvil. En México AT&T era un operador solo móvil, sin red fija. En términos económicos, el activo valía más en manos de Televisa que de AT&T porque solo Televisa puede capturar las ventajas de la convergencia”, afirmó Ramiro Tovar.

La tendencia global de las telecomunicaciones, dice el analista, es que la escala por país ya no compensa estar en muchas naciones, sino la densidad de red en uno solo. Y en ese escenario, AT&T se va de México porque un operador solo móvil, sin fibra, es 'una especie en peligro de extinción' amenazada por la convergencia tecnológica.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad