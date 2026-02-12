AT&T mejora resultados en México, pese a ello el negocio aquí no es prioridad: su estrategia apunta a otro lado

Publicidad

AT&T México mejora resultados, pero el valor estratégico está en EU

AT&T México cerró 2025 con alza en ingresos y EBITDA y 1.1 millones de clientes IoT, pero aporta apenas 3.4% de los ingresos del grupo, que concentra inversiones y estrategia en Estados Unidos.
jue 12 febrero 2026 12:38 PM
Datos de AT&T muestran que, en 2024, la matriz facturó 121,884 millones de dólares, de los cuales la filial mexicana aportó 4,232 millones, apenas el 3.4%. (Foto: Mauricio Palos)

AT&T México presentó ante accionistas estados financieros que reflejan una operación saludable, con incrementos en ventas y flujo operativo al cierre de 2025. Sin embargo, la narrativa estratégica del corporativo giró en torno a la operación estadounidense, en donde se planea concentrar sus esfuerzos en reforzar su red de telecomunicaciones.

A diciembre del año pasado, la unidad mexicana destacó incrementos en sus ingresos y EBITDA, por sus siglas en inglés, de 3.5% y 17%, respectivamente, en medio de versiones sobre una posible adquisición por parte de Televisa, junto con un fondo de inversión Cerberus.

Además, el operador hizo público por primera vez que cuenta con 1.1 millones de clientes en su vertical de IoT, un segmento clave para las telecomunicaciones, ya que permite generar nuevas fuentes de ingresos y fortalecer la fidelización de clientes corporativos.

“Cerramos 2025 con resultados financieros sólidos, un crecimiento sostenido en usuarios y una operación más eficiente; hoy atendemos a más de 24.7 millones de personas en México. Somos por mucho el segundo operador móvil en México, y seguimos creciendo”, aseguró Mónica Aspe, CEO de AT&T México en un comunicado de prensa.

Pero paralelamente, el CEO de la matriz, John Stankey, enfatizó en llamada con analistas que las prioridades de la empresa están centradas en la rentabilidad y dar mayor valor a los accionistas, mediante inversiones en espectro y en fibra óptica para robustecer la red de Estados Unidos.

La estrategia ha comenzado a materializarse con la reciente adquisición del negocio de fibra de la empresa Lumen Technologies y el espectro de EchoStar que implica 30 MHz del espectro 3.45 GHz- y 20 MHz de la banda de 600 MHz a nivel nacional.

“Nuestra estrategia nos permite realizar inversiones estratégicas que beneficien a nuestros clientes y a nuestros accionistas. Esas inversiones en 5G y fibra, tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones, nos han posicionado para acelerar y escalar la ejecución de nuestra estrategia en 2026”, comentó el CEO de AT&T matriz en conferencia con analistas.

Jesús Romo, analista de la consultora Global Data, explicó que la estrategia de la matriz de AT&T responde a un proceso de concentración que ha marcado al mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos, impulsado por la adquisición y fusión de operaciones de empresas más pequeñas por parte de competidores más grandes, con el fin de fortalecer su infraestructura de conectividad.

“En Estados Unidos todos los operadores tratan de crecer de manera inorgánica en este momento, porque para las telcos es muy importante enfocar los esfuerzos en temas de convergencia”, explicó el analista.

En medio de este panorama, a pesar de los sólidos resultados de AT&T México, la pregunta que persiste entre los analistas es cómo la filial puede seguir generando valor para la matriz, que ahora concentra sus esfuerzos en Estados Unidos.

El desafío, señalan expertos, radica en que el crecimiento en clientes y soluciones avanzadas exigirá una evolución constante de la red, lo que implicará inversiones importantes.

México todavía se encuentra en las primeras etapas del 5G, mientras que en Estados Unidos ya se discute el despliegue de una quinta generación avanzada basado en la arquitectura standalone, lo que plantea un reto estructural para que los operadores móviles locales mantengan su competitividad en los próximos años.

El reto toma mayor fuerza si se toma en cuenta que AT&T México ha implementado una estrategia de eficiencias financieras, al deshacerse de activos no estratégicos como ha sido la devolución de espectro, sumado a que ha evitado entrar a licitaciones de bandas espectrales debido a los costos onerosos que implica este insumo en el país.

José Otero, director ejecutivo de la consultora ICT Development Consulting, aseguró que en los últimos cinco años la empresa presidida por Mónica Aspe ha demostrado que puede ser rentable en un mercado altamente concentrado. Sin embargo, para la matriz, la unidad mexicana dejó de ser el foco hace tiempo, lo que ha llevado a contemplar su venta, aunque no de manera urgente, sino como una forma de concentrar esfuerzos en el mercado estadounidense, que genera la mayor parte del valor financiero.

Datos de AT&T muestran que, en 2024, la matriz facturó 121,884 millones de dólares, de los cuales la filial mexicana aportó 4,232 millones, apenas el 3.4%. “AT&T Estados Unidos no necesita dinero para comprar a otros jugadores de ese mercado, pero si se materializa la venta de la operación mexicana, esos recursos podrían usarse para adelantar pagos de deuda o repartirlos entre los accionistas, aunque no es algo urgente”, concluyó Otero.

Así, aunque AT&T México sigue mostrando números sólidos y crecimiento en segmentos estratégicos como IoT, su futuro dentro del grupo depende cada vez más de la estrategia de la matriz en Estados Unidos.

La filial enfrenta el reto de evolucionar su red y mantener la competitividad en un mercado aún incipiente en 5G, mientras su papel dentro del grupo se redefine en un contexto donde la generación de valor y la rentabilidad están concentradas al norte de la frontera.

Telecomunicaciones

