Horarios y partidos de la NFL en Thanksgiving 2026

La jornada de celebración especial comenzó el miércoles 25 de noviembre con el partido en el que Los Ángeles Rams vencieron a los Green Bay Packers por un marcador de 26-13. Sin embargo, los juegos estelares se llevarán a cabo este jueves 26, siendo los siguientes:

Chicago Bears vs Detroit Lions: 12:00 horas. Estadio Ford Field de Detroit.

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys: 15:30 horas. AT&T Stadium de Dallas.

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills: 19:20 horas. New Highmark Stadium de Buffalo.

Además, el 27 de noviembre se jugará un partido más con motivo de la celebración del Black Friday entre los Denver Broncos vs los Pittsburgh Steelers a las 14:00 horas.

¿Qué partidos de Thanksgiving van gratis y cuáles en streaming?

El partido del miércoles entre Rams y Packers fue transmitido a través de Netflix para los suscriptores de cualquier plan. Sin embargo, para los duelos de este jueves las transmisiones quedarán a cargo de la cadena FOX, tanto en sus canales de televisión de paga como a través de FOX One, su plataforma de streaming.

La suscripción a FOX One para ver los partidos tiene un costo de 225 pesos al mes o 1,399 pesos al año, aunque también ofrece la opción de suscribirse a través de proveedores de internet o telefonía móvil como Totalplay, Telmex y Megacable.

Sin embargo, el partido de Philadelphia vs Dallas también contará con una t ransmisión 100% gratuita a través del Canal 5, así como mediante el servicio de Vix Premium, que tiene un costo de suscripción de 149 pesos al mes.

Finalmente, el duelo del viernes entre Broncos y Steelers podrá verse de manera exclusiva a través de Amazon Prime Video, cuyo precio de suscripción mensual es de 149 pesos.

Chicago Bears vs Detroit Lions: FOX y FOX One.

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys: FOX, FOX One, Canal 5 y Vix

Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills: FOX y FOX One.

Denver Broncos vs Pittsburgh Steelers: Amazon Prime.

Además, los juegos también se pueden ver a través de la suscripción al NFL Game Pass en DAZN, con un precio de 580 pesos mensuales o 999 por toda la temporada.