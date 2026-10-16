El AIFA y el AICM superan otro obstáculo, EU levanta restricciones y las aerolíneas podrán abrir más rutas

Las aerolíneas mexicanas podrán abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia los Estados Unidos, luego de que el gobierno estadounidense revocara las restricciones que limitaban esas operaciones.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este viernes que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) retiró las medidas con efecto inmediato, como resultado de los avances de México en el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de aviación.

La decisión elimina las restricciones establecidas en la Orden 213-2 del DOT, que afectaban operaciones existentes, propuestas y futuras de aerolíneas mexicanas. Con ello, las compañías podrán volver a plantear nuevas rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense.