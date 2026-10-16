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El AIFA y el AICM superan otro obstáculo, EU levanta restricciones y las aerolíneas podrán abrir más rutas

La decisión beneficia a las operaciones del AIFA y el AICM, al eliminar barreras que limitaban a las aerolíneas mexicanas para ampliar sus vuelos hacia Estados Unidos.
vie 16 octubre 2026 04:31 PM
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(Aviones aterrizando en el AIFA)
Estados Unidos retiró las medidas que limitaban la apertura de nuevas rutas y el aumento de frecuencias desde el AIFA y el AICM. (Quetzalli Nicté-Ha/Reuters)

Las aerolíneas mexicanas podrán abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia los Estados Unidos, luego de que el gobierno estadounidense revocara las restricciones que limitaban esas operaciones.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este viernes que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) retiró las medidas con efecto inmediato, como resultado de los avances de México en el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de aviación.

La decisión elimina las restricciones establecidas en la Orden 213-2 del DOT, que afectaban operaciones existentes, propuestas y futuras de aerolíneas mexicanas. Con ello, las compañías podrán volver a plantear nuevas rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense.

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¿Por qué Estados Unidos restringió los vuelos desde el AIFA y el AICM?

El conflicto comenzó en 2022, cuando el Gobierno de México redujo los horarios de despegue y aterrizaje (slots) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el argumento de que sus instalaciones estaban saturadas. En 2023, también ordenó trasladar las operaciones de carga del aeropuerto capitalino a otras terminales, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estados Unidos consideró que estas decisiones perjudicaban a sus aerolíneas y contravenían el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015, que establece condiciones para la operación de las compañías de ambos países. Washington cuestionó, en particular, la reducción de horarios disponibles para las aerolíneas estadounidenses y la reubicación de los vuelos de carga.

En respuesta, en 2025 el Departamento de Transporte de Estados Unidos impuso restricciones a las aerolíneas mexicanas, entre ellas la cancelación de 13 rutas y limitaciones para abrir nuevos vuelos o aumentar frecuencias desde el AICM y el AIFA hacia territorio estadounidense.

Las restricciones comenzaron a levantarse tras las negociaciones bilaterales de 2026. En mayo, ambos gobiernos acordaron medidas para mejorar el acceso de las aerolíneas estadounidenses a los horarios del AICM y avanzar hacia un sistema de asignación de slots más transparente. Tras reconocer avances en esos compromisos, Washington revocó las restricciones este viernes.

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¿Qué cambia para los pasajeros y las aerolíneas?

La decisión abre la posibilidad de que las compañías mexicanas propongan nuevas rutas y aumenten las frecuencias de sus vuelos hacia Estados Unidos desde el AIFA y el AICM.

Sin embargo, el retiro de las restricciones no significa que se hayan anunciado nuevos vuelos de manera automática. La apertura de rutas dependerá de las decisiones comerciales de las aerolíneas y de los procedimientos correspondientes para operar cada servicio.

Para los pasajeros, una mayor oferta podría traducirse en más opciones de conexión entre México y Estados Unidos. Para las compañías, la medida devuelve margen de maniobra para planear su crecimiento en ese mercado.

La SICT señaló que México continuará trabajando con las autoridades estadounidenses para fortalecer la conectividad aérea, generar oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, y consolidar un sistema de transporte aéreo seguro, competitivo y eficiente.

El retiro de las restricciones también marca una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de aviación, luego de meses de diálogo técnico y compromisos entre ambos gobiernos.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

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