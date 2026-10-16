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GATM alza la mano para operar el aeropuerto de San Miguel de Allende una vez que se construya

La empresa, que ya opera el Aeropuerto Internacional de Tepic y el de Puerto Escondido, busca sumar la operación de nuevas terminales rentables.
vie 16 octubre 2026 03:20 PM
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El gobierno está en etapa de estudios para poner en marcha cinco nuevos aeropuertos, uno de ellos en San Miguel de Allende.
La empresa es un 65% propiedad del estado y 35% de la compañía privada Aeropuertos Mexicanos (Mota-Engil-AME). (Galo Cañas Rodríguez)

Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM) busca ampliar su operación con el aeropuerto de San Miguel de Allende, Guanajuato, uno de los cinco proyectos que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) analiza para desarrollar en el país. La empresa ve en el destino turístico una oportunidad para sumar infraestructura a su portafolio, aunque condiciona su interés a que los estudios de viabilidad confirmen que la terminal puede generar rendimientos.

“San Miguel de Allende, Guanajuato, podría ser un buen aeropuerto que pudiera integrarse a GATM. Es más de naturaleza turística. Podría ser de los más rentables”, expone en entrevista con Expansión Marco Antonio Rivera, director de la compañía.

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ASA todavía realiza los estudios necesarios para determinar la viabilidad de los cinco proyectos aeroportuarios y no hay una fecha definida para la entrada en operación de las terminales. GATM espera los resultados para evaluar las condiciones de cada ubicación y decidir si presenta una propuesta para operar alguna de ellas.

Además de San Miguel de Allende, los proyectos bajo análisis se ubican en Ensenada, Baja California; Costa Alegre y Lagos de Moreno, Jalisco, y el norte de Quintana Roo.

La posible incorporación de una nueva terminal responde a un criterio financiero. GATM opera bajo un esquema de inversión mixta en el que participa capital privado, por lo que la expansión de su red debe combinar el objetivo de mejorar la conectividad aérea con la generación de rendimientos.

“Básicamente es un tema de rentabilidad que se debe cumplir, porque es un privado el que está poniendo el dinero. Se tendrían que evaluar esos aeropuertos y ver cuál sería un buen prospecto para traerlo aquí al Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano”, señala Rivera.

¿Qué aeropuertos opera GATM?

GATM opera actualmente los aeropuertos internacionales de Tepic y Puerto Escondido, dos terminales en las que la empresa ha destinado recursos para ampliar su infraestructura y fortalecer su operación.

La compañía ha invertido 3,100 millones de pesos en el aeropuerto de Puerto Escondido, mientras que los recursos destinados al de Tepic ascienden a 4,100 millones de pesos. En conjunto, las inversiones suman 7,200 millones de pesos.

Por ahora, el objetivo de la empresa es consolidar esas instalaciones antes de comprometer recursos en nuevos proyectos. La incorporación de otra terminal dependerá de que los estudios de ASA permitan estimar su potencial de ingresos y las condiciones necesarias para que la inversión sea rentable.

“Ahora están en estudios, yo creo que si maduran más esos estudios pudiéramos tener ya una visión más clara y poder determinar si conviene o no incluirlos, siempre y cuando sea negocio. Este es un esfuerzo privado y tiene que haber una rentabilidad de por medio. Si existe la rentabilidad, yo creo que sí podría pensarse en incluirlas”, afirma Rivera.

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En el caso de San Miguel de Allende, su perfil turístico es uno de los factores que despiertan el interés del grupo. Sin embargo, la decisión no está tomada y dependerá de los resultados de los análisis técnicos y financieros, así como de las condiciones bajo las cuales pudiera desarrollarse y operar la terminal.

¿Quién es el dueño de GATM?

GATM es propiedad en 65% del Estado y en 35% de Aeropuertos Mexicanos, compañía privada vinculada a Mota-Engil-AME. La participación privada implica que la expansión del grupo debe sostenerse con proyectos capaces de generar retornos para el capital invertido.

La empresa no recibe recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para financiar sus operaciones, por lo que estas se sostienen con los ingresos que genera su propia actividad.

Esta estructura condiciona el ritmo de crecimiento de GATM. Aunque los nuevos aeropuertos podrían contribuir a ampliar la conectividad y la oferta de infraestructura aérea, la empresa deberá determinar cuáles tienen suficiente demanda potencial para justificar la inversión.

Por ello, San Miguel de Allende figura como una oportunidad por evaluar y no como una incorporación confirmada. La decisión dependerá de que ASA concluya los estudios y de que GATM encuentre condiciones para operar la terminal con rentabilidad.

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Empresas Aeropuertos y Servicios Auxiliares Aeropuertos

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