La apuesta no es sólo sustituir el pasaporte físico por un mecanismo digital, sino conseguir que los distintos sistemas que intervienen en un trayecto puedan reconocerse entre sí.

Lo que necesitamos es un ecosistema que conecte los distintos componentes de la industria, desde aeropuertos y empresas de renta de autos hasta cruceros y agencias gubernamentales Paul Griffiths, CEO de Dubai Airport



El reto está en conseguir que aeropuertos, aerolíneas, autoridades migratorias, hoteles, empresas de renta de autos y otros proveedores de servicios compartan información de manera segura y bajo reglas comunes. Hoy, muchos de esos sistemas funcionan de manera independiente, lo que obliga al pasajero a repetir procesos, hacer filas y presentar información que otras partes del viaje ya tienen.

Una de las propuestas planteadas es reducir la identificación a dos preguntas: si una persona es quien dice ser y si tiene autorización para estar en determinado lugar en ese momento. Bajo ese esquema, el rostro podría convertirse en el elemento que active distintos servicios, desde el control fronterizo hasta el acceso a un avión, sin que el viajero tenga que sacar constantemente un documento físico.

La biometría se utiliza en distintos puntos de entrada y salida. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 1,000 millones de viajeros habían sido confirmados mediante sistemas biométricos en puertos de entrada desde 2016. La discusión ahora está en cómo llevar esa tecnología a una experiencia completa y conectada, en lugar de utilizarla como soluciones aisladas.

Diane Sabatino, Comisionada Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), detalló que la implementación de la identidad digital parte de los datos biométricos faciales

“Estamos enfocados en el rostro como un token en pasajeros dentro del alcance donde es requerido por estatuto y regulación, que están limitados a ciudadanos estadounidenses. Además, ciertas categorías de viajeros con visa , pueden optar por no participar en ese reconocimiento facial”, dijo,