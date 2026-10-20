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De Sears y Sanborns a la IA, así construye su camino en los negocios el hijo de Arturo Elías Ayub

Arturo Elías Slim pasó por Sears y Sanborns, fundó una empresa y ahora impulsa T1. Su nueva apuesta es llevar la inteligencia artificial más allá de los chats y convertirla en una herramienta para operar negocios.
mar 20 octubre 2026 07:50 PM
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Arturo Elías Slim
Arturo Elías Slim lidera la apuesta digital del conglomerado con proyectos como T1 y su impulso al comercio electrónico. (Especial)

Arturo Elías Slim busca llevar la inteligencia artificial a los negocios, desde la creación de una tienda en línea hasta la gestión de pagos y envíos. La apuesta representa un nuevo paso en la trayectoria de Elías Slim, hijo de Arturo Elías Ayub y nieto de Carlos Slim.

Sin embargo, este no es su primer paso en los negocios, su experiencia está ligada al comercio electrónico, los marketplaces, la logística, los pagos y el retail, sectores desde los que ha seguido la transformación de las ventas digitales.

Ahora busca llevar esa experiencia a una plataforma que no solo ayude a los negocios a vender por internet, sino también a gestionar distintas etapas de su operación.

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De las tiendas físicas al comercio electrónico

Durante más de una década, el nieto de Slim lideró el comercio electrónico y la omnicanalidad de Sears y Sanborns, una experiencia que le permitió trabajar con distintas necesidades del retail, desde la venta de productos por internet hasta la integración de canales comerciales.

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En ese recorrido también fundó ClaroShop , un marketplace diseñado para reunir en una sola plataforma productos de diferentes categorías y vendedores.

En su modelo se permite a los comercios publicar sus productos y acceder a consumidores a través de internet, mientras que la plataforma ofrece herramientas para gestionar las ventas y facilitar procesos relacionados con pagos y envíos.

La plataforma mantiene herramientas para vendedores, entre ellas la publicación de productos, opciones de pago, tarifas de envío y servicios logísticos.

En su sitio oficial, ClaroShop explica que los negocios pueden registrarse para vender a escala nacional y utilizar servicios que facilitan la gestión de sus pedidos. Esa estructura muestra cómo el comercio electrónico dejó de ser solo una forma de promocionarse para convertirse en una operación que involucra tecnología, logística y administración.

T1 busca llevar esa experiencia a otros negocios

La siguiente etapa de la trayectoria de Elías Slim es T1, un ecosistema de comercio digital que busca reunir herramientas para vender por internet y administrar distintas partes de la operación comercial.

Con esto, se pretender responder a todos esos problemas que pueden tener numerosos negocios, como lo es abrir una tienda en línea, cargar los productos, actualizar precios e inventarios, procesar los pagos, coordinar las entregas y dar seguimiento a cada pedido.

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Si la empresa vende a través de varios canales, la información puede quedar repartida entre diferentes sistemas.

T1 busca conectar esas funciones, a partir de herramientas para crear tiendas digitales, administrar productos y pedidos, integrar marketplaces, procesar pagos y gestionar envíos.

La compañía reporta en su sitio más de 25,000 tiendas y más de 200 millones de transacciones.

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UNO, la apuesta por automatizar tareas con inteligencia artificial

En octubre de 2026, T1 presentó UNO, una herramienta de inteligencia artificial que, de acuerdo con la empresa, puede ejecutar más de 250 acciones para apoyar la operación de los negocios.

La compañía también anunció T1 POS, orientada a los puntos de venta, y T1 Finanzas, enfocada en tareas administrativas y de facturación.

La intención es que la inteligencia artificial pueda ayudar a los emprendedores a realizar distintas tareas y consultar información de su negocio mediante instrucciones en lenguaje natural, sin tener que navegar por múltiples herramientas para cada actividad.

El reto de convertir la tecnología en un negocio

La apuesta de Elías Slim llega en un mercado donde las empresas tienen cada vez más opciones para vender por internet, procesar pagos y administrar sus operaciones.

Los marketplaces, las plataformas para crear tiendas digitales y los servicios de gestión comercial compiten por convertirse en parte de la infraestructura cotidiana de los negocios.

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T1 busca posicionarse como una plataforma capaz de acompañar varias etapas de la operación, desde la creación de una tienda hasta la gestión de las ventas y las tareas administrativas.

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Carlos Slim Helú Arturo Elías Ayub empresas Inteligencia artificial

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