De Sears y Sanborns a la IA, así construye su camino en los negocios el hijo de Arturo Elías Ayub

De las tiendas físicas al comercio electrónico

Durante más de una década, el nieto de Slim lideró el comercio electrónico y la omnicanalidad de Sears y Sanborns, una experiencia que le permitió trabajar con distintas necesidades del retail, desde la venta de productos por internet hasta la integración de canales comerciales.



En ese recorrido también fundó ClaroShop , un marketplace diseñado para reunir en una sola plataforma productos de diferentes categorías y vendedores.

En su modelo se permite a los comercios publicar sus productos y acceder a consumidores a través de internet, mientras que la plataforma ofrece herramientas para gestionar las ventas y facilitar procesos relacionados con pagos y envíos.

La plataforma mantiene herramientas para vendedores, entre ellas la publicación de productos, opciones de pago, tarifas de envío y servicios logísticos.

En su sitio oficial, ClaroShop explica que los negocios pueden registrarse para vender a escala nacional y utilizar servicios que facilitan la gestión de sus pedidos. Esa estructura muestra cómo el comercio electrónico dejó de ser solo una forma de promocionarse para convertirse en una operación que involucra tecnología, logística y administración.

T1 busca llevar esa experiencia a otros negocios

La siguiente etapa de la trayectoria de Elías Slim es T1, un ecosistema de comercio digital que busca reunir herramientas para vender por internet y administrar distintas partes de la operación comercial.

Con esto, se pretender responder a todos esos problemas que pueden tener numerosos negocios, como lo es abrir una tienda en línea, cargar los productos, actualizar precios e inventarios, procesar los pagos, coordinar las entregas y dar seguimiento a cada pedido.