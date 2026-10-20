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La jugada de Televisa con AT&T: unificará los servicios móvil, internet y satelital para competir con Telcel

La compra de AT&T México le dará acceso a 23.4 millones de líneas móviles, espectro e infraestructura para integrar sus negocios de Izzi y Sky. El reto será invertir en 5G y fibra óptica para elevar ingresos por cliente.
mar 20 octubre 2026 05:54 AM
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Logo de Televisa en un espectacular que esta ubicado en medio de la calle.
Para Televisa, esta incursión en la convergencia fija-móvil, representará un segundo intento para competir con América Móvil. (YURI CORTEZ/AFP)

Televisa busca dejar de ser un operador concentrado en los servicios fijos para convertirse en un competidor capaz de integrar telefonía móvil, internet de banda ancha y conectividad satelital. La adquisición del negocio de AT&T México le dará los activos necesarios para avanzar hacia ese modelo, pero el tamaño de la operación no garantiza que pueda disputarle a Telcel el mercado móvil ni elevar la rentabilidad de sus servicios.

La transacción, que todavía debe obtener la autorización de las autoridades regulatorias, incorporará a Televisa una cartera de 23.4 millones de líneas móviles de prepago y pospago, más de 1.1 millones de clientes de internet de las cosas (IoT), bandas de espectro radioeléctrico, infraestructura activa y pasiva, y el negocio mayorista. Estos activos podrían acelerar la integración con Izzi y Sky, las unidades de telecomunicaciones del grupo, y ampliar su capacidad para ofrecer servicios de conectividad a hogares y empresas.

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La apuesta consiste en avanzar hacia la convergencia fija, móvil y satelital, conocida como FMSC, por sus siglas en inglés. Este modelo busca que un mismo operador administre distintas tecnologías de acceso y permita a los usuarios mantener la conectividad al pasar de una red a otra, en función de la cobertura y las necesidades de cada dispositivo.

La integración también responde a un cambio en las prioridades de la industria. En mercados donde la telefonía móvil se acerca a la saturación, la expansión ya no depende únicamente de sumar líneas, sino de retener a los usuarios, aumentar el gasto que realizan en servicios de telecomunicaciones y aprovechar la infraestructura para generar nuevas fuentes de ingresos.

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, explicó que la convergencia va más allá de comercializar paquetes que agrupen varios servicios. El objetivo es que un operador pueda gestionar bajo una misma estructura sus redes de internet fijo y móvil, en lugar de limitarse a vender productos independientes.

“La convergencia fija-móvil en México aún es limitada, pero en otros mercados como Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos este modelo es muy importante porque el mercado móvil ya está saturado y ahora lo importante es ver cómo se mantienen esos clientes y cómo aumentas el ARPU ante los cambios que se gestan en la industria”, aseguró el analista.

Más ingresos por cliente, el objetivo de Televisa

Televisa ya había avanzado en la integración comercial de sus servicios. Desde 2022, se convirtió en el primer operador en México en ofrecer un paquete de cuádruple play que combina internet fijo, televisión de paga, streaming mediante ViX y telefonía móvil, esta última a través de un operador móvil virtual (OMV) que utiliza la red de AT&T.

La limitación de ese esquema es que Televisa depende de la infraestructura y la gestión de red de un tercero para prestar el servicio móvil, sumado a que la oferta solo era para sus clientes. Con la adquisición, podrá incorporar esos activos a su operación y tendrá mayor capacidad para desarrollar una oferta propia, ampliar su alcance y atender tanto al mercado residencial como al empresarial.

El potencial económico está en elevar el ingreso promedio por usuario (ARPU), una de las métricas que utilizan las empresas de telecomunicaciones para medir cuánto dinero genera cada cliente. Al integrar telefonía, banda ancha, televisión y conectividad satelital, Televisa podría ofrecer más servicios por cuenta, incrementar el gasto mensual de sus usuarios y reducir los incentivos para cambiar de proveedor.

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Las cifras disponibles muestran el margen que existe para aumentar ese ingreso. Al cierre de 2025, el ARPU de Izzi Movil se estimaba en 125 pesos, frente a 146 pesos de AT&T. La adquisición permitiría a Televisa ampliar su participación en el negocio móvil y buscar oportunidades para vender servicios adicionales a los clientes que incorpore.

La integración también podría mejorar el aprovechamiento de sus redes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala que, cuando las tecnologías fija, móvil y satelital se gestionan de manera independiente, resulta más difícil coordinar sus recursos y asignar la capacidad disponible de forma eficiente. Un modelo de control unificado facilita esa administración y abre oportunidades para reducir ineficiencias operativas y desarrollar nuevos servicios.

La televisión de paga enfrenta una pérdida de usuarios, mientras que la conectividad móvil ofrece oportunidades para diversificar ingresos y desarrollar nuevos productos para hogares y empresas.

“El foco de Televisa en los últimos 12 años fue el mercado fijo, pero el móvil, aunque empieza a saturarse, es uno de los negocios más importantes porque es de los que más crece, mientras la TV de paga pierde usuarios, y ahí Televisa podría ayudarle a mejorar y encontrar nuevas oportunidades de negocio”, consideró Romo.

La integración de redes no solo permitiría a Televisa vender más servicios a sus clientes actuales. También podría ayudarle a defender su posición frente a competidores que buscan quedarse con una mayor parte de la cadena de valor de la conectividad.

Empresas satelitales como Starlink y compañías tecnológicas como Amazon buscan ampliar su presencia en el mercado de acceso a internet. Para los operadores tradicionales, el riesgo consiste en quedar relegados a proporcionar infraestructura para transportar datos, mientras otros proveedores controlan la relación comercial con el usuario.

Televisa ya tiene una pieza adicional para avanzar hacia la conectividad satelital. En abril pasado alcanzó una alianza con Starlink , que podría complementar sus redes terrestres y ampliar las alternativas de conexión en zonas donde la infraestructura fija o móvil no ofrece cobertura suficiente.

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El segundo intento de Televisa frente a América Móvil

La compra de AT&T México también representa un nuevo intento de Televisa por ganar terreno en el negocio móvil frente a América Móvil, la compañía de Carlos Slim que opera Telcel.

El grupo ya había incursionado en ese mercado en 2011, cuando adquirió 50% de Iusacell, entonces propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Después de enfrentar dificultades financieras y operativas, Televisa vendió su participación en 2014 a AT&T. La empresa estadounidense utilizó esos activos como parte de la construcción de su operación en México, que ahora regresará al grupo de medios y telecomunicaciones.

La diferencia es que Televisa llega a este segundo intento con una base de clientes de internet fijo, televisión de paga y streaming que puede utilizar para comercializar servicios móviles. La adquisición le dará mayor escala, pero competir con Telcel requerirá algo más que incorporar millones de líneas a su cartera.

Uno de los principales retos será ampliar la cobertura de su red móvil de quinta generación (5G) y mejorar la capacidad de sus servicios para competir en calidad, disponibilidad y velocidad. El otro será completar la transformación de su infraestructura fija para ofrecer internet de alta velocidad con una red de fibra óptica más extensa.

Francisco Valim, director general de Izzi y Sky , dijo en una conferencia con analistas correspondiente al segundo trimestre de 2026 que alrededor de 60% de la red fija de la compañía ya era de fibra óptica. La empresa prevé completar la migración hacia esa tecnología rumbo al segundo trimestre de 2027.

La modernización será importante para competir con operadores como Telmex y Megacable que han avanzado en el despliegue de fibra óptica. Una red con mayor capacidad puede mejorar la experiencia de los usuarios, soportar servicios de mayor velocidad y facilitar la venta de paquetes que combinen conectividad fija y móvil.

El desafío financiero será ejecutar esas inversiones mientras el grupo integra los activos de AT&T y busca que la operación genere rendimientos. La convergencia puede reducir costos, mejorar el aprovechamiento de la infraestructura y elevar el ingreso por cliente, pero esos beneficios dependen de la inversión necesaria para conectar las redes y de la capacidad comercial para vender más servicios.

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Telecomunicaciones GRUPO TELEVISA, S.A.B.

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