El hotel de Carlos Slim a minutos de Disney World que pocos mexicanos conocen y cuesta menos de 1,000 pesos la noche

Los negocios de Carlos Slim se extienden por todo México y abarcan sectores como las telecomunicaciones, las finanzas y el comercio. Sin embargo, su presencia empresarial también llega hasta uno de los destinos turísticos más famosos de Estados Unidos: Walt Disney World, en Orlando, Florida.
A unos minutos de este enorme parque de diversiones se encuentra un hotel en el que se hospedan visitantes de todo el mundo, pero pocos saben que este desarrollo está ligado al hombre más rico de México.
Se trata del Hotel Ramada Gateway Orlando , un negocio hotelero que conecta el mundo empresarial de Slim con el reino de Mickey Mouse. En esta nota te contamos dónde se encuentra, qué ofrece y cuál es su vínculo con el empresario mexicano.
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Ramada Gateway Orlando, el hotel de Slim cerca de Disney World
La historia de este hotel dentro del portafolio de Carlos Slim comenzó en septiembre de 2010, cuando fue adquirido mediante 7470 Highway 530, LLC, una sociedad estadounidense que forma parte de la estructura corporativa de Inmuebles Carso.
La propiedad no está a nombre directo del empresario mexicano, sino que forma parte de una cadena de empresas: 7470 Highway 530, LLC pertenece a Castilleja Holco Corporation, que a su vez es propiedad de Grupo Ostar, la división hotelera de Inmuebles Carso . Esta estructura permite al grupo administrar el activo a través de sus distintas sociedades.
El complejo también destaca por sus dimensiones: cuenta con 100,996 metros cuadrados de terreno y 76,301 metros cuadrados de construcción, según los datos reportados por la compañía ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Además, no es un activo más dentro de la cartera del grupo. De acuerdo con la información de los reportes financieros, el Ramada Orlando Kissimmee es la única propiedad hotelera internacional de Inmuebles Carso, lo que convierte a este desarrollo en una pieza particular dentro de sus inversiones inmobiliarias.
En la plataforma de reservaciones de Ostar Grupo Hotelero se comercializa como Hotel Ramada Gateway Orlando, mientras que en los reportes financieros y regulatorios de Inmuebles Carso ante la Bolsa Mexicana de Valores figura como Hotel Ramada Orlando Kissimmee.
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¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Slim cerca de Disney?
Hospedarse en el Ramada Gateway Orlando no tiene una tarifa única. El precio por noche cambia según el día de la estancia, la temporada y el tipo de habitación, por lo que el presupuesto puede variar de forma importante entre una fecha y otra.
Incluso en temporada baja, las tarifas de referencia del hotel van de 894 a 1,530 pesos por noche, con opciones intermedias de 972 y 1,154 pesos. Estos precios muestran que elegir las fechas del viaje puede marcar una diferencia en el presupuesto de hospedaje, especialmente para quienes planean visitar los parques temáticos de Orlando durante varios días.
El hotel cuenta con habitaciones con dos camas Queen, con capacidad para cuatro personas, así como opciones con cama King y sofá cama. Entre sus servicios se encuentran refrigerador pequeño, microondas, cafetera, televisión por cable, aire acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.
También ofrece habitaciones con vista al patio o a la piscina, además de alternativas accesibles para personas que utilizan silla de ruedas. La disponibilidad y el precio final deben consultarse directamente con el hotel para las fechas elegidas.
¿Qué tan cerca está el hotel de Slim de Disney?
Uno de los principales atractivos del Ramada Gateway Orlando es su ubicación. De acuerdo con la página oficial de Ostar, el hotel se encuentra a solo una milla de Walt Disney World, es decir, aproximadamente 1.6 kilómetros de distancia del complejo de parques temáticos.
La cercanía permite a los huéspedes trasladarse en automóvil en alrededor de seis minutos, según la ruta consultada en Google Maps. Para quienes prefieren caminar, el recorrido puede tomar hasta 46 minutos.
Esta ubicación sitúa al hotel en el corredor turístico de Kissimmee, Florida, una zona que concentra opciones de hospedaje para quienes viajan a Orlando con la intención de visitar Disney y otras atracciones de la región.
Así, la distancia a los parques se convierte en uno de los factores que los viajeros pueden considerar al comparar tarifas y alternativas de alojamiento.
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Todos los hoteles de Carlos Slim, un negocio de 612 mdp
El hotel de Kissimmee, Florida, no es una inversión aislada. Forma parte de Ostar Grupo Hotelero, la división que reúne propiedades en México y Estados Unidos, con establecimientos que van desde edificios históricos hasta complejos de playa y hoteles para viajeros de negocios y familias.
El portafolio incluye siete hoteles distribuidos en distintos destinos turísticos:
En 2025, la compañía reportó ingresos por 8,812.6 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% respecto a 2024, y una plantilla de 1,076 trabajadores. Aunque sus ingresos están lejos de los de otras empresas del conglomerado de Slim, como América Móvil, estas cifras dimensionan el negocio inmobiliario detrás de activos como el hotel cercano a Disney World.
Así, el Ramada Gateway Orlando representa una pieza particular dentro del portafolio de Inmuebles Carso: una inversión fuera de México que vincula al grupo con el mercado turístico de Florida, mientras su operación principal continúa concentrada en el negocio inmobiliario.