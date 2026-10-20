El hotel de Carlos Slim a minutos de Disney World que pocos mexicanos conocen y cuesta menos de 1,000 pesos la noche

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Slim cerca de Disney?

Hospedarse en el Ramada Gateway Orlando no tiene una tarifa única. El precio por noche cambia según el día de la estancia, la temporada y el tipo de habitación, por lo que el presupuesto puede variar de forma importante entre una fecha y otra.

Incluso en temporada baja, las tarifas de referencia del hotel van de 894 a 1,530 pesos por noche, con opciones intermedias de 972 y 1,154 pesos. Estos precios muestran que elegir las fechas del viaje puede marcar una diferencia en el presupuesto de hospedaje, especialmente para quienes planean visitar los parques temáticos de Orlando durante varios días.

El hotel cuenta con habitaciones con dos camas Queen, con capacidad para cuatro personas, así como opciones con cama King y sofá cama. Entre sus servicios se encuentran refrigerador pequeño, microondas, cafetera, televisión por cable, aire acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.

También ofrece habitaciones con vista al patio o a la piscina, además de alternativas accesibles para personas que utilizan silla de ruedas. La disponibilidad y el precio final deben consultarse directamente con el hotel para las fechas elegidas.

¿Qué tan cerca está el hotel de Slim de Disney?

Uno de los principales atractivos del Ramada Gateway Orlando es su ubicación. De acuerdo con la página oficial de Ostar, el hotel se encuentra a solo una milla de Walt Disney World, es decir, aproximadamente 1.6 kilómetros de distancia del complejo de parques temáticos.

La cercanía permite a los huéspedes trasladarse en automóvil en alrededor de seis minutos, según la ruta consultada en Google Maps. Para quienes prefieren caminar, el recorrido puede tomar hasta 46 minutos.

Esta ubicación sitúa al hotel en el corredor turístico de Kissimmee, Florida, una zona que concentra opciones de hospedaje para quienes viajan a Orlando con la intención de visitar Disney y otras atracciones de la región.

Así, la distancia a los parques se convierte en uno de los factores que los viajeros pueden considerar al comparar tarifas y alternativas de alojamiento.