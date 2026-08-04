¿Cuánto cuesta hospedarse en el histórico y lujoso Hotel Geneve de Carlos Slim en CDMX?

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Slim?

Hospedarse en el Hotel Geneve, en la Ciudad de México, implica precios que varían según la categoría de habitación . El hotel ofrece desde habitaciones Deluxe, de estilo clásico, hasta suites de época inspiradas en personajes históricos como Winston Churchill, Frida Kahlo y Charles Lindbergh.

Actualmente, las tarifas con el descuento de Ostar Benefits oscilan entre 2,704 y 12,003 pesos por noche, impuestos incluidos. Por ejemplo:

Deluxe Doble o Matrimonial: desde 2,704 pesos por noche.

Deluxe King: desde 2,758 pesos por noche.

Superior (Doble, Matrimonial o King): entre 3,110 y 3,172 pesos por noche.

Junior Suite (King o Doble): 4,112 pesos por noche.

Master Suite: 9,335 pesos por noche.

Suite de Época: 10,669 pesos por noche.

Suite Presidencial: 12,003 pesos por noche.

Los precios incluyen impuestos y las habitaciones cuentan con amenidades como estacionamiento gratuito, cafetera o tetera, agua embotellada y Wi-Fi. Las suites de categoría superior también ofrecen sala de estar, bata de baño, pantuflas y amenidades premium. Además, los huéspedes inscritos en Ostar Benefits acceden a un descuento exclusivo al reservar en el sitio web, así como a beneficios como early check-in o late check-out sujeto a disponibilidad y descuentos en alimentos y bebidas.

¿Qué ofrece el Hotel Geneve?

El Hotel Geneve no solo destaca por ser uno de los hoteles más antiguos de la Ciudad de México, sino también por combinar su legado histórico con servicios propios de un alojamiento de categoría superior. Inaugurado en 1907 y reconocido como Hotel Museo, conserva una arquitectura de estilo clásico europeo y una colección de piezas históricas que forman parte de la experiencia de los huéspedes.

Entre los principales servicios y experiencias que ofrece se encuentran:

-226 habitaciones de estilo clásico, distribuidas en categorías Deluxe, Junior Suite, Master Suite y Suite de Época.

-Restaurantes y bares, entre ellos Veranda Bistro, Buenos Díaz, Quiet Garden y Phone Bar.

-Spa Calm Spot, con cabinas de masaje para tratamientos de relajación y bienestar.

-Gimnasio y centro de negocios, pensados para viajeros de placer y de trabajo.

-Concierge, Wi-Fi y estacionamiento gratuito para huéspedes.

-Salones para eventos sociales y corporativos en un edificio con más de un siglo de historia.

A ello se suma su ubicación en la Zona Rosa, una de las áreas más céntricas de la capital, a pocos minutos de Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Centro Histórico, Polanco, Roma y Condesa, lo que facilita el acceso a zonas turísticas, financieras y comerciales.

Además, quienes se inscriben al programa Ostar Benefits pueden obtener descuentos al reservar directamente en el sitio del hotel, así como beneficios como early check-in o late check-out sujeto a disponibilidad y promociones en alimentos y bebidas.