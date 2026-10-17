Slim y Televisa pasaron de socios a rivales: estalló una guerra de 4 años y la compra de AT&T México podría reabrirla

Cuando Slim y Televisa eran socios de negocios

La relación entre Carlos Slim y Televisa no siempre estuvo marcada por la rivalidad. A finales de los años 90, el empresario fue un aliado financiero de Emilio Azcárraga Jean, quien enfrentaba el reto de consolidar su control sobre la televisora tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre, en abril de 1997.

El movimiento clave ocurrió en mayo de 1999. A través de Sinca Inbursa, Slim adquirió 24% de Grupo Televicentro, la sociedad controladora de Televisa , en una operación que analistas valuaron en hasta 500 millones de dólares.

El acuerdo establecía dos condiciones: las acciones quedarían en un fideicomiso que debía votar en el mismo sentido que el accionista mayoritario, y Slim no podría venderlas durante cuatro años a nadie que no fuera la propia Televicentro. Así, el empresario obtenía una participación financiera en el grupo, pero Emilio Azcárraga Jean mantenía el control de las decisiones.

Los intereses de ambos empresarios también coincidieron en Cablevisión , la empresa de televisión de paga de Televisa, en la que Slim llegó a tener 49% de las acciones. Sin embargo, esa relación empresarial comenzó a cambiar cuando el mercado de las telecomunicaciones abrió nuevas oportunidades de negocio. En 2002, Slim vendió su participación y salió de la cablera.

La transformación tecnológica terminó por enfrentar los intereses de ambos grupos. Televisa amplió su negocio de televisión de paga y avanzó hacia la oferta de paquetes que combinaban televisión, internet y telefonía. Telmex, por su parte, buscaba entrar al mercado de video, pero su título de concesión le impedía ofrecer televisión directamente al público.

Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jean pasaron de compartir intereses empresariales a protagonizar una de las disputas más intensas de las telecomunicaciones mexicanas. (Cuartoscuro)





Slim contra Azcárraga: la publicidad detonó la guerra empresarial

Durante años, los anuncios de Telmex fueron habituales en la televisión abierta. Uno de los más recordados fue el de “ Háblele”, con el que la compañía promovía sus paquetes para realizar llamadas nacionales e internacionales. En 2011, esa presencia desapareció de las pantallas de Televisa y TV Azteca, en medio de una disputa que enfrentó a Carlos Slim con Emilio Azcárraga Jean y se prolongó durante más de cuatro años.

En febrero de ese año, las empresas de Slim retiraron su publicidad de ambas televisoras . La decisión alcanzó a Telmex, Telcel, Sanborns, Sears e Inbursa y convirtió un desacuerdo comercial en uno de los episodios más visibles de la guerra empresarial entre ambos grupos.

La ruptura tenía un trasfondo que iba más allá de las tarifas publicitarias. Televisa expandía su negocio de televisión de paga y avanzaba hacia la oferta de telefonía e internet, mientras Telmex buscaba entrar al mercado de video, aunque su concesión le impedía ofrecer televisión directamente. Para Slim, seguir invirtiendo en anuncios de Televisa significaba destinar recursos a una empresa que, al mismo tiempo, se convertía en competidora de su grupo.

La disputa se complicó aún más cuando Televisa y TV Azteca se asociaron para adquirir Iusacell , rival de Telcel. Slim acusó a las televisoras de bloquear la publicidad de sus empresas para favorecer sus propios intereses; Televisa negó haber impuesto un veto y sostuvo que el retiro había sido decisión del empresario.

Mientras ambos bandos defendían sus versiones, las compañías de Slim trasladaron parte de su inversión publicitaria a periódicos, revistas, radio y cine. La confrontación también llegó a la prensa, donde los grupos difundieron desplegados para responder a las acusaciones de sus rivales.