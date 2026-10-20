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CFE apuesta por el gas natural y la modernización de sus centrales para reducir emisiones 15%

El plan de sostenibilidad de la eléctrica contempla elevar 72% la generación con ciclos combinados y aumentar 9% la producción de energía limpia, además de modernizar centrales que operan con combustibles fósiles.
mar 20 octubre 2026 03:00 PM
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pequeña instalación de paneles solares para suministro de energía eléctrica.
El plan de sostenibilidad de la eléctrica contempla aumentar 9% la producción de energía limpia, además de modernizar centrales que operan con combustibles fósiles. (CFE)

La CFE busca reducir 15% la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 mediante una combinación de cambios en su matriz de generación eléctrica. La estrategia contempla sustituir combustibles más contaminantes, como el carbón y el combustóleo, por gas natural, aumentar la producción de energía limpia y rehabilitar centrales térmicas que operan con tecnologías menos eficientes.

El objetivo, establecido en el Plan de Sostenibilidad 2026-2030 de la empresa estatal, consiste en pasar de 0.398 toneladas de dióxido de carbono equivalente por megawatt-hora en 2025 a 0.335 toneladas en 2030. Para conseguirlo, la eléctrica prevé aumentar la generación en centrales de ciclo combinado, incorporar nueva capacidad renovable y mejorar el desempeño operativo de instalaciones existentes.

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La meta supone un cambio gradual en la forma en que la CFE produce electricidad, con el gas natural como principal tecnología de transición y las energías limpias como otro componente de la reducción de emisiones. Su cumplimiento, no obstante, dependerá de que los proyectos de expansión y modernización se ejecuten conforme a lo previsto y de que la generación menos contaminante desplace efectivamente a las tecnologías con mayores emisiones.

El gas natural como tecnología de transición

La sustitución de combustibles es una de las principales líneas de acción del plan. La CFE pretende reducir la participación de tecnologías que utilizan carbón y combustóleo mediante una mayor generación en centrales de ciclo combinado, que emplean gas natural para producir electricidad con una eficiencia superior a la de las centrales térmicas convencionales.

“La sustitución de combustibles de mayor contenido de carbono por tecnologías de generación eficientes constituye una de las principales rutas de transición para la CFE. En este proceso, el gas natural en centrales de ciclo combinado adquiere un papel relevante como tecnología de transición, ya que permite mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional al tiempo que mejora el desempeño operativo de la generación térmica”, expone el documento.

La empresa prevé incrementar 72% la generación bruta de sus centrales de ciclo combinado para 2030, hasta alcanzar 66,908 gigawatts-hora. El aumento permitiría cubrir una mayor proporción de la demanda eléctrica con instalaciones que aprovechan mejor el combustible y emiten menos dióxido de carbono por unidad de energía producida.

Para ampliar esta capacidad, la CFE contempla cuatro proyectos prioritarios durante el actual sexenio. Se trata de las centrales Francisco Pérez Ríos, en Tula, Hidalgo; Salamanca II, en Guanajuato; Altamira, en Tamaulipas, y Mazatlán, en Sinaloa.

Estas instalaciones se suman a proyectos desarrollados durante la administración anterior que han comenzado a operar bajo el actual gobierno. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, la empresa incorporó más de 1.3 gigawatts de capacidad instalada con la entrada en operación de las centrales de ciclo combinado Salamanca I, en Guanajuato, y Villa de Reyes, en San Luis Potosí, además de concluir la modernización de las hidroeléctricas Zimapán, Minas y Villita.

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Durante 2025 también concluyeron cuatro proyectos que aportaron más de 600 megawatts adicionales. Entre ellos se encuentran las centrales de ciclo combinado El Sauz II, en Querétaro, y Manzanillo III, en Colima, así como las hidroeléctricas Portezuelo I y II, en Puebla.

La CFE sostiene que la expansión de la generación eléctrica puede acompañarse de una reducción de las emisiones si se modifica la composición de su capacidad productiva y se reemplazan tecnologías menos eficientes.

“La proyección de la matriz de generación de la CFE muestra que el crecimiento de la generación eléctrica puede acompañarse de una reducción gradual en la intensidad de emisiones, siempre que se incremente la participación de energías limpias y se sustituyan tecnologías menos eficientes por otras de mejor desempeño operativo”, añade el plan.

Rehabilitar centrales para mejorar su eficiencia

La estrategia también incluye la rehabilitación y modernización de instalaciones térmicas que seguirán operando con combustibles fósiles. El propósito es mejorar su eficiencia operativa y contener las emisiones asociadas con la generación eléctrica, sin depender exclusivamente de la construcción de nuevas centrales.

Entre las instalaciones consideradas en estas acciones se encuentran la termoeléctrica de Puerto Libertad, la central Manzanillo II, la Emilio Portes Gil y el ciclo combinado Poza Rica.

Para Arturo Carranza, especialista en energía, la reducción de 15% planteada por la CFE es razonable, siempre que las medidas anunciadas se ejecuten y se concrete la sustitución de los combustibles más contaminantes.

“La sustitución de carbón y combustóleo por gas natural tiene una justificación técnica. Una central de ciclo combinado aprovecha mejor la energía del combustible que una central térmica convencional, y el gas natural emite menos dióxido de carbono en la combustión que el carbón y el combustóleo”, aseguró.

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El especialista subrayó que el resultado debe evaluarse en función de los proyectos de expansión y modernización de la empresa. “La meta debe leerse y evaluarse de cara al programa de expansión y modernización de la empresa. Su exitosa implementación permitirá que se alcance la meta de reducción de emisiones”, puntualizó.

Más energía renovable hacia 2030

La CFE también busca ampliar la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. Al cierre de 2025, la generación de estas tecnologías ascendía a 42,051 gigawatts-hora, y el objetivo de la empresa es elevarla 9% hacia 2030.

Entre los proyectos previstos está Oasis , presentado en junio pasado por la CFE en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbau. Se trata de una central híbrida que se desarrollará en Baja California Sur, combinará generación fotovoltaica con baterías de almacenamiento y contempla una capacidad de 60 megawatts de generación solar y 20 megawatts de almacenamiento.

El proyecto también está vinculado con la producción de hidrógeno verde, aunque el desarrollo de esta tecnología dependerá de las características y condiciones de operación de la instalación.

Además, la CFE evalúa construir una central termosolar, cuya ubicación y características todavía no están definidas.

A estos proyectos se sumarán las centrales de generación renovable que se desarrollen mediante esquemas de participación mixta con el sector privado. La primera convocatoria contempla al menos 38 nuevas centrales solares y eólicas.

La incorporación de estas instalaciones busca diversificar las fuentes de generación y reducir la participación relativa de las tecnologías con mayores emisiones. Para que esa expansión se refleje en los indicadores ambientales, será relevante que la electricidad renovable contribuya a desplazar generación fósil y no se limite a cubrir los incrementos de la demanda.

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gas natural

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