CFE alerta que tu refrigerador se come 24% de tu recibo de luz, pero reducir consumo te costaría 40,000 pesos con IA

Sin embargo, dentro del ecosistema de dispositivos IoT, los electrodomésticos conectados — categoría que contempla a los refrigeradores — apenas rondan 5% tanto en adopción como en uso, muy por debajo de las bocinas con asistentes virtuales, presentes en 63.6% de los hogares.
Para Ernesto Piedras, director general de The Ciu, este escenario apunta hacia una siguiente etapa en la que la conectividad tendrá que ofrecer funciones más prácticas. “La siguiente fase dependerá de una mayor interoperabilidad entre dispositivos, de la incorporación de inteligencia artificial que permita anticipar patrones de uso y de soluciones orientadas a cubrir necesidades del hogar, así como para optimizar recursos energéticos”.
La tecnología sí puede ayudar, pero no siempre es posible pagar por ella
Fortune Business Insights estima que el mercado global de electrodomésticos inteligentes alcanzó 48,520 millones de dólares en 2025 y prevé que pase de 54,770 millones en 2026 a 166,830 millones en 2034.
La inteligencia artificial, la automatización, el monitoreo remoto y la gestión energética están entre los elementos que impulsan esta industria. Pero que el mercado crezca no significa que todos los consumidores necesiten o puedan pagar un refrigerador inteligente.
Para alguien cuyo equipo actual ya tiene muchos años, consume demasiado o está cerca del final de su vida útil, comprar un modelo más eficiente puede tener sentido.
Pero si el único objetivo es ahorrar dinero en electricidad, hay que hacer cuentas antes de desembolsar 40,000, 50,000 u 80,000 pesos.
En el ejemplo de un recibo de 800 pesos, una reducción de 15% aplicada únicamente al consumo estimado del refrigerador representaría unos 28.80 pesos por periodo. Es una reducción real en el consumo, pero si el refrigerador costara 40,000 pesos y el recibo fuera bimestral, se necesitarían alrededor de 1,389 periodos, es decir, unos 231 años, para recuperar su costo únicamente con ese ahorro energético.
En condiciones normales, la tecnología de consumo suele abaratarse conforme aumenta su adopción, la producción escala y las funciones que antes eran exclusivas de los equipos premium se vuelven más comunes. De hecho, un análisis histórico del Lawrence Berkeley National Laboratory encontró que los precios reales de los principales electrodomésticos han disminuido durante décadas, mientras su eficiencia y prestaciones aumentaban.
Sin embargo, el mercado actual enfrenta la presión de la demanda de componentes para inteligencia artificial, que está estrechando el suministro de algunos chips y elevando sus precios, una situación que S&P Global estima podría mantener la presión sobre los costos de la electrónica hasta que entre nueva capacidad de producción, hacia 2027-2028.