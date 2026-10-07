CFE alerta que tu refrigerador se come 24% de tu recibo de luz, pero reducir consumo te costaría 40,000 pesos con IA

Para Mauricio Aymes, director senior de la división de Digital Appliances de Samsung México, la oportunidad va más allá de hacer que un aparato consuma menos electricidad. La apuesta de la compañía es que la IA pueda asumir parte de las tareas que actualmente recaen en los usuarios.

“Enfrentamos desafíos específicos, como el calor intenso y facturas de energía cada vez más altas. Nuestra visión de la IA como asistente resuelve problemas reales con practicidad, actuando de forma invisible para hacer el día a día más ligero”, explica Aymes.

Bajo esta lógica, el refrigerador no solamente ejecuta las instrucciones del usuario, sino que utiliza información sobre sus patrones de funcionamiento para hacer ajustes por cuenta propia. EI Energy Mode puede modificar la velocidad del compresor y los ciclos de descongelación de acuerdo con los hábitos de uso, con el objetivo de reducir el consumo sin comprometer la función principal del equipo.

“El verdadero valor de la tecnología radica en eliminar la carga mental y el esfuerzo físico de las tareas domésticas. Con nuestra línea conectada Samsung Bespoke AI, queremos que el hogar aprenda de los hábitos de los integrantes de la familia y se anticipe a sus necesidades con total conveniencia”, señala el directivo.





¿Qué significa tener un refri inteligente en la cuenta de luz?

Samsung también calcula que el uso de estas tecnologías permitió ahorrar 6.63 GWh de energía en Latinoamérica durante 2025, volumen que la empresa compara con el consumo anual de alrededor de 1,500 hogares de cuatro integrantes.

Para poner el dato de la CFE en pesos, imaginemos un hogar que paga 800 pesos de electricidad en un periodo de facturación. Si 24% del consumo corresponde al refrigerador, estaríamos hablando de aproximadamente 192 pesos asociados a este electrodoméstico.

Ahora bien, Samsung asegura que AI Energy Mode puede reducir hasta 15% el consumo de energía de determinados equipos. Si aplicáramos ese porcentaje al ejemplo anterior, el ahorro sería de unos 28.80 pesos por recibo.

Es decir, el consumo asociado al refrigerador pasaría, bajo este supuesto, de 192 a unos 163.20 pesos. Si las condiciones fueran exactamente las mismas durante todo un año, el ahorro acumulado sería de aproximadamente 345.60 pesos.

Esto no significa que todos los hogares vayan a ahorrar esa cantidad; sin embargo, el ejercicio permite dimensionar qué significa la tecnología en términos económicos.