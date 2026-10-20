La Comer impulsa sus ventas con promociones, pero mayores gastos en sueldos, publicidad y tiendas diluyen sus ganancias

Los abarrotes se beneficiaron de las promociones de Temporada Naranja, cuya selección de productos cambia de manera escalonada, y la cadena mantuvo su oferta semanal de perecederos a precios preferenciales mediante Miércoles de Plaza.

City Market encabezó el crecimiento en ventas mismas tiendas y los demás formatos mantuvieron variaciones positivas. La zona metropolitana de la Ciudad de México presentó los mayores avances en ventas, seguida por la región norte del país.

Por otro lado, la plataforma La Comer en tu Casa incrementó su participación dentro de los ingresos totales, pero la empresa no suele detallar qué porcentaje representan las ventas digitales ni cuánto crecieron durante el periodo reportado.

Los gastos reducen las ganancias

La Comer consiguió una mayor ganancia por la mercancía vendida antes de cubrir sus gastos de operación. La utilidad bruta aumentó 5%, a 3,683 mdp, y su margen pasó de 29.7 a 29.8%, debido a una mayor participación de productos de mayor margen y a la administración de inventarios.

El aumento de los desembolsos redujo la utilidad operativa 13.8%, hasta 723 millones de pesos. El EBITDA, que mide el resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, disminuyó 9.5%, a 1,132 mdp.

Asimismo, el margen EBITDA bajó de 10.6 a 9.2%, lo que significa que la cadena obtuvo un menor resultado operativo por cada peso vendido bajo este indicador.

La expansión continuó durante el trimestre con una tienda La Comer en Cuernavaca, Morelos, y un Fresko en Monterrey, Nuevo León, con lo que la empresa terminó septiembre con 96 establecimientos, frente a los 90 registrados un año antes.

La superficie de venta alcanzó 440,732 metros cuadrados, esto es, un incremento anual de 8.8%. Hasta el trimestre reportado, la red incluye 40 tiendas La Comer, 24 Fresko, 17 City Market, 14 Sumesa y un City Market Café.

Los primeros nueve meses del año mantienen la misma diferencia entre el crecimiento comercial y las ganancias, ya que los ingresos acumulados aumentaron 6.2%, a 37,300 millones de pesos, pero los gastos generales subieron 13.1%.

La empresa reportó que la utilidad neta de enero a septiembre disminuyó 11.8%, hasta 1,921 millones de pesos, y el flujo operativo retrocedió 5.4%, a 3,851 mdp.

A la par de sus resultados económicos, la minorista dio inicio en octubre a la campaña Tienda Rosa para apoyar la concientización y tratamiento del cáncer de mama, manteniendo en paralelo sus alianzas comunitarias con la Fundación Pro-Bosque de Chapultepec y Un Kilo de Ayuda.