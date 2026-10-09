El alza de la turbosina reconfigura las rutas del turismo mundial

Conocen bien la situación que vivimos en Oriente Medio. Contamos con menos plazas y menor conectividad, además de los factores geopolíticos Gloria Guevara



Guevara explicó que las aerolíneas han tenido que modificar sus itinerarios, por ejemplo, algunos vuelos que antes cruzaban Medio Oriente ahora operan de forma directa, una decisión que cambia los tiempos de viaje y las conexiones disponibles para los pasajeros.

“El impacto es diferente, dependiendo de la región. Lo cierto es que hemos visto también una gran demanda de viajes, como en Europa”, añadió.

Detrás de esta presión están las interrupciones en el tránsito de petróleo y combustibles por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Antes del conflicto, Medio Oriente aportaba cerca de una quinta parte del combustible de aviación comercializado por vía marítima. Los ataques contra embarcaciones y la reducción de los flujos por la región han agravado la preocupación por el suministro y encarecido los combustibles refinados, entre ellos la turbosina.

Los precios reflejan este impacto. El 8 de octubre, el Argus US Jet Fuel Index se ubicó en 4.71 dólares por galón, de acuerdo con Airlines for America , que publica el indicador. El índice calcula un promedio de precios spot en Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York, por lo que sirve como referencia únicamente del mercado estadounidense. En julio, el precio se estableció en 3.88 dólares por galón.

El impacto en las aerolíneas en el mundo

El ajuste de rutas también responde a la presión sobre los costos. En abril, Lufthansa Group anunció recortes en vuelos de corta distancia dentro de Europa y aumentos de tarifas en sus rutas transatlánticas, incluida la conexión con México.

La compañía atribuyó los ajustes a la presión del combustible y a las dificultades de abastecimiento. También retiró 27 aviones de Lufthansa CityLine de su programación y anticipó más recortes para la temporada de invierno 2026-2027.