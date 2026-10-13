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Viajar a México será más caro y hoteleros alertan por pérdida de competitividad

El aumento de 17.8% al Derecho de No Residente elevaría el cobro a 1,158 pesos en 2027. Hoteleros advierten que el ajuste puede restar competitividad a México frente a destinos como Jamaica y República Dominicana.
mar 13 octubre 2026 04:57 PM
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Vista panorámica de una zona costera de Cancún, con un letrero multicolor que forma el nombre de la ciudad y un listón morado a un costado. Al fondo se observan palmeras, arena blanca, embarcaciones y el mar Caribe, bajo un cielo azul despejado.
El sector hotelero advierte que el aumento al Derecho de No Residente puede encarecer los viajes a México y afectar su competitividad frente a otros destinos del Caribe. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro.)

México está cerca de encarecerse como destino turístico derivado de una propuesta para aumentar el cobro que pagan los turistas extranjeros para entrar al país y que para el sector se convierte en una amenaza para perder competitividad frente a destinos como Jamaica y República Dominicana, en un momento en que el país registra menos llegadas internacionales y una reducción de la conectividad aérea.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó un incremento de 17.8% al Derecho de No Residente (DNR ), que pasará de 983 a 1,158 pesos en 2027, después de modificar la propuesta original del Gobierno federal, que planteaba un aumento de 35%, hasta 1,334.80 pesos. El dictamen todavía debe discutirse y votarse en el pleno de San Lázaro.

El sector hotelero del Caribe mexicano, que recibe a alrededor del 50% de los turistas que ingresan al país, advierte que elevar los impuestos sin fortalecer la promoción turística ni reinvertir los recursos en el sector puede restarle atractivo a México frente a otros mercados que buscan captar a los mismos viajeros.

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David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM), reconoció la reducción del incremento propuesto, de 35.8 a 17.8%, pero alertó que la coyuntura del destino no es favorable y sumar un impuesto no ayudará.

"Reconocemos desde luego el ajuste, lamentablemente no es suficiente. Seguimos siendo sumamente caros frente a otros destinos del Caribe. Solicitamos que se reconsidere el informe antes de concluir el proceso legislativo y que se considere la demanda, la conectividad y el empleo que genera el sector", dijo.

Ortiz Mena advirtió que México ya enfrenta costos elevados frente a otros destinos del Caribe y pidió reconsiderar el incremento antes de que concluya el proceso legislativo.

El efecto no se limita a los 175 pesos adicionales que pagaría cada visitante. Para una familia de cuatro personas, el DNR sumaría 4,632 pesos con la cuota propuesta, 700 pesos más que con el cobro actual.

El Consejo pidió evaluar el impuesto dentro del costo total del viaje, que también incluye boletos de avión, tarifas aeroportuarias, hospedaje, transporte y otros gastos.

La preocupación del organismo, que representa alrededor de 140,000 habitaciones en 12 destinos del Caribe Mexicano, es que un nuevo incremento se sume a un escenario de retroceso en la llegada de visitantes y menor disponibilidad de vuelos , lo que podría dificultar la recuperación de la demanda.

Entre enero y julio de 2026, las llegadas de turistas internacionales por vía aérea a México disminuyeron 4.6% frente al mismo periodo del año anterior.

En Quintana Roo, las llegadas internacionales a sus aeropuertos cayeron 8% entre enero y agosto, mientras que las de visitantes estadounidenses retrocedieron 13%, de acuerdo con datos que compartió el organismo.

La conectividad también muestra señales de debilitamiento. La programación aérea entre Estados Unidos y Cancún, Cozumel y Tulum contempla 435,691 asientos menos para el periodo de octubre a diciembre de 2026 respecto al mismo trimestre de 2025, una reducción de 12.8%.

Los hoteleros coincidieron en que la capacidad programada puede modificarse, pero el ajuste representa un riesgo adicional para los destinos que dependen del mercado estadounidense.

A esta situación se suma el empleo. En México, el empleo formal en alojamiento cayó 2.9% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, equivalente a 13,168 puestos menos. En Quintana Roo, la disminución interanual fue de 3.2%.

Los retrocesos se produjeron antes de la entrada en vigor del aumento previsto para 2027.

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Más impuestos, menos gasto turístico

La alerta tiene implicaciones que van más allá de los hoteles. De acuerdo con el Consejo, alrededor de 80% del gasto turístico se realiza fuera de los establecimientos de hospedaje, en actividades como gastronomía, transporte, comercio y servicios.

Una reducción en la ocupación o en el gasto de los viajeros puede extenderse a los negocios que dependen de esa actividad y afectar los ingresos de las familias, de acuerdo con el CHCM.

Por ello, el organismo planteó cuatro medidas. La primera es reconsiderar el aumento al DNR antes de que termine el proceso legislativo. La segunda consiste en evaluar su efecto sobre la demanda, la conectivida d, el empleo y la recaudación, considerando el costo acumulado de viajar a México.

La tercera propuesta es destinar y etiquetar una parte de los recursos recaudados a un esquema nacional de promoción turística institucional, con participación pública y privada, campañas coordinadas, inteligencia de mercados, atención a crisis de imagen y mecanismos de rendición de cuentas.

La cuarta es instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo y el Congreso, con participación del sector organizado, para acordar medidas de competitividad y facilitación turística.

Beatriz Tinajero, presidenta de la Asociación de Hoteles de Cozumel, señaló que México cuenta con atractivos naturales y culturales reconocidos internacionalmente, pero enfrenta rezagos en las condiciones necesarias para competir.

“Mientras otros destinos invierten en fortalecer su competitividad, estamos considerando medidas que encarecen la llegada de visitantes internacionales sin atender lo que verdaderamente nos hará competitivos", declaró.

México no compite únicamente por su belleza natural o por la calidad de sus hoteles o su riqueza cultural, sino por el costo total de la experiencia, la facilidad del acceso, la seguridad, la conectividad y el valor que recibe el visitante
Beatriz Tinajero

Los impuestos en el Mundo

El debate también se observa desde la perspectiva internacional. Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), advirtió que los incrementos tributarios tienen efectos sobre la industria y que el nivel de los costos influye en la competitividad de los destinos.

En general vemos que cuando se incrementan los impuestos hay un impacto. Eso lo hemos visto en todas partes
Gloria Gevara

Durante un encuentro con medios en el Summit Global del organismo en Malta, Guevara sostuvo que el destino de los recursos recaudados también debe formar parte de la evaluación de implementación de impuestos.

“Lo que es importante es que si hay un impuesto se regrese al sector”, dijo.

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La ejecutiva explicó que la reinversión en infraestructura turística puede generar un círculo positivo para la actividad, mientras que los países que ofrecen menores cargas tributarias, incentivos o destinan recursos al desarrollo del sector pueden competir mejor por las inversiones.

Nueva Zelanda ofrece un ejemplo de cómo se puede estructurar esa reinversión. El país cobra a la mayoría de los visitantes internacionales una cuota de 100 dólares neozelandeses y destina esos recursos a conservación, infraestructura turística y otras iniciativas del sector. Su gobierno publica informes sobre la recaudación y los proyectos financiados , entre ellos acciones de promoción internacional.

El modelo muestra que es posible vincular un cobro a objetivos definidos y transparentar el uso de los ingresos, aunque no demuestra por sí mismo que el impuesto haya provocado un aumento de turistas.

Guevara también señaló que la competitividad depende de los costos asociados al transporte. Las tarifas aeroportuarias y de conexión pueden encarecer los viajes y colocar a determinados aeropuertos en desventaja frente a otras opciones, por lo que los gobiernos deben evaluar la relación entre los cargos y el volumen de pasajeros.

En el caso de México, no hay claridad sobre el destino que tendrá el dinero recaudado. Ortiz Mena consideró "preocupante" que la propuesta no considera destinar una cantidad específica a realizar la promoción institucional y sobre todo a proyectar la imagen positiva de México.

Necesitamos una promoción institucional del país, porque hacemos nosotros lo propio, pero necesitamos ese recurso para que México se promocione ante todo el mundo
David Ortiz Mena, presidente del CHCM

La meta del quinto lugar en el turismo internacional

Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), señala que reto para México es aumentar el número de visitantes internacionales sin perder atractivo frente a destinos que compiten por los mismos mercados.

El país cerró 2025 en el séptimo lugar mundial por llegadas de turistas extranjeros, mientras que la meta gubernamental mencionada por el organismo es alcanzar el quinto lugar, lo que significa pasar de 45 millones a 60 millones de turistas.

Para acercarse a ese objetivo, los jugadores del sector advierten que la discusión no puede reducirse a cuánto pagará cada visitante.

El aumento del DNR plantea qué condiciones ofrece México para atraer viajeros, cómo recuperará la conectividad perdida y qué parte de los recursos que genera el turismo se destinará a fortalecer la promoción y la infraestructura.

“Es una tarea complicada. Se trata de un incremento de 33% más de incremento de visitantes y cómo lo vamos a hacer si no tenemos una cantidad para promover. Hay países que hacen una gran labor y que están defendiendo su posición. Entonces, si queremos escalar, no hay otra manera más que invirtiendo en promoción”, declaró.

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Impuestos hoteles, cancún, turismo

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