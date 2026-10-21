Comprar en Costco no siempre significa ahorrar: cuándo conviene pagar por productos en formato grande

En tiendas como Costco, las presentaciones grandes y los paquetes múltiples son parte de su modelo comercial, pero comprar más cantidad no garantiza que se pague menos por cada producto.
La diferencia está en comparar cuánto cuesta cada kilo, litro o pieza, calcular si se utilizará todo el contenido y, a esto, agregar el costo de la membresía.
Una presentación puede tener un precio total más elevado, pero resultar más económica por unidad. También puede ocurrir que una oferta en supermercado sea más conveniente o que parte de lo comprado termine siendo tirado a la basura.
Publicidad
El primer paso es comparar el precio por kilo, litro o pieza
El tamaño del empaque no permite saber por sí solo cuál producto es más barato. Para hacer una comparación útil, es necesario calcular el precio por unidad de medida y contrastar presentaciones equivalentes.
Por ejemplo, si un paquete de detergente de 5 litros cuesta 250 pesos, cada litro costará 50 pesos. Si un solo 1 litro cuesta 58 pesos, la presentación grande resulta más económica, siempre que se trate de productos comparables.
Por ello, es necesario tener en cuenta que de cada paquete el precio por unidad, será el verdadero precio del que puede existir un ahorro tangible.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comparar precios y calidad antes de comprar. En su información, la dependencia también ha mostrado que las diferencias entre establecimientos y tipos de presentación pueden ser importantes.
En septiembre, Profeco comparó productos de limpieza vendidos en tiendas de autoservicio con alternativas de establecimientos especializados en venta a granel.
El blanqueador de 950 mililitros a granel costaba 8.88 pesos, frente a precios de entre 16.90 y 20.94 pesos para un producto de marca de capacidad similar. En el caso del limpiador para pisos, el precio a granel por litro era de 14.21 pesos, mientras que el producto de marca comparado alcanzaba precios de entre 42.13 y 58.50 pesos.
Con esto, se puede entender por qué conviene revisar alternativas y no asumir que una presentación grande o una marca reconocida representa automáticamente el menor precio.
¿Cuándo conviene comprar productos en formato grande?
La compra por volumen suele tener más sentido cuando se trata de productos que se utilizan de manera constante, tienen una vida útil prolongada y se tiene espacio para almacenar. Esto debes considerar antes de adquirir algo:
Publicidad
Productos de uso frecuente. Los artículos como papel higiénico, bolsas para basura, detergente o productos de limpieza pueden ser buenas compras si el hogar los consume de manera habitual. En estos casos, un paquete grande reduce la frecuencia de compra y puede ofrecer un menor costo por pieza o unidad.
Artículos que no caducan pronto. Los productos de higiene y limpieza que se conservan adecuadamente pueden comprarse en mayores cantidades sin la misma presión de consumo que tienen los alimentos frescos. Aun así, es importante revisar las instrucciones de almacenamiento y la vida útil del producto.
Hogares con mayor consumo. Una familia numerosa o una persona que comparte gastos con otros integrantes puede aprovechar mejor los paquetes múltiples que alguien que vive solo. La clave es que la cantidad comprada corresponda a las necesidades reales del hogar.
Compras planeadas. Si el consumidor conoce cuánto gasta y qué productos necesita reponer, puede comparar el precio por unidad antes de acudir a la tienda. Esto también ayuda a evitar que el ahorro aparente termine en compras innecesarias.
Cuándo comprar a granel puede salir más caro
El ahorro se reduce cuando se adquiere más de lo que se necesita o cuando el tamaño de la presentación dificulta aprovechar todo el contenido. Esto es lo que se debe tomar en cuenta:
Los alimentos frescos. Comprar una caja grande de frutas, verduras, carne o productos refrigerados puede representar un desembolso menor por kilo, pero si una parte se descompone antes de consumirse, el ahorro desaparece.
La Profeco recomienda revisar las fechas de caducidad, hacer un inventario de los alimentos que hay en casa y elaborar una lista de compras basada en lo que realmente se necesita. También aconseja planear los platillos de la semana para aprovechar los ingredientes y evitar desperdicios.
El almacenamiento. Si el hogar no tiene suficiente espacio en la despensa, el refrigerador o el congelador, comprar grandes cantidades puede complicar la conservación de los productos. Por eso, la presentación pequeña puede ser más práctica, incluso si su precio por unidad es ligeramente mayor.
La membresía también cuenta en el costo de comprar en Costco
Para acceder a las tiendas Costco en México se necesita una membresía vigente. En su sitio oficial, la empresa publica una anualidad de 600 pesos para las membresías Dorada y Negocio, y de 1,200 pesos para las modalidades Ejecutivas.
La Membresía Dorada Ejecutiva y la Negocio Ejecutiva ofrecen una recompensa equivalente al 2% del total anual de las compras que califican, sin impuestos, con un máximo de 10,000 pesos mexicanos.
Si una persona paga una membresía de 600 pesos y obtiene un ahorro efectivo de 100 pesos en cada una de seis compras, habrá compensado la anualidad. Si el ahorro real es menor o compra con poca frecuencia, podría tardar más en recuperar el costo.