Comprar en Costco no siempre significa ahorrar: cuándo conviene pagar por productos en formato grande

El primer paso es comparar el precio por kilo, litro o pieza

El tamaño del empaque no permite saber por sí solo cuál producto es más barato. Para hacer una comparación útil, es necesario calcular el precio por unidad de medida y contrastar presentaciones equivalentes.

Por ejemplo, si un paquete de detergente de 5 litros cuesta 250 pesos, cada litro costará 50 pesos. Si un solo 1 litro cuesta 58 pesos, la presentación grande resulta más económica, siempre que se trate de productos comparables.

Planear las compras, revisar lo que ya hay en casa y saber tus hábitos de consumo, ayuda a gastar menos. (Justin Sullivan/Getty Images)



Por ello, es necesario tener en cuenta que de cada paquete el precio por unidad, será el verdadero precio del que puede existir un ahorro tangible.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comparar precios y calidad antes de comprar. En su información, la dependencia también ha mostrado que las diferencias entre establecimientos y tipos de presentación pueden ser importantes.

En septiembre, Profeco comparó productos de limpieza vendidos en tiendas de autoservicio con alternativas de establecimientos especializados en venta a granel.



El blanqueador de 950 mililitros a granel costaba 8.88 pesos, frente a precios de entre 16.90 y 20.94 pesos para un producto de marca de capacidad similar. En el caso del limpiador para pisos, el precio a granel por litro era de 14.21 pesos, mientras que el producto de marca comparado alcanzaba precios de entre 42.13 y 58.50 pesos.

Con esto, se puede entender por qué conviene revisar alternativas y no asumir que una presentación grande o una marca reconocida representa automáticamente el menor precio.

¿Cuándo conviene comprar productos en formato grande?

La compra por volumen suele tener más sentido cuando se trata de productos que se utilizan de manera constante, tienen una vida útil prolongada y se tiene espacio para almacenar. Esto debes considerar antes de adquirir algo: