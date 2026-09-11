¿Compraste en Costco y te arrepentiste? Tienes hasta un año para recuperar tu dinero, salvo por estas compras

A muchas personas les ha pasado que se han arrepentido o sentido inconformes con alguna compra, pero muchas veces no es posible obtener un reembolso.
En el caso de Costco, los afiliados pueden solicitar la devolución completa de su dinero, siempre y cuando el producto no haya cumplido con sus expectativas. Además, el tiempo límite para realizar este proceso puede variar entre 90 a 365 días naturales, dependiendo del objeto que se haya adquirido.
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¿Cómo puedo solicitar la devolución de mi dinero en Costco?
Costco ofrece dos tipos de reembolsos, uno para membresía y otro para productos. Estas son las dinámicas para cada uno:
- Membresía: si la membresía no cumple con las expectativas del propietario, este puede solicitar el reembolso total de su dinero en cualquier momento.
- Mercancía: si el cliente no se siente satisfecho con los productos, puede solicitar el reembolso total de la compra.
En el caso de las devoluciones en productos, existen algunas excepciones que vale la pena considerar, particularmente en productos de línea blanca, electrónica y electrodomésticos, donde el plazo máximo para solicitar la devolución es de 90 días naturales a partir de la fecha en que se realizó la compra. Estos son algunos productos contemplados en esta modalidad:
- Altavoces/Bocinas
- Audífonos
- Cámaras
- Drones
- Computadoras
- Consolas de videojuegos
- Discos duros
- Hardware para videojuegos y realidad virtual
- Monitores
- Proyectores
- Relojes inteligentes
- Tablets
- Tarjetas de memoria
- Teléfonos celulares
- Televisores
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- Videocámaras
- Videojuegos
- Refrigeradores de más de 10 pies cúbicos.
- Congeladores.
- Estufas, hornos y parrillas.
- Hornos de microondas.
- Campanas extractoras.
- Calentadores de agua.
- Lavadoras, secadoras y centros de lavado.
- Enfriadores de vinos y bebidas.
El plazo de 90 días como límite para solicitar la devolución de un producto también aplica para productos perecederos.
La cadena señala que los productos comprados directamente en una sucursal física de Costco se regresan directamente en el mostrador de “Devoluciones” de cualquier tienda.
En caso de que la compra se haya realizado por internet, los productos se devuelven en cualquier sucursal, o bien a través de la página web. En ambos casos, se debe regresar el producto en su empaque original con sus accesorios completos; además no se aceptan reembolsos en el caso de cigarros y bebidas alcohólicas.
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¿En qué casos aplica la devolución luego de un año?
Costco precisa que si el cliente devuelve un producto diferente al adquirido, no se puede procesar la devolución. El reembolso se realizará a través de la misma forma de pago con la que se realizó la compra original
La empresa señala que en casos diferentes a los mencionados previamente, el plazo de devolución puede ser de hasta 365 días naturales, contados a partir de la fecha en que se adquirió el producto.