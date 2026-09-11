¿Compraste en Costco y te arrepentiste? Tienes hasta un año para recuperar tu dinero, salvo por estas compras

¿Cómo puedo solicitar la devolución de mi dinero en Costco?

Costco ofrece dos tipos de reembolsos, uno para membresía y otro para productos. Estas son las dinámicas para cada uno:

- Membresía: si la membresía no cumple con las expectativas del propietario, este puede solicitar el reembolso total de su dinero en cualquier momento.

- Mercancía: si el cliente no se siente satisfecho con los productos, puede solicitar el reembolso total de la compra.

Los plazos pueden ir de 90 a 365 días para solicitar una devolución. (Justin Sullivan/Getty Images)



En el caso de las devoluciones en productos, existen algunas excepciones que vale la pena considerar, particularmente en productos de línea blanca, electrónica y electrodomésticos, donde el plazo máximo para solicitar la devolución es de 90 días naturales a partir de la fecha en que se realizó la compra. Estos son algunos productos contemplados en esta modalidad:

- Altavoces/Bocinas

- Audífonos

- Cámaras

- Drones

- Computadoras

- Consolas de videojuegos

- Discos duros

- Hardware para videojuegos y realidad virtual

- Monitores

- Proyectores

- Relojes inteligentes

- Tablets

- Tarjetas de memoria

- Teléfonos celulares

- Televisores