El iPhone Duo llega tarde al mercado: por qué entrar al último es el gran truco de Apple

La decisión de entrar a este mercado no representa una forma de improvisación para Apple y eso lo ha demostrado a lo largo de su historia en la que raras veces inventa una categoría de producto de consumo; en su lugar, perfecciona la tecnología existente, resuelve los problemas de usabilidad y aprovechar su ecosistema para capturar la mayor parte de las ganancias del mercado. Estas categorías son muestra de ello

Pantallas grandes y en relojes: La respuesta tardía de Apple a dos fenómenos de consumo

En 2011, Samsung inauguró el concepto de los teléfonos con pantallas superiores a las 5 pulgadas con la serie Galaxy Note. Durante tres años, la firma surcoreana lideró el segmento sin competencia directa de Cupertino, mientras Steve Jobs defendía el tamaño de 3.5 pulgadas desde el argumento de la comodidad, pues la señalaba como la dimensión ideal para el manejo con una sola mano.

No obstante, Apple cambió de postura en septiembre de 2014 con la presentación del iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Tras esta decisión, el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, calificó este lanzamiento como el "superciclo de renovación más masivo en la historia de la telefonía móvil". A pesar de esa respuesta tardía, el iPhone en ese formato generó ventas récord de 231.2 millones de unidades en el año fiscal 2015 y un incremento del 38% en los ingresos por hardware de la empresa.

Por otra parte, las pantallas micro en relojes inteligentes fue otro sector donde Apple no fue pionero. Antes, startups como Pebble o gigantes tecnológicos como Sony ya comercializaban relojes inteligentes con notificaciones y aplicaciones desde 2012. La firma de Cupertino observó la evolución del mercado de accesorios conectados durante tres años antes de ingresar activamente a la competencia.

En abril de 2015 debutó el Apple Watch y al respecto, Neil Shah, vicepresidente de investigación en Counterpoint Research, explicó que la estrategia de posicionar el reloj como un dispositivo médico y de salud preventiva otorgó a la marca más del 30% del mercado global de smartwatches y generó más ingresos anuales que toda la industria relojera suiza combinada.