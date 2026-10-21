Este viernes 23 de octubre finalmente se lanza el iPhone Duo, la entrada formal de Apple en la categoría de dispositivos plegables y de doble pantalla, un segmento donde competidores como Samsung, Huawei y Motorola operan desde hace años con múltiples generaciones de hardware. Sin embargo, llegar tarde no significa necesariamente un error para la empresa Cupertino, la cual ha mostrado destacar en otras categorías donde también llegó al último.
El iPhone Duo llega tarde al mercado: por qué entrar al último es el gran truco de Apple
La decisión de entrar a este mercado no representa una forma de improvisación para Apple y eso lo ha demostrado a lo largo de su historia en la que raras veces inventa una categoría de producto de consumo; en su lugar, perfecciona la tecnología existente, resuelve los problemas de usabilidad y aprovechar su ecosistema para capturar la mayor parte de las ganancias del mercado. Estas categorías son muestra de ello
Pantallas grandes y en relojes: La respuesta tardía de Apple a dos fenómenos de consumo
En 2011, Samsung inauguró el concepto de los teléfonos con pantallas superiores a las 5 pulgadas con la serie Galaxy Note. Durante tres años, la firma surcoreana lideró el segmento sin competencia directa de Cupertino, mientras Steve Jobs defendía el tamaño de 3.5 pulgadas desde el argumento de la comodidad, pues la señalaba como la dimensión ideal para el manejo con una sola mano.
No obstante, Apple cambió de postura en septiembre de 2014 con la presentación del iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Tras esta decisión, el analista de Wedbush Securities, Dan Ives, calificó este lanzamiento como el "superciclo de renovación más masivo en la historia de la telefonía móvil". A pesar de esa respuesta tardía, el iPhone en ese formato generó ventas récord de 231.2 millones de unidades en el año fiscal 2015 y un incremento del 38% en los ingresos por hardware de la empresa.
Por otra parte, las pantallas micro en relojes inteligentes fue otro sector donde Apple no fue pionero. Antes, startups como Pebble o gigantes tecnológicos como Sony ya comercializaban relojes inteligentes con notificaciones y aplicaciones desde 2012. La firma de Cupertino observó la evolución del mercado de accesorios conectados durante tres años antes de ingresar activamente a la competencia.
En abril de 2015 debutó el Apple Watch y al respecto, Neil Shah, vicepresidente de investigación en Counterpoint Research, explicó que la estrategia de posicionar el reloj como un dispositivo médico y de salud preventiva otorgó a la marca más del 30% del mercado global de smartwatches y generó más ingresos anuales que toda la industria relojera suiza combinada.
Aunque Apple llegó tarde al streaming de música y TV, hoy son parte de su vertical más redituable
Con iTunes, Apple dominó la venta de música digital por canciones individuales desde 2003. Sin embargo, la llegada de Spotify en 2008 transformó los hábitos de consumo hacia el acceso ilimitado por suscripción mensual, un modelo que amenazó directamente el catálogo pagado de la tienda de Apple.
A pesar de esa amenaza, la empresa tardó siete años en reaccionar y lanzó Apple Music a mediados de 2015. Según datos de la consultora MIDiA Research, la plataforma escaló rápidamente hasta superar los 80 millones de suscriptores globales, consolidándose como el segundo jugador del mercado y convirtiéndose en un pilar clave para la división de Servicios, la cual ya genera más de 100.000 millones de dólares anuales.
En términos de video, Netflix inició la transición hacia esta industria en 2007, construyendo un imperio global con contenido original, al cual también se unieron Amazon y Disney a través de sus catálogos, mientras Apple no ejecutaba movimiento alguno.
No fue hasta noviembre de 2019 que Apple TV+ abrió sus puertas con una propuesta enfocada exclusivamente en producciones originales de alta calidad y pese a ingresar tarde a las "guerras del streaming", la plataforma logró hitos como el Oscar a Mejor Película por CODA en 2022 y sirvió como ancla comercial para empaquetar servicios dentro de la suscripción Apple One.
La computación espacial e IA, son los dos terrenos en auge a los que tardó en llegar
Meta, HTC y Sony lideraron el mercado de la realidad virtual y aumentada durante casi una década. Meta invirtió decenas de miles de millones de dólares en la división Reality Labs para popularizar la línea Quest entre la audiencia de videojuegos y el consumo masivo.
No obstante, Apple ingresó formalmente al segmento con el Vision Pro y bautizó la categoría como "computación espacial". En lugar de competir en volumen dentro del mercado de entrada, la compañía presentó un visor de tecnología avanzada con un precio de 3,500 dólares, enfocado en el sector corporativo y en usuarios entusiastas de alto poder adquisitivo.
Para el analista Mark Gurman, de Bloomberg, el Vision Pro mostró la cara más compleja de la estrategia del seguidor tardío. Aunque el dispositivo fija un estándar técnico sin precedentes en pantallas micro-OLED y control gestual, el elevado precio y la falta de una aplicación imprescindible frenaron el volumen de ventas masivo.
Por otra parte, la irrupción de ChatGPT a finales de 2022 expuso el rezago técnico de asistentes como Siri. Mientras Google, Microsoft y OpenAI invirtieron decenas de miles de millones de dólares en centros de datos para entrenar grandes modelos de lenguaje, Apple evitó la prisa comercial durante casi dos años.
Apenas en 2026 lanzó una versión más actualizada de Siri con capacidades de Inteligencia Artificial, la cual estará disponible en español a partir de la próxima semana y fue posible, gracias a una colaboración de entrenamiento de modelos con Google .
El iPhone Duo cambiará el sector de los plegables
El caso del iPhone Duo es otra muestra del manual de operaciones de la compañía. Al esperar tanto tiempo, Apple permitió que la competencia absorbiera los costos de prueba, las fallas técnicas iniciales de bisagras y la educación del consumidor, para luego ingresar al mercado con un producto maduro, integrado a su ecosistema y diseñado para capturar los márgenes de ganancia más altos de la industria.
Analí Galván, analista senior de IDC, define a la llegada del iPhone Duo como un “terremoto en el segmento de los plegables. Será disruptivo”, mencionó en entrevista con Expansión, debido a que aprovechará todo el ecosistema que otras marcas como Samsung o Motorola ya labraron antes y no importará que llegue tarde a la competencia.
La propia firma de investigación en la que trabaja Galván publicó un informe donde señaló que proyectan envíos superiores a 10 millones de unidades tan solo en su primer año de venta, además de que capturará el 40% de todos los envíos de la categoría en 2027.
Al respecto, Galván dijo que este dispositivo moverá la competencia, ganará una importante porción en participación de mercado y replanteará estrategias completas en el sector, pues contrario a lo que se puede pensar, el hecho de llegar tarde a este sector, no le jugará en contra, sino que representará una oportunidad para que muchos usuarios den el salto al segmento de plegables.