La Ley de Economía Digital, aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo y devuelta al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que las estaciones de servicio deberán dejar de recibir efectivo por la venta de combustibles y aceptar medios electrónicos, como tarjetas bancarias y pagos mediante Dimo o Codi. La aplicación no será inmediata, pues deberá definirse un calendario de implementación y las características específicas para cumplir con la disposición.

El objetivo es dar mayor certeza sobre el origen de los combustibles y los recursos que circulan en el sector, además de permitir la trazabilidad de las operaciones.

Según Banxico, de los 11,261 millones de pagos que se hicieron en 2025 con tarjeta de crédito y débito, un 7% de ellos se hicieron en gasolineras; mientras que 95% de la población objetivo mantiene el uso de efectivo en pagos menores a 500 pesos, por temas de practicidad, facilidad, rapidez, aceptación y percepción de seguridad.

Llevar entonces el esquema de pagos digitales a todas las estaciones del país requerirá fortalecer una infraestructura que no está preparada de manera uniforme.

“Sí tendrán que hacer inversiones o reforzamientos porque se va a tener un escalamiento de equipos de cobro en las estaciones, también en ciberseguridad, en temas de facturación electrónica. Definitivamente tendrá que hacerse un robustecimiento de la infraestructura propia de la estación de servicio para recibir una cantidad mayor de pagos electrónicos”, dijo Ricardo Quiroz, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), en entrevista con Expansión.

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La inversión no se limitará a incorporar terminales para aceptar tarjetas. Los establecimientos también tendrán que asegurar que sus conexiones a internet permitan procesar transacciones, mantener sus sistemas operativos disponibles y proteger los datos de los clientes. A ello se suman los ajustes en facturación y administración para registrar correctamente un mayor volumen de operaciones electrónicas.

Las gasolineras rurales enfrentan mayores obstáculos

La capacidad para adoptar estos sistemas dependerá, en parte, de la infraestructura disponible en cada región. En localidades alejadas de los centros urbanos, donde el acceso a servicios de internet puede ser limitado, la obligación de cobrar exclusivamente por medios digitales implicará resolver primero problemas de conectividad.

Quiroz señaló que, aunque las estaciones de servicio disponen de distintas alternativas de pago, el efectivo conserva un peso importante en sus operaciones.

“Las estaciones de manera histórica manejan mucho flujo de efectivo, a pesar de que hay muchas alternativas y muchos medios de pago que reciben las estaciones de servicio, en muchas la mayoría de los pagos todavía son en efectivo. Ni hablar de las estaciones rurales que no tienen acceso a la infraestructura de internet es más complicado”, explicó.