Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pagar con tarjeta o efectivo el combustible debe depender del consumidor: Onexpo

Hacienda propone digitalizar los pagos de combustible, pero el organismo gasolinero advierte que la migración debe considerar la falta de conectividad, la brecha de bancarización y mecanismos ante fallas tecnológicas.
mié 23 septiembre 2026 03:04 PM
Añadir Expansión en Google
Un usuarios cargando combustible en una estación de servicio mientras el despachador cobra al usuario con tarjeta.
Vehículo cargando combustible en una estación de servicio mientras el despachador cobra al usuario con tarjeta. (LightFieldStudios/Getty Images)

Cuando un automovilista tiene la necesidad de ir a una estación de servicio a cargar algún tipo de combustible, ya sea gasolina regular, premium o diésel, y tiene la libertad de elegir la marca o el precio que más le convenga, también debería tener la libertad de elegir su método de pago consideró Onexpo Nacional, organismo gasolinero del país.

La recién presentada iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos , que aún mantiene su discusión en comisiones por lo que todavía no está vigente, contempla migrar ciertos sectores para que sus pagos-cobros de servicios sea a través de pagos electrónicos.

Publicidad

Si bien la iniciativa no ordena, de momento, que las gasolineras dejen de aceptar efectivo , en su Artículo 13 se crea un mecanismo para que la Secretaría de Hacienda pueda determinar esos “sectores estratégicos y actividades relevantes” donde el pago digital sea la única forma de pago aceptada.

Aunque todavía no hay una expresión puntual para las estaciones de servicio, tampoco existe una exclusión. Además se contempla una excepción en caso de “contingencia”, ya sea que exista una falla, no haya terminal, luz o conexión a internet que imposibilite el pago digital y tenga que hacerse pago en efectivo, pero sin dar detalles de cómo se acredita.

En ese contexto, la Onexpo Nacional reconoce que aunque los empresarios gasolineros respaldan la modernización y digitalización de pagos, al traer beneficios en seguridad, eficiencia, trazabilidad e inclusión financiera, aún considera necesario un diálogo para ejecutar una aplicación gradual de la medida, con incentivos al consumidor y garantías de continuidad del suministro.

“La posición central del sector puede resumirse en una idea: la decisión sobre el medio de pago corresponde al consumidor, no a la estación. Por eso la transición debe ganarse por conveniencia para el usuario —mejores precios, recompensas, facilidad— y no imponerse como una obligación regulatoria que traslada al contribuyente (la estación de servicio) el riesgo y la sanción por una decisión de pago que no controla”, aseveró el organismo gasolinero en un análisis regulatorio emitido hoy.


Los combustibles son un insumo indispensable para la movilidad y las actividades económicas, por lo que no deberían quedar imposibilitados de cargar por una falla tecnológica ajena a sí mismo o la estación.

Los retos del cambio digital

La propuesta de digitalizar los pagos tiene como origen aumentar la trazabilidad de las operaciones del sector gasolinero y reducir los riesgos de actividades ilícitas, su aplicación es un reto de gran escala que el gobierno parece no dimensionar.

Y es que la presidenta Claudia Sheimbaun dijo desde marzo, en su participación durante la 89 Convención Bancaria , que 2026 sería el año para avanzar a dicho modelo.

“Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, obligatorio el pago de las gasolinas . Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas”, aseguró la mandataria federal en marzo pasado.

En contraste, cifras del Banco de México exponen que en 2025, apenas el 7% de las transacciones realizadas en gasolineras —equivalentes a 788 millones de operaciones— se hicieron mediante tarjeta, mientras que el resto continúa dependiendo del efectivo.

Publicidad

Rocío Robles, consultora de Lobbying México, dijo que el problema no es la intención de digitalizar, sino el ritmo y la manera de ejecutar la transición, por lo que es necesario realizarse a través de etapas.

“La viabilidad y la implementación está a años todavía. Es una buena iniciativa pero surge del desconocimiento del territorio, de la economía de los mexicanos y de la situación en la que se mueve el dinero”, dijo a Expansión en mayo pasado durante la convención de Onexpo Nacional 2026.

Piden transición responsable

Onexpo Nacional propone que la transición debe ser a través del incentivo al consumidor y no mediante la obligación de la estación de servicio.

“La transición avanza más rápido con ventajas concretas para quien paga que con sanciones a quien vende”, asegura el organismo gasolinero.

Datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) hay más de 25 millones de personas que no están incorporados a algún servicio de banca, lo que representa el 19% de la población del país.

El grupo gremial sugiere que se desarrollen cuentas simplificadas, instrumentos prepagados u otros medios para quienes no tengan cuenta bancaria y la digitalización no sea una barrera para acceder al combustible.

Mientras que del lado del gasolinero, es necesario que el costo de la digitalización no se traslade a los consumidores, para lo que se debe establecer un esquema de comisión cero con los pagos eléctricos.

Desde la parte de la Banca, se requiere impulsar otros mecanismos adicionales al uso de la tarjeta; pagos con CoDi o Dimo como los que impulsa el Banco de México y que no generan costos adicionales para el usuario y el comercio, que sean de pago inmediato, deben democratizarse en la población.

Otro reto importante es que la migración se haga basada en el infraestructura real de cada rincón del país, puntualmente de las zonas que tiene conectividad a internet –y donde la implementación puede ser más rápida– y establecer otra estrategia en zonas carreteras o rurales donde no se cuenta con el servicio o llega a ser deficiente y se complicaría establecer un pago exclusivamente digital.

En el país hay 16.9 millones de mexicanos sin acceso a internet quienes enfrentarían un reto para contar una cuenta de banco digital, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2025, el último dato disponible.

Publicidad

La continuidad del suministro debe estar garantizada con un mecanismo de contingencia claro, si bien la ley lo contempla, la estaciones deben contar con un protocolo en que también tengan un fondo de efectivo para poder prestar el servicio y no dejar a consumidor sin oportunidad de cargar por falla tecnológica o falta de fondos.

El sector también propone que Hacienda fije indicadores medibles y verificables antes de avanzar a cada nueva etapa de la transición.

“Cobertura mínima de telecomunicaciones (internet fijo y señal celular) por región, porcentaje de transacciones ya realizadas por medios digitales, penetración de cuentas bancarias entre los consumidores de cada zona, disponibilidad real de terminales de pago, y tasa de fallas del ecosistema de pagos (bancos, adquirentes, procesadores, telecomunicaciones)”.

Finalmente los empresarios gasolineros reiteraron su disposición para el desarrollo de la política pública, con un sistema de pagos que funcione para todos, en todas las regiones del país, pero que en especial genere beneficios reales para el consumidor.

Tags

Gasolina Mastercard, click to pay mastercard, soluciones de pagos, tecnología, pagos en línea, ecommerce

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad