Mientras el Olinia costará 150,000 pesos, en Japón el Suzuki e-Sky cuesta 186,319, recorre 310 km y carga en 25 minutos

¿Qué ofrece el Suzuki e-Sky por 186,319 pesos?





(Expansión|ChatGPT)

Suzuki presentó el e-Sky como un kei car eléctrico para cuatro pasajeros, con 310 kilómetros de autonomía y una batería de litio-ferrofosfato de 26 kWh suministrada por BYD.

Su motor entrega 47 kW, equivalentes a unos 64 caballos de fuerza, y 133 N·m de empuje. La batería puede recargarse de dos maneras:

- Carga rápida: hasta 50 kW en las versiones G y X, con recuperación del 80% en 25 minutos

- Carga doméstica: alrededor de 8 horas a 110 V o 4.5 horas mediante un cargador de pared de 6 kW

Mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.62 de alto, pesa entre 1,010 y 1,030 kilogramos y permite abatir por separado los asientos traseros para ganar espacio de carga.

En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y sensores de estacionamiento. También añade frenado automático ante riesgo de colisión, asistencia de carril, reconocimiento de señales y control crucero adaptativo para regular velocidad y distancia.

Dentro de la cabina incluye pantalla táctil de 10.1 pulgadas, tablero digital de 4.2 pulgadas, Suzuki Connect y climatización mediante bomba de calor. Algunas versiones suman calefacción en asientos y volante.

Su batería también puede alimentar aparatos externos con hasta 1,500 watts, por lo que funciona como fuente de electricidad portátil.



¿En qué supera el Suzuki e-Sky al Olinia Uno?

Las diferencias se concentran en autonomía, potencia, carga, seguridad y equipamiento.

Autonomía

- Suzuki e-Sky: 310 kilómetros por carga

- Olinia Uno: más de 100 kilómetros

Batería

- Suzuki e-Sky: 26 kWh

- Olinia Uno: 14.7 kWh

Carga

- Suzuki e-Sky: recupera el 80% en 25 minutos con carga rápida de hasta 50 kW

- Olinia Uno: necesita unas 8 horas a 110 V o 4 horas a 220 V y no contempla carga rápida

Potencia

- Suzuki e-Sky: 47 kW, equivalentes a unos 64 caballos de fuerza

- Olinia Uno: 13 kW, unos 17.4 caballos.



Tipo de uso

- Suzuki e-Sky: está preparado para circular también por vías rápidas

- Olinia Uno: limita su velocidad a 50 km/h y está enfocado en recorridos locales