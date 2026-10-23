Mientras el Olinia costará 150,000 pesos, en Japón el Suzuki e-Sky cuesta 186,319, recorre 310 km y carga en 25 minutos

Japón lleva años utilizando los kei cars como una alternativa compacta para moverse por sus ciudades, una categoría que Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, ha usado como referencia al explicar la propuesta mexicana. Suzuki ahora presentó una versión de estos mini eléctricos.
Se trata del Suzuki e-Sky, cuyo precio puede quedar en el equivalente a 186,319 pesos en Japón, frente a los 150,000 pesos previstos para el Olinia Uno. Son 36,319 pesos de diferencia entre dos vehículos pequeños que resuelven de manera distinta autonomía, potencia, espacio y equipamiento.
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¿Qué ofrece el Suzuki e-Sky por 186,319 pesos?
Suzuki presentó el e-Sky como un kei car eléctrico para cuatro pasajeros, con 310 kilómetros de autonomía y una batería de litio-ferrofosfato de 26 kWh suministrada por BYD.
Su motor entrega 47 kW, equivalentes a unos 64 caballos de fuerza, y 133 N·m de empuje. La batería puede recargarse de dos maneras:
- Carga rápida: hasta 50 kW en las versiones G y X, con recuperación del 80% en 25 minutos
- Carga doméstica: alrededor de 8 horas a 110 V o 4.5 horas mediante un cargador de pared de 6 kW
Mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.62 de alto, pesa entre 1,010 y 1,030 kilogramos y permite abatir por separado los asientos traseros para ganar espacio de carga.
En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y sensores de estacionamiento. También añade frenado automático ante riesgo de colisión, asistencia de carril, reconocimiento de señales y control crucero adaptativo para regular velocidad y distancia.
Dentro de la cabina incluye pantalla táctil de 10.1 pulgadas, tablero digital de 4.2 pulgadas, Suzuki Connect y climatización mediante bomba de calor. Algunas versiones suman calefacción en asientos y volante.
Su batería también puede alimentar aparatos externos con hasta 1,500 watts, por lo que funciona como fuente de electricidad portátil.
El Olinia Uno costará 150,000 pesos, por lo que resulta 36,319 pesos más barato, alrededor de 19.5% menos que el Suzuki considerado en esta comparación.
También transporta más personas. Su cabina admite hasta seis ocupantes con cinturón, frente a cuatro en el e-Sky, lo que representa dos plazas adicionales.
Otra ventaja está en la accesibilidad. Puede llevar una silla de ruedas sin plegarla, junto con el conductor y un acompañante, gracias a sus puertas de amplia apertura y agarraderas interiores.
Para el uso cotidiano suma barras de carga en el techo, recarga directa en conexiones domésticas de 110 o 220 V y un costo de operación estimado de 50 centavos por kilómetro.
Por 36,319 pesos adicionales, Suzuki ofrece mucha más autonomía, potencia, carga rápida, seguridad y tecnología. Olinia responde con menor precio, seis plazas, mayor accesibilidad y una configuración pensada para trayectos urbanos cortos.