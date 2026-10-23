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Mientras el Olinia costará 150,000 pesos, en Japón el Suzuki e-Sky cuesta 186,319, recorre 310 km y carga en 25 minutos

Olinia tomó como referencia el concepto de los kei cars; el Suzuki e-Sky muestra hasta dónde puede llegar esa fórmula en Japón.
vie 23 octubre 2026 07:52 PM
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Olinia Uno blanco y Suzuki e-Sky azul colocados frente a frente dentro de un showroom moderno.
Tanto el Olinia Uno como el Suzuki e-Sky utilizan baterías de litio-ferrofosfato (LFP), una química común en vehículos eléctricos por su durabilidad y estabilidad. (Expansión|ChatGPT)

Japón lleva años utilizando los kei cars como una alternativa compacta para moverse por sus ciudades, una categoría que Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, ha usado como referencia al explicar la propuesta mexicana. Suzuki ahora presentó una versión de estos mini eléctricos.

Se trata del Suzuki e-Sky, cuyo precio puede quedar en el equivalente a 186,319 pesos en Japón, frente a los 150,000 pesos previstos para el Olinia Uno. Son 36,319 pesos de diferencia entre dos vehículos pequeños que resuelven de manera distinta autonomía, potencia, espacio y equipamiento.

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¿Qué ofrece el Suzuki e-Sky por 186,319 pesos?


Suzuki e-Sky azul circulando por una carretera, visto de frente, con montañas y vegetación al fondo.
(Expansión|ChatGPT)

Suzuki presentó el e-Sky como un kei car eléctrico para cuatro pasajeros, con 310 kilómetros de autonomía y una batería de litio-ferrofosfato de 26 kWh suministrada por BYD.

Su motor entrega 47 kW, equivalentes a unos 64 caballos de fuerza, y 133 N·m de empuje. La batería puede recargarse de dos maneras:

- Carga rápida: hasta 50 kW en las versiones G y X, con recuperación del 80% en 25 minutos

- Carga doméstica: alrededor de 8 horas a 110 V o 4.5 horas mediante un cargador de pared de 6 kW

Mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.62 de alto, pesa entre 1,010 y 1,030 kilogramos y permite abatir por separado los asientos traseros para ganar espacio de carga.

En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y sensores de estacionamiento. También añade frenado automático ante riesgo de colisión, asistencia de carril, reconocimiento de señales y control crucero adaptativo para regular velocidad y distancia.

Dentro de la cabina incluye pantalla táctil de 10.1 pulgadas, tablero digital de 4.2 pulgadas, Suzuki Connect y climatización mediante bomba de calor. Algunas versiones suman calefacción en asientos y volante.

Su batería también puede alimentar aparatos externos con hasta 1,500 watts, por lo que funciona como fuente de electricidad portátil.

Olinia Uno y Zacua MX3 estacionados frente a frente en una calle de la Ciudad de México, rodeados de edificios y vehículos urbanos.
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¿En qué supera el Suzuki e-Sky al Olinia Uno?

Las diferencias se concentran en autonomía, potencia, carga, seguridad y equipamiento.

Autonomía

- Suzuki e-Sky: 310 kilómetros por carga

- Olinia Uno: más de 100 kilómetros

Batería

- Suzuki e-Sky: 26 kWh

- Olinia Uno: 14.7 kWh

Carga

- Suzuki e-Sky: recupera el 80% en 25 minutos con carga rápida de hasta 50 kW

- Olinia Uno: necesita unas 8 horas a 110 V o 4 horas a 220 V y no contempla carga rápida

Potencia

- Suzuki e-Sky: 47 kW, equivalentes a unos 64 caballos de fuerza

- Olinia Uno: 13 kW, unos 17.4 caballos.


Tipo de uso

- Suzuki e-Sky: está preparado para circular también por vías rápidas

- Olinia Uno: limita su velocidad a 50 km/h y está enfocado en recorridos locales

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Seguridad

- Suzuki e-Sky: seis bolsas de aire, ABS, control de estabilidad y asistencias para frenado, carril y velocidad.

- Olinia Uno: cinturones para seis ocupantes, frenos de disco delanteros, cámara de reversa, faros LED y llanta de refacción.

Equipamiento

- Suzuki e-Sky: pantalla de 10.1 pulgadas y capacidad para alimentar aparatos externos con hasta 1,500 watts

- Olinia Uno: pantalla de 7 pulgadas, Bluetooth 5.0, dos bocinas, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, USB, USB-C y dirección asistida.

Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.
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¿En qué destaca Olinia frente al Suzuki e-Sky?

Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.
El Olinia de pasajeros fue sometido a pruebas de desempeño y autonomía en los laboratorios del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. (Gaceta Politécnica)

El Olinia Uno costará 150,000 pesos, por lo que resulta 36,319 pesos más barato, alrededor de 19.5% menos que el Suzuki considerado en esta comparación.

También transporta más personas. Su cabina admite hasta seis ocupantes con cinturón, frente a cuatro en el e-Sky, lo que representa dos plazas adicionales.

Otra ventaja está en la accesibilidad. Puede llevar una silla de ruedas sin plegarla, junto con el conductor y un acompañante, gracias a sus puertas de amplia apertura y agarraderas interiores.

Para el uso cotidiano suma barras de carga en el techo, recarga directa en conexiones domésticas de 110 o 220 V y un costo de operación estimado de 50 centavos por kilómetro.

Por 36,319 pesos adicionales, Suzuki ofrece mucha más autonomía, potencia, carga rápida, seguridad y tecnología. Olinia responde con menor precio, seis plazas, mayor accesibilidad y una configuración pensada para trayectos urbanos cortos.

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Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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