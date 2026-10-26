Huachicol fiscal: la cifra oficial deja fuera miles de millones de pesos por evasión del IVA

Aduanas, sanciones y permisos bajo revisión
Para contener el huachicol fiscal, el gobierno ha reforzado las revisiones de cargamentos, la vigilancia de las importaciones y las sanciones a los participantes de la cadena de suministro. Las cifras oficiales muestran un aumento en el volumen de combustibles declarados y diversas acciones contra empresas y agentes aduanales.
Durante 2025 se declararon 23,933 millones de litros de combustibles importados. En 2026, el volumen ascendió a 26,455 millones de litros, un incremento de 10%, de acuerdo con los datos presentados por la Sener. La dependencia atribuye parte de ese crecimiento a la verificación de cargamentos en las 14 aduanas del país.
Las autoridades también han aplicado más de 500 multas por información errónea, tardía o inexacta. Ocho agentes aduanales enfrentan procedimientos administrativos y legales por su presunta participación en actividades relacionadas con el huachicol fiscal.
Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, informó el miércoles pasado, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que las acciones de verificación permitieron recuperar 1,952 millones de litros de combustibles que se pretendían introducir ilegalmente al país. Ese volumen equivale a 13,664 millones de pesos.
A estas medidas se suma la vigilancia coordinada de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la obligación de incorporar códigos QR en las pipas y autotanques que transportan combustibles.
El gobierno también ha cancelado 264 permisos de comercialización y expendio, mientras que 307 permisionarios de distintos eslabones de la cadena de valor enfrentan procedimientos de sanción por diversas irregularidades. Además, 180 empresas fueron eliminadas del padrón de importadores por introducir combustibles bajo fracciones arancelarias distintas de las aplicables.
Menos huachicol fiscal, pero más robo de ductos
El resultado de las medidas contra el huachicol fiscal en 2026 también dependerá de los incentivos económicos para evadir impuestos. Barnés considera que las pérdidas por esta modalidad podrían disminuir este año, no solo por las acciones gubernamentales, sino también por los estímulos al IEPS que reducen el beneficio de introducir combustible de contrabando.
Para la semana del 24 al 30 de octubre, el estímulo al IEPS para la gasolina regular es de 48.3%, equivalente a 3.23 pesos por litro. En la gasolina premium alcanza 50.8%, o 2.87 pesos por litro. Para el diésel, el estímulo es de 100%, equivalente a 7.36 pesos por litro, más un estímulo complementario de 2.63 pesos.
Cuando el impuesto disminuye o deja de cobrarse, también se reduce el incentivo para evadirlo mediante importaciones ilegales. El especialista sostiene que el huachicol fiscal prácticamente cayó a cero en julio, uno de los últimos meses con datos disponibles, y que en agosto habría ocurrido algo similar.
“El huachicol fiscal en el mes de julio, que es de los últimos datos publicados, prácticamente se cayó a cero, y en agosto pasará lo mismo, y la razón es muy simple, con un IEPS negativo no hay ningún atractivo para importar de contrabando”, afirmó.
Pero una reducción del contrabando no implica necesariamente que desaparezca el robo de combustibles. Barnés advierte que, cuando pierde rentabilidad la evasión de impuestos mediante importaciones, puede aumentar el atractivo de extraer combustible directamente de los ductos, es decir, el huachicol convencional, sobre todo si los precios se mantienen elevados.
“Pero a cambio de eso el robo de diésel en los ductos se volverá a disparar”, concluyó.