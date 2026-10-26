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Huachicol fiscal: la cifra oficial deja fuera miles de millones de pesos por evasión del IVA

Francisco Barnés, socio director de Cifra2 Consultores y exsubsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), calcula que las pérdidas por evasión de IVA superarían los 52,000 millones de pesos en 2025.
lun 26 octubre 2026 05:55 AM
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Buquetanque utilizado para transportar combustibles o petróleo en altamar.
El gobierno federal reportó pérdidas por 61,785 millones de pesos en IEPS por huachicol fiscal durante 2025. Al sumar una estimación previa de la evasión de IVA, el quebranto podría ascender a 113,785 millones de pesos. (-/AFP)

Los 61,785 millones de pesos que el gobierno federal reportó como pérdidas por huachicol fiscal en 2025 podrían ser apenas una parte de la factura que este negocio ilegal pasa a las finanzas públicas. La cifra corresponde al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que no se pagó por la importación de combustibles, pero no incluye una medición actualizada de la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), que también se genera a lo largo de la cadena de comercialización.

Francisco Barnés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores y exsubsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), había calculado inicialmente pérdidas por 48,000 millones de pesos por IEPS y otros 52,000 millones por IVA, para un total de 100,000 millones en 2025.

“(Pero, según los datos oficiales, ahora) estamos hablando de 61,000 millones de pesos de pérdidas solo en IEPS, y eso es más de lo que yo había calculado. A eso hay que agregarle otro tanto del IVA”, dijo Barnés en entrevista con Expansión.

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Antes de los datos revelados por el gobierno, el especialista había estimado que las pérdidas fiscales por evasión de IVA solo en 2025 ascenderían a 52,000 millones, lo que elevaría las pérdidas totales a más de 113,000 millones de pesos.

La cifra, sin embargo, podría quedarse corta, pues el especialista considera que la evasión de IVA sería mayor a sus cálculos iniciales, como pasó con el IEPS, aunque todavía no cuenta con una estimación actualizada.

Barnés explica que el impacto fiscal no termina con la importación de combustibles sin pagar los impuestos correspondientes. A su juicio, las redes de huachicol fiscal también recurren a empresas factureras, pues quienes compran el combustible ilegal buscan evitar el pago del IVA. Esta operación amplía la evasión a otras etapas de la comercialización y suma pérdidas para el erario.

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¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal consiste en introducir combustibles al país mediante operaciones irregulares para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Una de las prácticas consiste en declarar el producto bajo fracciones arancelarias distintas de las aplicables, con lo que se busca eludir las contribuciones que deberían cubrirse por su importación.

En 2025, el gobierno federal identificó un desbalance de 8,824 millones de litros de combustibles que ingresaron al país sin pagar los impuestos correspondientes. Ese volumen es la base de los 61,785 millones de pesos reportados por pérdidas de IEPS.

Sin embargo, la evasión puede extenderse más allá de la frontera. Una vez que el combustible entra al país, las redes que lo comercializan pueden recurrir a empresas y esquemas de facturación que dificultan rastrear las operaciones y cumplir con las obligaciones fiscales.

“Si tienes una red de huachicol de ese tamaño, tienes a tu servicio una red de factureras porque las empresas que se ponen a comprarte el huachicol tampoco les interesa pagar el IVA, y entonces van asociado a factureras y estás hablando de otra cantidad importante de dinero”, aseguró Barnés.

En las transacciones legales, las empresas deben cumplir las obligaciones de IVA que correspondan a sus operaciones. Cuando el combustible de contrabando se incorpora a circuitos comerciales que ocultan su procedencia o utilizan facturas irregulares, también pueden evadirse contribuciones en las etapas posteriores a la importación.

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Aduanas, sanciones y permisos bajo revisión

Para contener el huachicol fiscal, el gobierno ha reforzado las revisiones de cargamentos, la vigilancia de las importaciones y las sanciones a los participantes de la cadena de suministro. Las cifras oficiales muestran un aumento en el volumen de combustibles declarados y diversas acciones contra empresas y agentes aduanales.

Durante 2025 se declararon 23,933 millones de litros de combustibles importados. En 2026, el volumen ascendió a 26,455 millones de litros, un incremento de 10%, de acuerdo con los datos presentados por la Sener. La dependencia atribuye parte de ese crecimiento a la verificación de cargamentos en las 14 aduanas del país.

Las autoridades también han aplicado más de 500 multas por información errónea, tardía o inexacta. Ocho agentes aduanales enfrentan procedimientos administrativos y legales por su presunta participación en actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, informó el miércoles pasado, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que las acciones de verificación permitieron recuperar 1,952 millones de litros de combustibles que se pretendían introducir ilegalmente al país. Ese volumen equivale a 13,664 millones de pesos.

A estas medidas se suma la vigilancia coordinada de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la obligación de incorporar códigos QR en las pipas y autotanques que transportan combustibles.

El gobierno también ha cancelado 264 permisos de comercialización y expendio, mientras que 307 permisionarios de distintos eslabones de la cadena de valor enfrentan procedimientos de sanción por diversas irregularidades. Además, 180 empresas fueron eliminadas del padrón de importadores por introducir combustibles bajo fracciones arancelarias distintas de las aplicables.

Menos huachicol fiscal, pero más robo de ductos

El resultado de las medidas contra el huachicol fiscal en 2026 también dependerá de los incentivos económicos para evadir impuestos. Barnés considera que las pérdidas por esta modalidad podrían disminuir este año, no solo por las acciones gubernamentales, sino también por los estímulos al IEPS que reducen el beneficio de introducir combustible de contrabando.

Para la semana del 24 al 30 de octubre, el estímulo al IEPS para la gasolina regular es de 48.3%, equivalente a 3.23 pesos por litro. En la gasolina premium alcanza 50.8%, o 2.87 pesos por litro. Para el diésel, el estímulo es de 100%, equivalente a 7.36 pesos por litro, más un estímulo complementario de 2.63 pesos.

Cuando el impuesto disminuye o deja de cobrarse, también se reduce el incentivo para evadirlo mediante importaciones ilegales. El especialista sostiene que el huachicol fiscal prácticamente cayó a cero en julio, uno de los últimos meses con datos disponibles, y que en agosto habría ocurrido algo similar.

“El huachicol fiscal en el mes de julio, que es de los últimos datos publicados, prácticamente se cayó a cero, y en agosto pasará lo mismo, y la razón es muy simple, con un IEPS negativo no hay ningún atractivo para importar de contrabando”, afirmó.

Pero una reducción del contrabando no implica necesariamente que desaparezca el robo de combustibles. Barnés advierte que, cuando pierde rentabilidad la evasión de impuestos mediante importaciones, puede aumentar el atractivo de extraer combustible directamente de los ductos, es decir, el huachicol convencional, sobre todo si los precios se mantienen elevados.

“Pero a cambio de eso el robo de diésel en los ductos se volverá a disparar”, concluyó.

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