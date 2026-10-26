Huachicol fiscal: la cifra oficial deja fuera miles de millones de pesos por evasión del IVA

Antes de los datos revelados por el gobierno, el especialista había estimado que las pérdidas fiscales por evasión de IVA solo en 2025 ascenderían a 52,000 millones, lo que elevaría las pérdidas totales a más de 113,000 millones de pesos.

La cifra, sin embargo, podría quedarse corta, pues el especialista considera que la evasión de IVA sería mayor a sus cálculos iniciales, como pasó con el IEPS, aunque todavía no cuenta con una estimación actualizada.

Barnés explica que el impacto fiscal no termina con la importación de combustibles sin pagar los impuestos correspondientes. A su juicio, las redes de huachicol fiscal también recurren a empresas factureras, pues quienes compran el combustible ilegal buscan evitar el pago del IVA. Esta operación amplía la evasión a otras etapas de la comercialización y suma pérdidas para el erario.

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¿Qué es el huachicol fiscal?

El huachicol fiscal consiste en introducir combustibles al país mediante operaciones irregulares para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Una de las prácticas consiste en declarar el producto bajo fracciones arancelarias distintas de las aplicables, con lo que se busca eludir las contribuciones que deberían cubrirse por su importación.

En 2025, el gobierno federal identificó un desbalance de 8,824 millones de litros de combustibles que ingresaron al país sin pagar los impuestos correspondientes. Ese volumen es la base de los 61,785 millones de pesos reportados por pérdidas de IEPS.

Sin embargo, la evasión puede extenderse más allá de la frontera. Una vez que el combustible entra al país, las redes que lo comercializan pueden recurrir a empresas y esquemas de facturación que dificultan rastrear las operaciones y cumplir con las obligaciones fiscales.

“Si tienes una red de huachicol de ese tamaño, tienes a tu servicio una red de factureras porque las empresas que se ponen a comprarte el huachicol tampoco les interesa pagar el IVA, y entonces van asociado a factureras y estás hablando de otra cantidad importante de dinero”, aseguró Barnés.

En las transacciones legales, las empresas deben cumplir las obligaciones de IVA que correspondan a sus operaciones. Cuando el combustible de contrabando se incorpora a circuitos comerciales que ocultan su procedencia o utilizan facturas irregulares, también pueden evadirse contribuciones en las etapas posteriores a la importación.