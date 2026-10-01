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Economía

Diputados aplican cambios contra el huachicol fiscal y aprueban en Comisión la reforma a Ley Aduanera

El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que pueda ser discutida y votada en el pleno.
jue 01 octubre 2026 04:23 PM
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Personal de aduanas vigila transporte de carga en un recinto fiscalizado.
Los objetivos centrales de la reforma son fortalecer el control aduanero frente a posibles prácticas de subvaloración de mercancías. (Foto: Aduanas México/Facebook.)

La mayoría de los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público votó a favor de la propuesta de reforma a la Ley Aduanera , a la cual aplicaron cambios enfocados en combatir el contrabando de combustibles, bautizado como 'huachicol fiscal'.

De acuerdo con el presidente de la Comisión, Carol Antonio Altamirano, los objetivos centrales de la reforma son fortalecer el control aduanero frente a posibles prácticas de subvaluación de mercancías, proteger el interés fiscal y robustecer las facultades de comprobación de la autoridad, sin crear nuevas contribuciones.

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La iniciativa de reforma propone eliminar el umbral de 50% que actualmente condiciona determinados embargos precautorios por diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

Representantes del sector privado y social manifestaron que el conjunto de nuevas medidas puede generar sobrecostos y atrasos en las cadenas de valor de importadores y exportadores en México.

La reforma también establece facultades de comprobación de oficio para las autoridades aduaneras cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares de determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realiza revisiones. Foto: Aduanas México/Facebook.
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Reforma a Ley Aduanera representa atrasos y sobrecostos para importadores y exportadores


En materia de embargo precautorio se establecen dos supuestos. El primero, cuando la diferencia sea menor al 20%, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía. Y El segundo, cuando la diferencia sea igual o superior al 20%, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo.

La propuesta fue aprobada en lo general y particular con 27 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.

Aprueban cambios para fortalecer el combate al huachicol fiscal

El cambio aprobado por unanimidad a la propuesta original, fue presentado por el presidente de la Comisión, el cual, radica en aplicar multas de 50% al 100% del valor comercial de la mercancía, cuando se determine una subvaloración en materia de hidrocarburos y petrolíferos, esto añadiendo cambios a las fracciones I, II y III del artículo 185 de la Ley Aduanera.

Al respecto, el diputado Federico Doring consideró que las multas deberían ser de 100%, y propuso adherir cancelar la patente aduanal cuando se determine que participó en la comisión de huachicol fiscal. La propuesta del panista fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión.

También se aprobaron dos cambios por unanimidad a artículos transitorios, el primero radica en fortalecer el modelo de control aduanero basado en la identificación y gestión de riesgos, permitiendo concentrar las capacidades de fiscalización en las operaciones que representan un mayor riesgo para la correcta determinación y pago de contribuciones, dotando a la autoridad aduanera de las herramientas necesarias para combatir la subvaluación, la gravedad e impacto que esta tiene sobre el mercado nacional y la competitividad de las empresas en el país.

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Además se aceptaron cambios para que la reforma entre en vigor el primero de enero de 2027, y no cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), detalló Antonio Altamirano.

La propuesta para cambios en los artículos 144 y 151, presentada por la diputada Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano, fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión, mientras diputados del PRI, PT y Morena retiraron reservas y pidieron que se consignaran en el Diario de los Debates.

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