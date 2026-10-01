La iniciativa de reforma propone eliminar el umbral de 50% que actualmente condiciona determinados embargos precautorios por diferencia entre el valor declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares.

Representantes del sector privado y social manifestaron que el conjunto de nuevas medidas puede generar sobrecostos y atrasos en las cadenas de valor de importadores y exportadores en México.

La reforma también establece facultades de comprobación de oficio para las autoridades aduaneras cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares de determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera.



En materia de embargo precautorio se establecen dos supuestos. El primero, cuando la diferencia sea menor al 20%, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo o cuenta aduanera de garantía. Y El segundo, cuando la diferencia sea igual o superior al 20%, podrá solicitarse la sustitución mediante depósito en efectivo.

La propuesta fue aprobada en lo general y particular con 27 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones.

Aprueban cambios para fortalecer el combate al huachicol fiscal

El cambio aprobado por unanimidad a la propuesta original, fue presentado por el presidente de la Comisión, el cual, radica en aplicar multas de 50% al 100% del valor comercial de la mercancía, cuando se determine una subvaloración en materia de hidrocarburos y petrolíferos, esto añadiendo cambios a las fracciones I, II y III del artículo 185 de la Ley Aduanera.

Al respecto, el diputado Federico Doring consideró que las multas deberían ser de 100%, y propuso adherir cancelar la patente aduanal cuando se determine que participó en la comisión de huachicol fiscal. La propuesta del panista fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión.

También se aprobaron dos cambios por unanimidad a artículos transitorios, el primero radica en fortalecer el modelo de control aduanero basado en la identificación y gestión de riesgos, permitiendo concentrar las capacidades de fiscalización en las operaciones que representan un mayor riesgo para la correcta determinación y pago de contribuciones, dotando a la autoridad aduanera de las herramientas necesarias para combatir la subvaluación, la gravedad e impacto que esta tiene sobre el mercado nacional y la competitividad de las empresas en el país.