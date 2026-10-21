En materia de permisos de comercialización y de expendio de combustibles se han cancelado 264; y hay otros 307 permisionarios que enfrentan un procedimiento de sanción.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también ha aplicado múltiples medidas para sancionar las actividades ilegales del mercado de combustibles, comentó Vidal Amaro.
Un total de 2,224 empresas han sido cerradas por la venta de combustibles sin permiso; se han aplicado 6,483 multas a 2,032 gasolineras que no han presentado controles volumétricos o lo han hecho de manera inadecuada.
También se han dado de baja a 180 empresas del padrón de importadores de combustibles por traer contrabando de combustibles al país y 175 empresas se han catalogado como factureras.
Lo anterior ha permitido el incremento del IEPS declarado por 48,411 millones de pesos.
Ante la Fiscalía General de la República se han levantado asuntos penales por 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos presentados ante el SAT.
Hay 127 casos por defraudación fiscal presentados ante la Procuraduría Fiscal de la Federación y otros 159 casos de inconsistencias en volúmenes de despacho presentados a la CNE.
Pemex ha presentado 10,674 casos por robo de combustibles y la Agencia Nacional de Aduanas de México (AMAN) presentó 11 casos por contrabando y falsa declaración de volúmenes de importación.
Todo lo anterior ha dejado 2,539 detenidos, 5,572 unidades aseguradas entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques y 173.7 millones de litros de combustible incautados.
Van por comercializadores de combustibles
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se ha hecho un trabajo intenso en la materia y que se tiene un centro de monitoreo de combustibles, en el que se conoce a los participantes de la cadena de valor de combustibles, donde se puede identificar si algo está fallando.
Es una base de datos que está vinculada entre el SAT, aduanas, CNE, Marina e incluso mantiene comunicación con el servicio de aduanas de Estados Unidos para saber si un buque que sale del otro lado de la frontera el volumen de combustible que transporta es el que llega al mercado mexicano.
“Ahora el equipo se está enfocando mucho en los permisos de comercialización. Si se dan cuenta no tienen activos físicos, se dedican a comprar y a vender, entonces la investigación más profunda está sobre la comercialización”, puntualizó la mandataria federal.
Incluso se contempla hacer cambios a la ley para reducir la participación de dicha figura en el mercado de combustibles, que es donde más ilegalidades se han detectado.