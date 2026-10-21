El análisis realizado por la Sener, de manera conjunta con otras autoridades como parte del plan de combate al mercado ilegal de combustibles, determinó que el eslabón de la cadena de valor en la que más irregularidades se presentan es la parte de comercialización, con 6,352 millones de litros sin trazabilidad, equivalente a 44,468 millones de pesos.

“La identificación de estas inconsistencias es un primer paso, pero a la vez también es un resultado muy importante porque ahora sabemos claramente qué importador, comercializador, distribuidor y gasolinera vende combustible sin un origen declarado en sus facturas”, aseguró la funcionaria.

Y añadió que las empresas que usaron sus permisos de manera inadecuada ahora tendrán que rendir cuentas con todas las autoridades competentes y pagar impuestos los correspondientes.

Importación de combustibles

El control y vigilancia de de las aduanas también ha permitido aumentar en 10.54% el volumen de combustibles declarados en importación entre enero y septiembre del 2025 contra el mismo periodo del 2026, según información de Energía.

En 2025, se declararon 23,933 millones de litros de combustibles importados y para 2026 la cifra se incrementó a 26,455 millones de litros declarados a través de la verificación de cargamentos en las 14 aduanas.

También se ha aplicado más de 500 multas por información errónea, tardía o inexacta y 8 agentes aduanal con procesos administrativos y legales.

Lo anterior ha permitido la recuperación de 1,952 millones de litros de combustibles que se pretendían internar ilegalmente al país, equivalente a 13,664 millones de pesos, explicó Juan José Vidal Amaro, subsecretario de hidrocarburos de la Sener.





Vigilancia de la CNE, SAT y FGR

A fin de poder monitorear el transporte de combustibles, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya tiene registradas 61,557 unidades con sistemas de GPS y el balizado de códigos QR, que representan el 93% del total de vehículos registrados.