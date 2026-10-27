“En Chedraui USA, las ventas mismas tiendas continúan mostrando debilidad, afectadas por una disminución en las transacciones, explicada por una política migratoria más estricta y la menor distribución de recursos al programa SNAP”, señaló Antonio Chedraui, director general de la compañía, en su reporte financiero.

El programa SNAP es una iniciativa del gobierno estadounidense que proporciona asistencia para la compra de alimentos a hogares de bajos ingresos. Una menor distribución de estos recursos reduce el dinero disponible para adquirir productos básicos entre parte de la población atendida por las cadenas El Super y Fiesta Mart, que tienen una fuerte orientación hacia el consumidor hispano.

Por otro lado, el tipo de cambio igual pesó en el resultado del retailer, ya que el peso mexicano se apreció 6.2% frente al dólar respecto al tercer trimestre de 2025, por lo que los ingresos estadounidenses tuvieron un menor valor al convertirlos a moneda mexicana.

La compañía consiguió contener parte del impacto mediante ahorros y mejores condiciones con proveedores. La utilidad bruta, que resulta de descontar el costo de la mercancía a las ventas, aumentó 0.2%, a 17,673 mdp, y su margen subió a 25.1%.

Las eficiencias en el centro de distribución de Rancho Cucamonga, en Estados Unidos , y una mejor administración de promociones e inventarios en México ayudaron a compensar mayores costos laborales y logísticos.

Los gastos operativos, sin depreciación ni amortización, crecieron 0.4%, hasta 11,563 millones de pesos. El resultado de operación disminuyó 0.7%, a 3,718 mdp, y el costo financiero aumentó 1.7%, a 1,375 mdp.

México crece por aperturas

Las ventas de Chedraui en México aumentaron 4.6%, hasta 35,733 millones de pesos, apoyadas por un crecimiento de 4.7% en su superficie comercial. Sin embargo, las ventas mismas tiendas, que comparan establecimientos con más de un año en operación, disminuyeron 0.7%.

El ticket promedio subió 1.1%, pero el número de transacciones cayó 1.8%. Los clientes gastaron más por compra, sin que ese incremento alcanzara para compensar la reducción de las operaciones.

La presión se concentró en el sureste, la región con mayor peso en las ventas de la compañía. Chedraui atribuyó el desempeño a la debilidad del consumo, la desaceleración de la inversión pública y privada y una menor actividad turística.

El resultado nacional quedó cerca de la disminución de 0.6% registrada por los autoservicios de la ANTAD. Por formato, Supercito destacó con un crecimiento en ventas comparables ligeramente superior a un dígito medio.