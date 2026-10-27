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El súper peso y el menor consumo en Estados Unidos frenan los resultados de Chedraui

La minorista reportó ventas por 70,356 millones de pesos en el tercer trimestre de 2026, una caída de 2% por la debilidad en EU y el efecto cambiario.
mar 27 octubre 2026 07:22 PM
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Señora saliendo de una tienda Chedraui con su carrito de compras.
Chedraui enfrentó menores ventas en sus formatos hispanos de Estados Unidos, donde la compañía atribuyó la caída de las transacciones a la política migratoria y a los menores recursos del programa SNAP. (Chedraui / Facebook)

Grupo Chedraui registró una caída en sus ingresos y su utilidad durante el tercer trimestre de 2026, afectado por la debilidad del consumo en Estados Unidos, donde los recortes en los apoyos alimentarios, una política migratoria más estricta y los mayores precios de la gasolina redujeron las compras en sus supermercados dirigidos a la población hispana. A esta presión se sumó la apreciación del peso frente al dólar, que redujo el valor de los ingresos obtenidos en el mercado estadounidense al convertirlos a moneda mexicana.

Entre julio y septiembre, las ventas consolidadas del grupo de autoservicio sumaron 70,356 millones de pesos (mdp), una disminución anual de 2%. La utilidad neta retrocedió 1.2%, a 1,626 mdp, mientras que el flujo operativo, medido a través del EBITDA, bajó 0.3%, a 6,110 mdp.

La operación estadounidense concentró buena parte de las dificultades. Las ventas mismas tiendas, que miden el desempeño de establecimientos con más de un año de operación, disminuyeron 2% en dólares, debido a una menor afluencia de compradores en sus formatos hispanos. La caída coincidió con un entorno en el que parte de sus consumidores enfrenta mayores restricciones presupuestarias.

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“En Chedraui USA, las ventas mismas tiendas continúan mostrando debilidad, afectadas por una disminución en las transacciones, explicada por una política migratoria más estricta y la menor distribución de recursos al programa SNAP”, señaló Antonio Chedraui, director general de la compañía, en su reporte financiero.

El programa SNAP es una iniciativa del gobierno estadounidense que proporciona asistencia para la compra de alimentos a hogares de bajos ingresos. Una menor distribución de estos recursos reduce el dinero disponible para adquirir productos básicos entre parte de la población atendida por las cadenas El Super y Fiesta Mart, que tienen una fuerte orientación hacia el consumidor hispano.

Por otro lado, el tipo de cambio igual pesó en el resultado del retailer, ya que el peso mexicano se apreció 6.2% frente al dólar respecto al tercer trimestre de 2025, por lo que los ingresos estadounidenses tuvieron un menor valor al convertirlos a moneda mexicana.

La compañía consiguió contener parte del impacto mediante ahorros y mejores condiciones con proveedores. La utilidad bruta, que resulta de descontar el costo de la mercancía a las ventas, aumentó 0.2%, a 17,673 mdp, y su margen subió a 25.1%.

Las eficiencias en el centro de distribución de Rancho Cucamonga, en Estados Unidos , y una mejor administración de promociones e inventarios en México ayudaron a compensar mayores costos laborales y logísticos.

Los gastos operativos, sin depreciación ni amortización, crecieron 0.4%, hasta 11,563 millones de pesos. El resultado de operación disminuyó 0.7%, a 3,718 mdp, y el costo financiero aumentó 1.7%, a 1,375 mdp.

México crece por aperturas

Las ventas de Chedraui en México aumentaron 4.6%, hasta 35,733 millones de pesos, apoyadas por un crecimiento de 4.7% en su superficie comercial. Sin embargo, las ventas mismas tiendas, que comparan establecimientos con más de un año en operación, disminuyeron 0.7%.

El ticket promedio subió 1.1%, pero el número de transacciones cayó 1.8%. Los clientes gastaron más por compra, sin que ese incremento alcanzara para compensar la reducción de las operaciones.

La presión se concentró en el sureste, la región con mayor peso en las ventas de la compañía. Chedraui atribuyó el desempeño a la debilidad del consumo, la desaceleración de la inversión pública y privada y una menor actividad turística.

El resultado nacional quedó cerca de la disminución de 0.6% registrada por los autoservicios de la ANTAD. Por formato, Supercito destacó con un crecimiento en ventas comparables ligeramente superior a un dígito medio.

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La expansión continuó con 22 Supercitos, tres tiendas Chedraui, un Super Chedraui y una unidad Arteli durante el trimestre, un total de 27 aperturas en México.

El EBITDA mexicano creció 4.1%, a 3,519 millones de pesos. Su margen se ubicó en 9.8%, ligeramente por debajo del año anterior, debido a que el aumento del resultado no alcanzó el ritmo de las ventas.

La empresa explicó que una mejor administración de promociones e inventarios y las medidas para reducir gastos ayudaron a limitar la presión sobre la rentabilidad.

Estados Unidos pierde transacciones

Las ventas totales de Chedraui en el país vecino del norte disminuyeron 1.8% en dólares. Al convertirlas a pesos, la caída fue de 7.9%, hasta 34,624 millones de pesos, por la combinación del menor consumo y el efecto cambiario.

Las ventas mismas tiendas de la operación estadounidense retrocedieron 2% en dólares. La compañía también relacionó la debilidad de El Super y Fiesta Mart con la política migratoria y los mayores precios de la gasolina.

Pero Smart & Final tuvo un comportamiento distinto. Sus ventas comparables aumentaron 0.1%, con estabilidad en el tráfico y una mejora en el ticket promedio derivada de mayores ventas a pequeños negocios.

El contraste se vio en la rentabilidad. El EBITDA de Smart & Final creció 1.4% en pesos, a 1,328 mdp, frente a una caída de 12.2% en El Super y Fiesta Mart, que sumaron 1,263 mdp.

El EBITDA de Chedraui EU disminuyó 5.7% en pesos, hasta 2,591 mdp. Su margen, sin embargo, mejoró a 7.5%, gracias a los ahorros en distribución y a la contención de gastos. En dólares, la compañía describió la disminución de este indicador como marginal.

Chedraui abrió una tienda El Super y una Fiesta Mart durante el trimestre. La operación estadounidense conserva capacidad de expansión, pero la recuperación de las compras en sus formatos hispanos sigue condicionada por el entorno migratorio y el dinero disponible de sus consumidores.

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