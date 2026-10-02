Las ventas digitales representan 17.7% de las ventas minoristas del país y 71% de los compradores combina canales físicos y digitales durante sus procesos de compra.

Para los supermercados, este avance cambia el valor de una tienda. La sucursal no depende sólo de las ventas, sino que su ubicación, inventario y cercanía con los hogares también pueden servir para preparar pedidos, recibir compras digitales y acercar mercancía al consumidor.

La tienda física no pierde su relevancia y adquiere funciones adicionales. Julián Fernández, CEO de Mar Capital, explica que una sucursal puede operar como un pequeño centro logístico desde donde se preparan pedidos, se realizan entregas de última milla o el consumidor recoge una compra hecha por internet. En supermercados, esa función cobra mayor peso por el tipo de mercancía que manejan.

Las tiendas son pequeños CeDis y supermercados y esto es especialmente importante porque hablamos de productos de alta rotación, perecederos y compras donde el consumidor espera entregas muy rápidas, por eso hoy en día tener una amplia red de tiendas se convierte en una ventaja muy competitiva que permite acercar el inventario al consumidor final y también con esto reducir tiempos y costos de entrega. Julián Fernández





La transformación omnicanal

Soriana lleva esa transformación al centro de su programa de inversión para el segundo semestre de 2026. La compañía destinará más de 961 millones de pesos a aperturas, reaperturas y remodelaciones de 26 tiendas, mientras parte de la modernización busca fortalecer su capacidad omnicanal. La empresa reconoce que sus establecimientos forman parte de la infraestructura que soporta su comercio electrónico.

El negocio digital también gana volumen. Las ventas de supermercado a través de canales digitales registran un crecimiento superior a 60%, mientras que la cantidad de tiendas con capacidad para atender pedidos en línea aumentó 117%, principalmente en Monterrey, Valle de México y Jalisco.

La evolución ya era visible un año antes. En 2025, las ventas digitales de Soriana crecieron 20.5% y los pedidos aumentaron 51%. La cadena terminó ese año con 493 tiendas y clubes capaces de surtir y entregar pedidos mediante pickup, aunque el negocio digital todavía representaba 1.75% de los ingresos totales de la compañía.

Walmart lleva la misma estrategia a una escala mayor. Durante el primer semestre de 2026, sus ventas netas de e-commerce en México crecieron 15.4%, mientras el GMV de On-Demand avanzó 20.4%. La compañía operaba alrededor de 1,490 tiendas habilitadas para On-Demand y el servicio llegaba a más de 520 ciudades. El e-commerce representó 8.6% de su GMV total durante el periodo.