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El plan de Geely para 'inundar' al mundo de EX2, el rival del BYD Dolphin

Geely ha entendido que para convertirse en una marca global necesita dejar de depender del ensamble en China. El mejor ejemplo es su city car eléctrico EX2, rival directo del BYD Dolphin Mini.
lun 26 octubre 2026 01:12 PM
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El Geely EX2 , el city car 100% eléctrico cuya producción arrancó en 2024, se ha convertido en un fenómeno global de ventas y manufactura. (Foto: Cortesía / Imagen: creada con IA Notebook)

Geely necesitó poco más de un año para multiplicar por cinco la producción acumulada de su automóvil eléctrico más popular. En mayo de 2025, el EX2 sumaba 200,000 unidades fabricadas en China. En agosto de 2026 llegó a 800,000 y el pasado 20 de octubre alcanzó el millón. Ahora, la automotriz busca llevar ese ritmo de crecimiento más allá de sus fronteras y reducir su dependencia de las fábricas chinas para abastecer a los mercados internacionales.

La decisión responde a una oportunidad comercial, pero también a un obstáculo. Mientras el automóvil gana compradores en distintos mercados, los aranceles a los vehículos eléctricos chinos amenazan con encarecer su llegada a otros países. Para Geely, producir el EX2 en otras regiones será clave para seguir aumentando sus ventas.

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Un fenómeno de ventas globales

Los resultados del primer semestre de 2026 ayudan a entender por qué la automotriz eligió este modelo para ampliar su huella industrial. Entre enero y junio, Geely vendió 1,422,958 vehículos en todo el mundo. Alrededor de 474,000 se comercializaron fuera de China, cerca de un tercio del total. Las ventas internacionales crecieron 158% respecto al mismo periodo del año anterior y superaron el volumen que la compañía había vendido en el extranjero durante todo 2025.

En ese avance, el Geely EX2 desempeñó un papel central. Durante la primera mitad del año, las ventas globales acumuladas del modelo se acercaron a las 250,000 unidades, según la compañía. Solo en junio se comercializaron más de 50,000, lo que lo colocó entre los automóviles de pasajeros más vendidos en China.

“El Geely EX2, totalmente eléctrico, lideró el éxito de la marca en el primer semestre de 2026, manteniendo un impresionante desempeño en ventas en los mercados internacionales”, reconoció la empresa en un comunicado.

El desempeño comienza a reproducirse fuera de su mercado de origen. En México, el EX2 se posicionó como el segundo automóvil eléctrico más vendido en seis meses, solo por debajo del BYD Dolphin Mini , y por encima del Chevrolet Spark EUV, el JAC EX30 y el Renault Kwid E-Tech.

La diferencia con su principal rival, sin embargo, muestra cuánto terreno le queda por ganar. “Nosotros vendemos 600 (unidades mensuales), ellos venden 1,200. Hoy ellos aún venden el doble que nosotros”, señaló Ricardo Arvizu, director de Producto de Geely en México, al comparar el volumen de ambos modelos.

Arvizu considera que la distancia puede reducirse. Como ejemplo, mencionó la SUV híbrida enchufable Geely EX5 EM-i, que superó por seis unidades a la BYD Song Pro en ventas durante septiembre. “Fue una diferencia de apenas seis unidades, pero fue una muestra de que es posible posicionarnos como líderes de un segmento de vehículos de nuevas energías”, dijo.

El EX2 ya tiene la escala necesaria para competir por volumen, pero ganar participación en otros países exige mantener una oferta competitiva en mercados con condiciones comerciales, costos logísticos y redes de distribución diferentes.

Lee: Geely aún no vende autos en EU, pero ya gana influencia en ese mercado con la compra de Volvo y una alianza con Ford

Por eso, Geely busca complementar su capacidad industrial en China con plantas de producción en otros mercados. Indonesia fue el primer país donde comenzó a fabricar el EX2 fuera de su territorio de origen, y Brasil será el siguiente paso en su expansión internacional. Allí, la automotriz producirá el modelo mediante una alianza con Renault, que le permitirá aprovechar una planta existente en lugar de construir una desde cero.

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Brasil abre la puerta a producir el EX2 en Latinoamérica

A partir de diciembre próximo, el Geely EX2 se fabricará en Brasil, en el Complejo Ayrton Senna de Renault, ubicado en São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná. La producción se realizará en el marco de Renault Geely do Brasil, sociedad constituida después de que la compañía china adquiriera una participación de 26.4% en Renault Brasil.

El automóvil eléctrico será el segundo modelo de Geely que salga de esa planta. El primero fue la SUV híbrida enchufable EX5 EM-i, cuya producción comenzó en septiembre de 2026.

La alianza le permite a Geely aprovechar una instalación existente y apoyarse en la experiencia industrial y comercial de Renault en Brasil. La compañía evita así tener que desarrollar por sí sola toda la infraestructura necesaria para producir y distribuir sus vehículos en ese mercado.

Lee: Renault ha entendido perfecto la frase “si no puedes con el enemigo, únetele”

La fabricación regional de autos eléctricos también puede modificar los costos de abastecimiento y reducir la exposición a los aranceles que afectan a los vehículos importados desde China. El beneficio dependerá de las reglas de origen y de la composición de los vehículos ensamblados, por lo que producir en Brasil no garantiza automáticamente precios más bajos.

Geely está explorando una fórmula similar en otras regiones. En Europa, avanza en una alianza con Ford para fabricar nuevos vehículos en la planta de Valencia, España. Aunque el acuerdo tiene un alcance distinto, comparte la lógica de utilizar infraestructura industrial existente para ampliar la presencia de la compañía fuera de China.

Geely EX2: características y precios en México

El éxito comercial del EX2 no ha escapado al mercado mexicano. Geely arrancó su comercialización en marzo pasado y en solo seis meses ha comercializado 6,000 unidades, según datos de Inegi.

Detrás del éxito, explica Arvizu, está su propuesta para el consumidor. El EX2, conocido en China como Xingyuan, combina dimensiones exteriores compactas con un aprovechamiento interior que busca distinguirlo dentro del segmento de los vehículos urbanos eléctricos.

El modelo mide 4,135 milímetros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,650 milímetros, una configuración que permite ofrecer un habitáculo amplio para su categoría. En México se comercializa en dos versiones, GL y GF, con precios de 385,900 y 419,900 pesos, respectivamente.

Ambas versiones utilizan un motor eléctrico trasero de 114 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque. La batería tiene una capacidad aproximada de 39.4 kilovatios-hora y ofrece una autonomía de hasta 395 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC.

El equipamiento incluye una pantalla central de 14.6 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas, seis bolsas de aire y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. La cajuela ofrece 375 litros de capacidad y el compartimento delantero añade otros 70 litros.

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Autos chinos en México

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