El plan de Geely para 'inundar' al mundo de EX2, el rival del BYD Dolphin

Un fenómeno de ventas globales

Los resultados del primer semestre de 2026 ayudan a entender por qué la automotriz eligió este modelo para ampliar su huella industrial. Entre enero y junio, Geely vendió 1,422,958 vehículos en todo el mundo. Alrededor de 474,000 se comercializaron fuera de China, cerca de un tercio del total. Las ventas internacionales crecieron 158% respecto al mismo periodo del año anterior y superaron el volumen que la compañía había vendido en el extranjero durante todo 2025.

En ese avance, el Geely EX2 desempeñó un papel central. Durante la primera mitad del año, las ventas globales acumuladas del modelo se acercaron a las 250,000 unidades, según la compañía. Solo en junio se comercializaron más de 50,000, lo que lo colocó entre los automóviles de pasajeros más vendidos en China.

“El Geely EX2, totalmente eléctrico, lideró el éxito de la marca en el primer semestre de 2026, manteniendo un impresionante desempeño en ventas en los mercados internacionales”, reconoció la empresa en un comunicado.

El desempeño comienza a reproducirse fuera de su mercado de origen. En México, el EX2 se posicionó como el segundo automóvil eléctrico más vendido en seis meses, solo por debajo del BYD Dolphin Mini , y por encima del Chevrolet Spark EUV, el JAC EX30 y el Renault Kwid E-Tech.

La diferencia con su principal rival, sin embargo, muestra cuánto terreno le queda por ganar. “Nosotros vendemos 600 (unidades mensuales), ellos venden 1,200. Hoy ellos aún venden el doble que nosotros”, señaló Ricardo Arvizu, director de Producto de Geely en México, al comparar el volumen de ambos modelos.

Arvizu considera que la distancia puede reducirse. Como ejemplo, mencionó la SUV híbrida enchufable Geely EX5 EM-i, que superó por seis unidades a la BYD Song Pro en ventas durante septiembre. “Fue una diferencia de apenas seis unidades, pero fue una muestra de que es posible posicionarnos como líderes de un segmento de vehículos de nuevas energías”, dijo.

El EX2 ya tiene la escala necesaria para competir por volumen, pero ganar participación en otros países exige mantener una oferta competitiva en mercados con condiciones comerciales, costos logísticos y redes de distribución diferentes.

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Por eso, Geely busca complementar su capacidad industrial en China con plantas de producción en otros mercados. Indonesia fue el primer país donde comenzó a fabricar el EX2 fuera de su territorio de origen, y Brasil será el siguiente paso en su expansión internacional. Allí, la automotriz producirá el modelo mediante una alianza con Renault, que le permitirá aprovechar una planta existente en lugar de construir una desde cero.