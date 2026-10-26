El plan de Geely para 'inundar' al mundo de EX2, el rival del BYD Dolphin

Brasil abre la puerta a producir el EX2 en Latinoamérica
A partir de diciembre próximo, el Geely EX2 se fabricará en Brasil, en el Complejo Ayrton Senna de Renault, ubicado en São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná. La producción se realizará en el marco de Renault Geely do Brasil, sociedad constituida después de que la compañía china adquiriera una participación de 26.4% en Renault Brasil.
El automóvil eléctrico será el segundo modelo de Geely que salga de esa planta. El primero fue la SUV híbrida enchufable EX5 EM-i, cuya producción comenzó en septiembre de 2026.
La alianza le permite a Geely aprovechar una instalación existente y apoyarse en la experiencia industrial y comercial de Renault en Brasil. La compañía evita así tener que desarrollar por sí sola toda la infraestructura necesaria para producir y distribuir sus vehículos en ese mercado.
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La fabricación regional de autos eléctricos también puede modificar los costos de abastecimiento y reducir la exposición a los aranceles que afectan a los vehículos importados desde China. El beneficio dependerá de las reglas de origen y de la composición de los vehículos ensamblados, por lo que producir en Brasil no garantiza automáticamente precios más bajos.
Geely está explorando una fórmula similar en otras regiones. En Europa, avanza en una alianza con Ford para fabricar nuevos vehículos en la planta de Valencia, España. Aunque el acuerdo tiene un alcance distinto, comparte la lógica de utilizar infraestructura industrial existente para ampliar la presencia de la compañía fuera de China.
Geely EX2: características y precios en México
El éxito comercial del EX2 no ha escapado al mercado mexicano. Geely arrancó su comercialización en marzo pasado y en solo seis meses ha comercializado 6,000 unidades, según datos de Inegi.
Detrás del éxito, explica Arvizu, está su propuesta para el consumidor. El EX2, conocido en China como Xingyuan, combina dimensiones exteriores compactas con un aprovechamiento interior que busca distinguirlo dentro del segmento de los vehículos urbanos eléctricos.
El modelo mide 4,135 milímetros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,650 milímetros, una configuración que permite ofrecer un habitáculo amplio para su categoría. En México se comercializa en dos versiones, GL y GF, con precios de 385,900 y 419,900 pesos, respectivamente.
Ambas versiones utilizan un motor eléctrico trasero de 114 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque. La batería tiene una capacidad aproximada de 39.4 kilovatios-hora y ofrece una autonomía de hasta 395 kilómetros bajo el ciclo de medición NEDC.
El equipamiento incluye una pantalla central de 14.6 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 8.8 pulgadas, seis bolsas de aire y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. La cajuela ofrece 375 litros de capacidad y el compartimento delantero añade otros 70 litros.