Taco Bell fracasó en México donde hoy triunfa Chipotle: la breve historia de su paso fallido por el país

Taco Bell intentó conquistar el mercado mexicano en dos ocasiones, pero no logró consolidarse. A más de una década, otra cadena estadounidense de comida inspirada en la gastronomía mexicana comienza una historia diferente, Chipotle, cuyas ventas iniciales en Monterrey estuvieron alrededor de 190% por encima de las expectativas de Alsea.
El dato representa un comienzo favorable para Chipotle en el país, además, su llegada también revive la pregunta de por qué Taco Bell no logró este éxito.
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¿Por qué Taco Bell fracasó en México?
La historia de Taco Bell en México comenzó en 1992, con miles de establecimientos, buscaba ampliar su presencia internacional.
Su entrada al país parecía una oportunidad para crecer en el mercado de uno de los platillos más asociados con su identidad comercial: los tacos.
Sus primeras sucursales, instaladas en la Ciudad de México junto a restaurantes KFC, ofrecían productos como tacos de tortilla suave y burritos, pero el negocio cerró sus puertas después de menos de dos años.
Uno de los desafíos era la competencia con las taquerías tradicionales, presentes en distintos puntos de la ciudad y con productos que respondían a las costumbres gastronómicas locales.
Además, Taco Bell ofrecía una versión estandarizada de la comida rápida, en un país donde los consumidores tienen alternativas locales para comprar tacos.
El segundo intento de Taco Bell como "llevar hielo al ártico"
En 2007 regresó con una sucursal en Monterrey, Nuevo León, y presentando sus productos como una alternativa estadounidense de comida rápida, en lugar de intentar competir directamente como una taquería mexicana.
En esa segunda etapa, Taco Bell apostó por las llamadas tacostadas, elaboradas con tortillas crujientes, además de papas con queso, carne molida, crema y otros ingredientes.
La marca buscaba diferenciarse de los tacos tradicionales, pero tampoco logró desarrollar la expansión que tenía prevista.
La compañía llegó a plantear la apertura de más establecimientos en el país, pero sus planes no prosperaron. Para 2010, Taco Bell había salido definitivamente de México.
El escritor mexicano Carlos Monsiváis resumió el reto de la cadena con una frase que se volvió emblemática: llevar hielo al Ártico.
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Chipotle llega a México con una propuesta diferente
A diferencia de Taco Bell, Chipotle no basa toda su oferta en los tacos de tortilla crujiente. Su menú se concentra en burritos, bowls, tacos, ensaladas y quesadillas, que los clientes pueden personalizar con distintas proteínas, arroz, frijoles, verduras y salsas.
La cadena, fundada en Estados Unidos en 1993, construyó su modelo alrededor de la preparación de alimentos al momento y la posibilidad de que cada consumidor elija los ingredientes de su pedido.
¿Dónde está Chipotle en México?
Su entrada al mercado nacional se concretó mediante una alianza con Alsea, empresa mexicana que opera cadenas de restaurantes y cafeterías en América Latina y Europa.
El acuerdo de desarrollo se anunció en abril de 2025 y la primera sucursal abrió al público el 16 de julio de 2026 en San Pedro Garza García, Nuevo León, dentro de la zona metropolitana de Monterrey.
La elección de esta ciudad responde, de acuerdo con Chipotle, a su economía, crecimiento poblacional y posición como uno de los principales centros de negocios e innovación del país.
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Las ventas superan las previsiones iniciales
El desempeño que reportó Christian Gurría, director general de Alsea, durante la llamada con analistas es una primera señal favorable para el proyecto.
Según el directivo, las ventas de Chipotle en su primer trimestre completo de operación en Monterrey estuvieron alrededor de 190% por encima de las expectativas iniciales de Alsea.
Este arranque podría respaldar los planes de expansión de Chipotle, aunque no basta por sí solo para concluir que la cadena ya consolidó su presencia en el país.