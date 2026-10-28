Taco Bell fracasó en México donde hoy triunfa Chipotle: la breve historia de su paso fallido por el país

¿Por qué Taco Bell fracasó en México?

La historia de Taco Bell en México comenzó en 1992, con miles de establecimientos, buscaba ampliar su presencia internacional.

Su entrada al país parecía una oportunidad para crecer en el mercado de uno de los platillos más asociados con su identidad comercial: los tacos.



Sus primeras sucursales, instaladas en la Ciudad de México junto a restaurantes KFC, ofrecían productos como tacos de tortilla suave y burritos, pero el negocio cerró sus puertas después de menos de dos años.

Uno de los desafíos era la competencia con las taquerías tradicionales, presentes en distintos puntos de la ciudad y con productos que respondían a las costumbres gastronómicas locales.

Además, Taco Bell ofrecía una versión estandarizada de la comida rápida, en un país donde los consumidores tienen alternativas locales para comprar tacos.

El segundo intento de Taco Bell como "llevar hielo al ártico"

En 2007 regresó con una sucursal en Monterrey, Nuevo León, y presentando sus productos como una alternativa estadounidense de comida rápida, en lugar de intentar competir directamente como una taquería mexicana.

Taco Bell intentó establecerse en México en dos ocasiones, en 1992 y 2007, pero no consiguió consolidar su presencia en el mercado. ((Foto: Candice Bell/Getty Images/iStockphoto))



En esa segunda etapa, Taco Bell apostó por las llamadas tacostadas, elaboradas con tortillas crujientes, además de papas con queso, carne molida, crema y otros ingredientes.

La marca buscaba diferenciarse de los tacos tradicionales, pero tampoco logró desarrollar la expansión que tenía prevista.

La compañía llegó a plantear la apertura de más establecimientos en el país, pero sus planes no prosperaron. Para 2010, Taco Bell había salido definitivamente de México.

El escritor mexicano Carlos Monsiváis resumió el reto de la cadena con una frase que se volvió emblemática: llevar hielo al Ártico.