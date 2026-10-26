Alsea analiza vender Burger King para centrar sus esfuerzos en Chipotle y Raising Cane's

Durante la llamada con analistas para comentar los resultados financieros del tercer trimestre, Christian Gurría, director general de Alsea, destacó el desempeño inicial de Chipotle en Monterrey. En su primer trimestre completo de operación en la ciudad, las ventas estuvieron alrededor de 190% por encima de las expectativas iniciales de la compañía.

El resultado apunta a una recepción favorable del concepto, aunque todavía corresponde a una etapa temprana de operación, en la que la novedad de la marca puede influir en la afluencia de clientes.

Alsea prevé abrir tres restaurantes adicionales de Chipotle en Nuevo León y posteriormente incorporar Raising Cane’s. La primera unidad de esta última marca en el estado está prevista para el primer trimestre de 2027.

La llegada de ambas cadenas ampliaría la oferta de la compañía con formatos fast-casual. Chipotle compite en el segmento de comida mexicana de servicio rápido, con ingredientes y preparaciones personalizables, mientras que Raising Cane’s concentra su menú en chicken fingers, acompañamientos y salsas.

Las dos marcas amplían la oferta de Alsea más allá de las hamburguesas y las pizzas, categorías de fast-food en las que participa con Burger King y Domino’s Pizza.

Burger King, en revisión

Alsea negocia la posible venta de Burger King en México, Argentina y Chile, donde opera 368 restaurantes. La red está integrada por 168 establecimientos en México, 107 en Argentina y 93 en Chile.

“Estamos avanzando con la posible venta de diferentes activos. Uno de ellos es esta marca (Burger King). No queremos adelantar nada porque todavía estamos trabajando en el contrato de compraventa y la oferta vinculante”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea, durante la llamada con analistas para comentar los resultados del tercer trimestre.

La empresa espera compartir avances antes de que termine 2026, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo anunciado.

La decisión no responde a un comportamiento uniforme de la marca. En México, Burger King tuvo un trimestre favorable, apoyado por promociones vinculadas con licencias como Dragon Ball Z, que ayudaron a atraer clientes. En Argentina y Chile, el desempeño ha sido menos favorable, en parte por las condiciones de consumo.