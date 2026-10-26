Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Alsea analiza vender Burger King para centrar sus esfuerzos en Chipotle y Raising Cane's

La operadora de restaurantes busca nuevas fuentes de crecimiento y una mayor rentabilidad con formatos fast-casual, en un entorno de consumo cauteloso y mayores costos laborales.
lun 26 octubre 2026 07:16 PM
Añadir Expansión en Google
Mostrador de Chipotle con una fila de clientes que esperan para ordenar sus alimentos. Al fondo, varios empleados preparan los pedidos detrás de una barra de servicio. Sobre el mostrador se observa un menú con opciones de bowls, burritos, tacos y ensaladas. A un costado hay estantes con bolsas de chips y otros complementos.
Chipotle inició operaciones en Monterrey y registró ventas alrededor de 190% por encima de sus expectativas durante su primer trimestre completo en la ciudad. Alsea prevé abrir tres restaurantes más de la marca en Nuevo León. (FOTO: JULIO CESAR AGUILAR/AFP.)

Alsea busca ampliar su negocio de restaurantes en México con marcas estadounidenses que van más allá de las hamburguesas y las pizzas. La operadora comenzó a desarrollar Chipotle en Monterrey y prepara la llegada de Raising Cane’s, especializada en tiras de pollo empanizado, mientras negocia una posible venta de sus operaciones de Burger King en México, Argentina y Chile, como parte de una estrategia para concentrar sus recursos en los negocios con mejores perspectivas de rentabilidad.

La apuesta por nuevos conceptos responde a un mercado en el que los consumidores cuidan más sus gastos y las empresas restauranteras deben ajustar sus propuestas a distintas ocasiones de consumo. Para Alsea, que opera marcas como Starbucks, Domino’s Pizza, Vips, Chili’s e Italianni’s, el reto consiste en ampliar su oferta sin perder de vista los costos y el desempeño de cada negocio.

Publicidad

Durante la llamada con analistas para comentar los resultados financieros del tercer trimestre, Christian Gurría, director general de Alsea, destacó el desempeño inicial de Chipotle en Monterrey. En su primer trimestre completo de operación en la ciudad, las ventas estuvieron alrededor de 190% por encima de las expectativas iniciales de la compañía.

El resultado apunta a una recepción favorable del concepto, aunque todavía corresponde a una etapa temprana de operación, en la que la novedad de la marca puede influir en la afluencia de clientes.

Alsea prevé abrir tres restaurantes adicionales de Chipotle en Nuevo León y posteriormente incorporar Raising Cane’s. La primera unidad de esta última marca en el estado está prevista para el primer trimestre de 2027.

La llegada de ambas cadenas ampliaría la oferta de la compañía con formatos fast-casual. Chipotle compite en el segmento de comida mexicana de servicio rápido, con ingredientes y preparaciones personalizables, mientras que Raising Cane’s concentra su menú en chicken fingers, acompañamientos y salsas.

Las dos marcas amplían la oferta de Alsea más allá de las hamburguesas y las pizzas, categorías de fast-food en las que participa con Burger King y Domino’s Pizza.

Burger King, en revisión

Alsea negocia la posible venta de Burger King en México, Argentina y Chile, donde opera 368 restaurantes. La red está integrada por 168 establecimientos en México, 107 en Argentina y 93 en Chile.

“Estamos avanzando con la posible venta de diferentes activos. Uno de ellos es esta marca (Burger King). No queremos adelantar nada porque todavía estamos trabajando en el contrato de compraventa y la oferta vinculante”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea, durante la llamada con analistas para comentar los resultados del tercer trimestre.

La empresa espera compartir avances antes de que termine 2026, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo anunciado.

La decisión no responde a un comportamiento uniforme de la marca. En México, Burger King tuvo un trimestre favorable, apoyado por promociones vinculadas con licencias como Dragon Ball Z, que ayudaron a atraer clientes. En Argentina y Chile, el desempeño ha sido menos favorable, en parte por las condiciones de consumo.

La posible venta se suma a una serie de movimientos con los que Alsea ha reconfigurado su portafolio durante los últimos años. La compañía dejó negocios como El Portón y vendió la operación de Burger King en España, al tiempo que busca concentrar sus inversiones en marcas, mercados y ubicaciones con mejores perspectivas de rentabilidad.

Publicidad

Precios accesibles para un consumidor más cuidadoso

La transformación del portafolio ocurre mientras la compañía busca mantener el tráfico de sus restaurantes en un entorno de consumo más cauteloso. Para Gurría, las decisiones comerciales deben partir de las necesidades del cliente y no únicamente de los objetivos de venta de cada marca.

“El ADN de Alsea es que las decisiones tienen que ser centradas en el cliente y suena fácil, suena bonito, te lo puede decir cualquiera, pero no es sencillo”, dijo el directivo en entrevista por separado con Expansión.

Una de las herramientas para sostener la demanda son las plataformas de valor, con las que la operadora ofrece alternativas de menor precio sin modificar la calidad de sus productos. Gurría cita como ejemplos el paquete Tres Para Mí de Chili’s, de 199 pesos, y el Menú del Día de Vips, de 99 pesos.

Cuando viene esta desaceleración del consumo, el cliente se cobija en estas promociones de valor. Cuando regresa el consumo, también el cliente agradece que estuvimos ahí y que no bajamos la calidad, ni subimos el precio
Christian Gurría

La oferta también contempla a los consumidores dispuestos a gastar más en una comida o una salida especial. La diversidad de marcas permite a Alsea atender diferentes presupuestos y ocasiones de consumo, desde una comida cotidiana hasta una celebración.

“Tenemos el cliente que busca la plataforma de valor, pero también el cliente que busca algo de más indulgencia, algo de más consentirse un poco más. Entonces, el poder tener estas diferentes ofertas nos mantiene presentes”, dijo Gurría.

Costos laborales presionarán los márgenes en 2027

La búsqueda de rentabilidad en un momento de consumo cauteloso coincide con mayores costos laborales en México. Gurría estimó que el incremento del salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral tendrán un impacto conjunto de alrededor de 17% en los costos de la compañía durante 2027.

“El impacto total es de alrededor de 17%, 12% proveniente del salario mínimo y 5% de la reducción de las horas laborales”, explicó en la llamada con analistas.

El directivo señaló que la empresa buscará compensar las horas adicionales derivadas de la reducción de la jornada durante el segundo semestre de 2027. Aunque reconoció que algunas marcas tienen más margen que otras para elevar su productividad, confió en evitar una pérdida de margen en sus negocios en México.

Alsea espera cerrar 2026 con un desempeño similar al del tercer trimestre. La compañía considera que los últimos tres meses del año son determinantes para sus resultados, debido al peso que tienen en las ventas anuales.

“Siempre el último cuarto es nuestro mejor cuarto del año. Es donde hacemos casi el 35% de la venta de todo el año y esperamos que continúe y cerrar con un último trimestre sólido, muy similar al tercero”, señaló Gurría en la entrevista.

Publicidad

Tags

ALSEA S.A. DE C.V. Starbucks Corporation Domino's

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad