Los resultados muestran que el incremento de los impuestos a las bebidas con azúcar no se ha traducido, hasta ahora, en una contracción generalizada de su consumo. Desde el 1 de enero, el IEPS estableció una cuota de 3.08 pesos por litro para las bebidas con azúcares añadidos y de 1.50 pesos para aquellas que contienen edulcorantes sin calorías.

En lugar de trasladar el impacto fiscal a una pérdida generalizada de volumen, Arca Continental ha recurrido a ajustes en su estrategia comercial, particularmente en la combinación de presentaciones y precios para mantener sus productos al alcance de los consumidores.

“Los formatos retornables y personales incrementaron en mezcla, funcionando como palancas comerciales dentro de una arquitectura de precio-empaque diseñada para favorecer la asequibilidad y respaldar la rentabilidad del negocio”, señaló la compañía en su reporte financiero.

Esta estrategia también se reflejó en sus resultados económicos. Las ventas netas de Arca Continental sumaron 66,613 millones de pesos, un crecimiento de 5.9% frente al mismo periodo del año anterior. Su flujo operativo (Ebitda) alcanzó 13,625 millones de pesos, 6.2% más, mientras que la utilidad neta retrocedió 4.8%, a 5,054 millones de pesos.

“Estos resultados reflejan la capacidad de nuestro modelo de negocio para adaptarse con velocidad y flexibilidad a las condiciones de cada mercado, fortaleciendo la ejecución comercial y operativa, al tiempo que mantenemos una gestión financiera prudente”, señaló Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental.

México muestra un comportamiento distinto por categoría

En el mercado mexicano, el desempeño fue más desigual. Los volúmenes de colas crecieron 1.4%, pero los refrescos de sabores registraron una contracción de 1.3%. El agua tuvo el retroceso más pronunciado, con una caída de 12.3%, muy por encima de la disminución de 0.8% observada en el consolidado de la compañía.

La categoría de bebidas no carbonatadas, por su parte, avanzó 5%, impulsada por segmentos como las bebidas energéticas, el té y los sueros. Este comportamiento muestra que el crecimiento de la compañía no depende exclusivamente de las bebidas carbonatadas, aunque las colas mantienen un papel relevante en su desempeño comercial.

En términos financieros, las ventas netas de Arca Continental en México alcanzaron 31,278 millones de pesos, un incremento de 3.7%. El flujo operativo llegó a 7,735 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.5%.

En Estados Unidos, otro de sus mercados relevantes, la compañía registró una tendencia similar a la observada en México, aunque con diferencias en la magnitud de los movimientos. Los volúmenes de colas aumentaron 2.9% y los refrescos de sabores avanzaron 0.6%, mientras que el agua retrocedió 10.8%.

