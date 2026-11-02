Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

CATL, el mayor fabricante de baterías de autos eléctricos, ahora va por negocio de almacenamiento de energía en México

La empresa china busca ampliar su presencia en México, donde la Sener prevé incorporar 935 megawatts de capacidad de almacenamiento eléctrico para soportar una mayor generación de energía a través de fuentes renovables.
lun 02 noviembre 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
Amanda XU, chief technology officer (CTO) de CATL.
Amanda Xu, directora de tecnología (CTO) de CATL, explicó que el desarrollo de este mercado depende de que los inversionistas encuentren condiciones que justifiquen destinar capital a los sistemas de almacenamiento. (Diana Gante)

Melbourne, Australia.- El crecimiento de las energías renovables en México abre una oportunidad de negocio para CATL, el mayor fabricante de baterías de litio del mundo. La empresa china busca ampliar su presencia en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), una infraestructura que gana importancia a medida que el país incorpora más centrales solares y eólicas y necesita mantener la estabilidad de su red eléctrica.

La oportunidad comienza a tomar forma con los nuevos requerimientos para los proyectos de generación eléctrica. La Secretaría de Energía (Sener) prepara una convocatoria para desarrollar centrales de generación y almacenamiento , con la promesa de agilizar los permisos y los estudios de interconexión. La meta es incorporar 935 megawatts de capacidad de almacenamiento, con sistemas capaces de inyectar energía a la red durante al menos tres horas continuas.

Publicidad

Para CATL , este cambio en las condiciones del mercado abre la posibilidad de suministrar equipos y soluciones a los nuevos proyectos. Sin embargo, la empresa identifica tres condiciones para que el negocio despegue en México, desde el cumplimiento de las reglas técnicas de la red eléctrica hasta la disponibilidad de equipos confiables y la creación de incentivos que hagan rentables las inversiones.

Amanda Xu, directora de tecnología (CTO) de CATL, explicó que el desarrollo de este mercado depende de que los inversionistas encuentren condiciones que justifiquen destinar capital a los sistemas de almacenamiento.

“La proporción de BESS en México aún es baja, ya que se percibe como una mejora en la calidad de la red para respaldar la energía eólica y fotovoltaica. Si los inversores tienen interés en este campo, deben contar con políticas de apoyo en el mercado local”, explicó a medios de comunicación durante el All Energy Australia 2026.

La directiva señaló que mercados con mayor desarrollo, como Reino Unido, Estados Unidos y Australia, cuentan con incentivos de gobiernos, operadores del sistema eléctrico y otras instituciones. Estos apoyos, dijo, han permitido atraer inversión privada y avanzar desde una etapa inicial hacia un mercado comercialmente autosostenible.

¿Por qué México requiere sistemas de almacenamiento de energía?

A diferencia de las baterías automotrices, las baterías destinadas a almacenamiento no producen electricidad por sí mismas. Su función es almacenar la energía generada por otras fuentes y entregarla cuando se necesita, lo que permite aprovechar mejor la producción renovable y responder a las variaciones en el suministro.

Lee: Nio y CATL se asocian para desarrollar una red de intercambio de baterías

Este servicio es clave para aumentar la participación de la energía solar y eólica, cuya generación depende de factores como la radiación solar y la disponibilidad del viento. Sin suficientes mecanismos de almacenamiento y control, las variaciones pueden dificultar el equilibrio entre la electricidad que ingresa a la red y la que consumen los usuarios.

Los sistemas BESS pueden almacenar electricidad en periodos de mayor generación y devolverla a la red cuando hace falta. También pueden contribuir a regular las fluctuaciones y prestar servicios auxiliares para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

Para los desarrolladores, la viabilidad económica de estos proyectos depende de cuánto cuesta almacenar la electricidad y del valor que pueden obtener por entregarla en el momento adecuado. En este cálculo intervienen indicadores como el costo nivelado de almacenamiento, que permite estimar el costo de guardar y suministrar energía a lo largo de la vida útil de un sistema.

En este sentido, el primer reto para CATL consiste en que las empresas que participen en el mercado eléctrico mexicano conozcan y cumplan el Código de Red, que establece los requerimientos técnicos para la operación y la conexión de instalaciones eléctricas.

El segundo es contar con soluciones de almacenamiento confiables y de alta calidad que permitan integrar baterías a gran escala sin comprometer la operación del sistema. El tercero, y el que la compañía considera más importante, es desarrollar incentivos para los inversionistas que impulsen la demanda y permitan financiar nuevos proyectos.

Publicidad

¿Por qué CATL tiene interés en el mercado de almacenamiento de energía de México?

CATL considera que México y los mercados de América del Sur ofrecen oportunidades por el crecimiento de las energías renovables. Antes de entrar a un país, la compañía analiza la capacidad instalada y las perspectivas de generación, pues el almacenamiento necesita una fuente de electricidad que pueda aprovechar.

En México, uno de los factores que observa es el potencial solar. El país registra más de 2,500 horas de sol efectivo, frente a alrededor de 1,300 horas en otros mercados, de acuerdo con los datos citados por la directiva.

A esto se suma la meta nacional de alcanzar una participación de 38% de energías renovables hacia 2030, lo que plantea la necesidad de desarrollar infraestructura para integrar esa generación a la red.

“Cuando la proporción de renovables supera el 30%, se necesita más almacenamiento para equilibrar la red, porque la generación de plantas renovables inyecta energía a la red con fluctuaciones, y es ahí donde el BESS puede cumplir la función de estabilizador para la red eléctrica”, puntualizó Xu.

La ejecutiva considera que la combinación de recursos solares y nuevas metas de generación crea condiciones para ampliar la oferta de soluciones de almacenamiento en el país.

“Por lo tanto, al pensar en el siguiente paso para el mercado mexicano tras estudiar esta situación, consideramos que es el momento adecuado para suministrar más productos y soluciones BESS a este mercado, alineándonos con la hoja de ruta de la industria renovable de México”, añadió.

De servicio auxiliar a oportunidad comercial

Actualmente, los sistemas de almacenamiento con baterías funcionan como un recurso auxiliar para la red eléctrica. Sin embargo, su papel puede ampliarse conforme aumente la generación renovable y crezca la necesidad de gestionar los excedentes de electricidad y las fluctuaciones del suministro.

Para CATL, el desafío consiste en convertir esa necesidad técnica en un mercado capaz de atraer inversiones privadas de manera sostenida. La disponibilidad de tecnología es una parte de la ecuación, pero el crecimiento dependerá también de las reglas de operación, los permisos, las condiciones de interconexión y los incentivos que permitan recuperar el capital invertido.

La empresa ve en México un mercado que todavía se encuentra en desarrollo, en contraste con países donde los sistemas de almacenamiento tienen una trayectoria comercial más amplia.

“Mientras otros mercados se van volviendo más maduros, México está avanzando en aplicaciones BESS, por lo que es un mercado sumamente importante y prometedor para nosotros”, concluyó Xu.

Publicidad

Tags

Energías renovables Energía solar

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad