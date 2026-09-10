Data centers concentran casi un tercio de las solicitudes para conectarse a la red eléctrica

El problema es que esos 7 GW representan solicitudes de conexión, no energía disponible. México no cuenta actualmente con la capacidad para atender todos esos proyectos en las condiciones que requieren.

“Son 7 gigawatts, y no quiere decir que haya toda esa energía, claro que no está, pero esa es la demanda de la industria y de los data centers”, señaló Castillo, quien también es Vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de la AmCham México.

Regiones saturadas

Los centros de datos requieren un suministro eléctrico continuo y seguro debido a la naturaleza de sus operaciones. Por ello, su expansión no depende únicamente de la disponibilidad de terrenos, infraestructura digital o demanda de servicios en la nube, sino de que exista capacidad de generación y una red eléctrica capaz de llevar esa electricidad hasta los puntos donde se concentran las inversiones.

José Antonio Hurtado, director general de Cox para Norteamérica, explicó que el problema se vuelve más complejo cuando se trata de grandes consumidores.

Cuando una empresa solicita una interconexión al Cenace, una posibilidad es que la capacidad disponible sea menor a la requerida. Otra es que se solicite al desarrollador realizar obras de refuerzo en la red para poder atender la demanda.

Estas obras pueden representar inversiones millonarias y, en algunos casos, hacer que un proyecto deje de ser económicamente viable.

“Hoy los centros de datos –depende el tamaño– pero los de gran escala que estamos viendo ahorita consumen 200-250 megawatts, son inversiones de 10 millones de dólares, y esa disponibilidad de energía no es fácil conseguirla en México”, explicó Hurtado durante su participación en el panel.

El problema se concentra además en algunas de las regiones que ya atraen inversiones de este tipo, como Querétaro y el Bajío, donde la infraestructura eléctrica enfrenta una mayor presión por la concentración de nuevos centros de consumo.

Para ampliar la llegada de data centers a otras zonas del país, México necesita desarrollar la red energética necesaria para atenderlos. Pero construir esa infraestructura requiere tiempo y recursos, incluso cuando se trata de proyectos impulsados por el gobierno.