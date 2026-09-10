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Data centers concentran casi un tercio de las solicitudes para conectarse a la red eléctrica

De los 7 GW de solicitudes que tiene el Cenace, hasta 2 GW corresponden a data centers, mientras que el resto proviene de parques industriales y otros centros de consumo que buscan conectarse para recibir energía.
jue 10 septiembre 2026 03:11 PM
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Los centros de datos pueden tener una demanda de energía de entre 200 y 250 megawatts. (pingingz/Getty Images)

Los data centers son una industria en desarrollo que busca acelerar su presencia en el país, pero que enfrentan un reto crucial: el suministro continuo y seguro de energía eléctrica que garantice sus operaciones.

Este tipo de operaciones representan entre 1.5 y 2 gigawatts de los 7 gigawatts que empresas y grandes consumidores han solicitado al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para interconectarse a la red eléctrica, una demanda que evidencia uno de los principales obstáculos para concretar nuevas inversiones en México.

La cifra implica que los data centers concentran entre 21% y 29% de la capacidad solicitada al sistema eléctrico nacional para nuevas conexiones, de acuerdo con Ivette Castillo, general manager de GE Vernova GSI.

“El Cenace ha recibido, más o menos, 7 gigawatts de proyectos para conectarse, de los cuales de 1.5 - 2 gigawatts son para data centers de aquí a 2030; todo lo demás son parques industriales y centros de consumo que quieren conectarse para recibir energía”, aseguró durante su participación en el panel El giro energético de Expansión Summit 2026.

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El problema es que esos 7 GW representan solicitudes de conexión, no energía disponible. México no cuenta actualmente con la capacidad para atender todos esos proyectos en las condiciones que requieren.

“Son 7 gigawatts, y no quiere decir que haya toda esa energía, claro que no está, pero esa es la demanda de la industria y de los data centers”, señaló Castillo, quien también es Vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de la AmCham México.

Regiones saturadas

Los centros de datos requieren un suministro eléctrico continuo y seguro debido a la naturaleza de sus operaciones. Por ello, su expansión no depende únicamente de la disponibilidad de terrenos, infraestructura digital o demanda de servicios en la nube, sino de que exista capacidad de generación y una red eléctrica capaz de llevar esa electricidad hasta los puntos donde se concentran las inversiones.

José Antonio Hurtado, director general de Cox para Norteamérica, explicó que el problema se vuelve más complejo cuando se trata de grandes consumidores.

Cuando una empresa solicita una interconexión al Cenace, una posibilidad es que la capacidad disponible sea menor a la requerida. Otra es que se solicite al desarrollador realizar obras de refuerzo en la red para poder atender la demanda.

Estas obras pueden representar inversiones millonarias y, en algunos casos, hacer que un proyecto deje de ser económicamente viable.

“Hoy los centros de datos –depende el tamaño– pero los de gran escala que estamos viendo ahorita consumen 200-250 megawatts, son inversiones de 10 millones de dólares, y esa disponibilidad de energía no es fácil conseguirla en México”, explicó Hurtado durante su participación en el panel.

El problema se concentra además en algunas de las regiones que ya atraen inversiones de este tipo, como Querétaro y el Bajío, donde la infraestructura eléctrica enfrenta una mayor presión por la concentración de nuevos centros de consumo.

Para ampliar la llegada de data centers a otras zonas del país, México necesita desarrollar la red energética necesaria para atenderlos. Pero construir esa infraestructura requiere tiempo y recursos, incluso cuando se trata de proyectos impulsados por el gobierno.

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Mientras avanzan las inversiones federales para aumentar la generación y reforzar las redes eléctricas, una alternativa para los grandes consumidores puede ser producir parte de la energía en el propio sitio, un esquema denominado autoconsumos.

“(Es una alternativa) mientras me llega la facilidad de que la red me dé la energía, porque el tema con los centros de datos es la continuidad de suministro. Un data center no puede parar nunca, tiene que tener energía siempre y la red no siempre es suficiente”, dijo Hurtado.

Energía, el cuello de botella

El reto es particularmente relevante porque la demanda no se limita a los centros de datos. De los 7 GW de solicitudes que tiene el Cenace, entre 1.5 y 2 GW corresponden a data centers, mientras que el resto proviene de parques industriales y otros centros de consumo que buscan conectarse para recibir energía.

Castillo comparó la situación con la expectativa que generó el nearshoring y advirtió que México necesita crear las condiciones para que la oportunidad de los centros de datos se traduzca en inversiones efectivas.

“No estamos listos y estos centros de datos compiten con el nearshoring, y lo que no puede pasarnos es que se conviertan en ese nearshoring que se ve precioso en el Power Point pero que nunca sucedió, con una expectativa gigante pero que al final nos quedamos chiquitos”, señaló.

La solución, agregó, requiere acelerar las inversiones en generación, transmisión y distribución para que la infraestructura eléctrica acompañe la llegada de nuevos consumidores.

“La manera de aprovechar esa inercia es invertir en transmisión, generación y disponibilizar estos recursos”, aseguró.

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Summit 2026 Analítica de datos

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