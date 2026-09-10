Data centers concentran casi un tercio de las solicitudes para conectarse a la red eléctrica

Los data centers son una industria en desarrollo que busca acelerar su presencia en el país, pero que enfrentan un reto crucial: el suministro continuo y seguro de energía eléctrica que garantice sus operaciones.
Este tipo de operaciones representan entre 1.5 y 2 gigawatts de los 7 gigawatts que empresas y grandes consumidores han solicitado al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para interconectarse a la red eléctrica, una demanda que evidencia uno de los principales obstáculos para concretar nuevas inversiones en México.
La cifra implica que los data centers concentran entre 21% y 29% de la capacidad solicitada al sistema eléctrico nacional para nuevas conexiones, de acuerdo con Ivette Castillo, general manager de GE Vernova GSI.
“El Cenace ha recibido, más o menos, 7 gigawatts de proyectos para conectarse, de los cuales de 1.5 - 2 gigawatts son para data centers de aquí a 2030; todo lo demás son parques industriales y centros de consumo que quieren conectarse para recibir energía”, aseguró durante su participación en el panel El giro energético de Expansión Summit 2026.