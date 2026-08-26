El contraste aparece en dos documentos del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT). Su índice de fricción colocó a México entre los tres mercados con mayores registros, junto con India y Estados Unidos, dentro de 20 economías. Los principales conflictos se concentraron en electrónicos y equipo de transporte.

Los 95 puntos divulgados corresponden al indicador global de mayo, considerado medio-alto, no a una calificación exclusiva para México. Pese a esa tensión, el Informe sobre el entorno empresarial de México 2025 revela que 56.9% de las empresas chinas consultadas evalúa favorablemente las condiciones del país, 66.2% mantiene expectativas optimistas y 86.2% prevé que la cooperación con compañías mexicanas permanezca estable o aumente.

Barreras sin ruptura

México elevó desde enero de 2026 los aranceles de 1,463 fracciones de sectores como automotriz, textil, siderúrgico, plástico, calzado y electrodomésticos. La medida afecta principalmente a países sin tratado comercial, como China.

La relación sumó medidas antidumping. México impuso una cuota de 4.2301 dólares por kilogramo a ciertas importaciones chinas de lámina de policarbonato. China, por su parte, fijó depósitos provisionales de entre 17.8% y 51.6% a la nuez pecana mexicana, frente a 54.3% para la estadounidense.

Las exportaciones directas mexicanas de ese producto a China sumaron 21.9 millones de dólares en 2024, aunque otra parte llega mediante reexportaciones desde Estados Unidos. La medida deriva formalmente de una investigación antidumping y no puede presentarse como represalia por el T-MEC.

El comercio, pese a todo, resiste. Según datos chinos, el intercambio bilateral alcanzó 109,376 millones de dólares en 2025. En el primer semestre de 2026 llegó a 57,362 millones, 5.6% más. China vendió a México 45,537 millones y compró mercancías mexicanas por 11,825 millones.

Los gigantes instalados

La presencia china comprende a Huawei y ZTE, en telecomunicaciones; Lenovo, que fabrica servidores en Monterrey; Hisense, con plantas de televisores y electrodomésticos en Baja California y Nuevo León; además de DiDi, en movilidad, reparto y servicios financieros.

En el sector automotriz, BYD, SAIC Motor (propietaria de MG), Geely, Chirey y Great Wall Motor comercializan vehículos, aunque su integración productiva resulta desigual. BYD amplió su red comercial, pero todavía no concreta una fábrica.

Hisense reporta más de 7,000 trabajadores en sus dos plantas y una producción anual cercana a 5.25 millones de televisores y 400,000 refrigeradores. En minería destaca Ganfeng Lithium, propietaria del proyecto de litio de Sonora, ahora atrapado en una disputa con el gobierno mexicano por la cancelación de concesiones.