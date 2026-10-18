Estas son las marcas chinas de autobuses eléctricos que ya circulan en el Metrobús de CDMX

En el Metrobús circulan autobuses eléctricos de fabricantes chinos como Yutong y BYD, mientras que otras marcas, como Sunwin y Zhongtong, aparecen vinculadas con unidades eléctricas incorporadas al sistema.
La expansión de estos vehículos se observa en distintas líneas del Metrobús, que ha sustituido unidades de diésel por autobuses eléctricos para trasladar pasajeros en corredores de alta demanda.
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Los autobuses eléctricos de la Línea 3 del Metrobús
Yutong es una de las marcas chinas presentes en el transporte público capitalino, de acuerdo con la ficha oficial de Metrobús, sus unidades articuladas eléctricas operan en la Línea 3, que conecta Tenayuca con Pueblo Santa Cruz Atoyac.
Los autobuses tienen 18 metros de longitud, capacidad para 160 pasajeros y una autonomía anunciada de hasta 330 kilómetros. Sus baterías se recargan durante la noche, en un periodo aproximado de tres horas y media.
En febrero de 2023, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de la Línea 3 eléctrica, con una flota de 60 autobuses articulados.
El proyecto convirtió a este corredor en uno de los principales referentes de la electrificación del transporte público de la capital.
BYD, presente en otras Líneas del Metrobús
El fabricante chino de vehículos eléctricos y baterías BYD también tiene presencia en el Metrobús. El organismo identifica a esta marca entre las unidades eléctricas de la Línea 4.
La ficha oficial describe autobuses de 15 metros de longitud, con capacidad para 130 pasajeros. Su incorporación forma parte del proceso de sustitución de unidades de diésel por vehículos eléctricos en este corredor.
En febrero de 2026, el Gobierno capitalino puso en marcha la ruta Quetzalcóatl, una ampliación de la Línea 4 que conecta la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El proyecto incorporó 19 autobuses eléctricos nuevos, con capacidad para 70 pasajeros y un recorrido de 29 kilómetros. Sin embargo, el comunicado oficial del lanzamiento no especifica la marca de cada uno de esos vehículos, por lo que no es posible atribuir toda esa flota a BYD únicamente con esa fuente.
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Sunwin y Zhongtong, vinculadas con unidades biarticuladas
Sunwin y Zhongtong son otras dos marcas de origen chino que aparecen en los proyectos de electrificación del Metrobús.
El organismo capitalino informó que presentó cuatro unidades prototipo biarticuladas eléctricas para la Línea 1, desarrolladas porVolvo, Zhongtong y Sunwin .
Los vehículos miden aproximadamente 27 metros y tienen capacidad para transportar hasta 270 pasajeros. De acuerdo con la información institucional, pueden recorrer más de 330 kilómetros con una carga de sus baterías.
En este caso, es importante distinguir entre las marcas que participaron en el desarrollo de las unidades y el fabricante de cada vehículo: la información oficial consultada identifica a las tres empresas como participantes, pero no desglosa qué componentes o unidades corresponden individualmente a cada una.
La electrificación del transporte público en la CDMX
La incorporación de autobuses eléctricos no se limita al Metrobús, en octubre de 2024, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció la incorporación de 50 unidades eléctricas para las rutas Balderas-Santa Fe y Cuatro Caminos-Constitución de 1917.
Según el organismo, esos autobuses tienen capacidad para 90 personas y una autonomía de hasta 300 kilómetros.
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Sin embargo, el comunicado de incorporación no identifica la marca de los vehículos, por lo que no permite confirmar si pertenecen a alguno de los fabricantes chinos mencionados.