Estas son las marcas chinas de autobuses eléctricos que ya circulan en el Metrobús de CDMX

Los autobuses eléctricos de la Línea 3 del Metrobús

Yutong es una de las marcas chinas presentes en el transporte público capitalino, de acuerdo con la ficha oficial de Metrobús, sus unidades articuladas eléctricas operan en la Línea 3, que conecta Tenayuca con Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Los autobuses tienen 18 metros de longitud, capacidad para 160 pasajeros y una autonomía anunciada de hasta 330 kilómetros. Sus baterías se recargan durante la noche, en un periodo aproximado de tres horas y media.

En febrero de 2023 , el Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de la Línea 3 eléctrica, con una flota de 60 autobuses articulados.



El proyecto convirtió a este corredor en uno de los principales referentes de la electrificación del transporte público de la capital.

BYD, presente en otras Líneas del Metrobús

El fabricante chino de vehículos eléctricos y baterías BYD también tiene presencia en el Metrobús. El organismo identifica a esta marca entre las unidades eléctricas de la Línea 4.

La ficha oficial describe autobuses de 15 metros de longitud, con capacidad para 130 pasajeros. Su incorporación forma parte del proceso de sustitución de unidades de diésel por vehículos eléctricos en este corredor.

BYD aparece entre las marcas identificadas por el Metrobús en sus unidades eléctricas de la Línea 4. (Enel México)



En febrero de 2026 , el Gobierno capitalino puso en marcha la ruta Quetzalcóatl, una ampliación de la Línea 4 que conecta la Glorieta de Amajac, sobre Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El proyecto incorporó 19 autobuses eléctricos nuevos, con capacidad para 70 pasajeros y un recorrido de 29 kilómetros. Sin embargo, el comunicado oficial del lanzamiento no especifica la marca de cada uno de esos vehículos, por lo que no es posible atribuir toda esa flota a BYD únicamente con esa fuente.