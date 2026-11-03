Profeco analizó 36 caldos y sazonadores; detectó que Knorr y otras marcas no cumplen con las normas

La Revista del Consumidor de Profeco, en su edición de noviembre de 2026 , publicó un estudio sobre 36 caldos y sazonadores procesados vendidos en cubos, polvo y gránulos. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó 2,902 pruebas para revisar el contenido real, el etiquetado y aspectos como sodio, proteína, grasas y otros componentes.
Los análisis se realizaron entre el 24 de junio y el 14 de septiembre de 2026 e incluyeron productos de pollo, carne, pescado, camarón, vegetales y sazonadores. Los resultados detectaron incumplimientos en distintas presentaciones analizadas.
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¿Qué marcas de caldos y sazonadores incumplieron en el estudio de Profeco?
Profeco revisó el etiquetado, contenido neto y características de los productos conforme a la NOM-051, la NOM-002 y la norma mexicana aplicable a caldos y consomés. Los incumplimientos fueron distintos según cada presentación, por lo que un resultado negativo no debe extenderse automáticamente a todos los productos de una marca.
Uno de los casos más claros apareció en Knorr Caldo de vegetales sabor costilla de res en polvo de 200 gramos. El empaque declaraba esa cantidad, pero el laboratorio encontró 188.7 gramos, es decir, 11.3 gramos menos de producto.
También se detectaron estas irregularidades:
- Calnort: sus caldos sabor carne, pescado, vegetal y pollo no presentaron la declaración nutrimental del producto preparado ni instrucciones de uso. El caldo vegetal en cubos tuvo además irregularidades en el etiquetado individual.
- Origen Sano: el sazonador de vegetales sabor a res no indicó el país de origen; además, esta presentación y el sazonador sin azúcar tipo consomé tuvieron observaciones en tipografía, lote y caducidad.
- Selecto Brand: sus caldos de pollo en cubos y polvo declararon el sodio en gramos en lugar de miligramos. También presentaron observaciones en la denominación del producto.
- Utopia Organics: su polvo para preparar caldo de pollo orgánico presentó problemas en la forma de mostrar la denominación, así como en la permanencia del lote y la fecha de caducidad.
- Veggie Mix: tanto el sazonador vegetariano consomé como su versión con menos sodio presentaron irregularidades en la tipografía utilizada para la denominación.
- Zona Organikum: su sazonador a base de verduras tipo consomé también presentó ese incumplimiento de etiquetado.
Otra falla apareció en 12 productos vendidos en cubos múltiples. Los envoltorios individuales carecían de lote, fecha de caducidad y la leyenda “No etiquetado para su venta individual”.
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En ese grupo estuvieron Bon Sabor, Chedraui, Great Value, Selecto Brand, Calnort y distintas presentaciones de Knorr, entre ellas caldo de pollo, pollo con cilantro, pollo 100% natural, camarón y varios caldos de vegetales.
Profeco encontró caldos con hasta 1,400 mg de sodio por taza
Las mediciones nutricionales se compararon utilizando 250 mililitros del producto ya preparado. El mayor contenido de sodio apareció en Chedraui Caldo de pollo en polvo, con 1,400 mg por porción, equivalentes a 3.6 gramos de sal.
Después quedaron:
- Calnort Caldo de pollo: 1,303 mg de sodio
- Calnort Caldo de pescado: 1,196 mg
- Calnort Caldo sabor carne: 1,183 mg
- Utopia Organics caldo de pollo orgánico: 1,178 mg
- Calnort Caldo vegetal: 1,091 mg.
La diferencia frente a las opciones con menor cantidad fue considerable. Knorr Cero Sal registró 72 mg de sodio por 250 ml, mientras que Rikopollo concentrado de pollo en cubos tuvo 147 mg y su presentación en polvo, 149 mg. Los tres productos aparecieron además sin sellos de advertencia.
Profeco recuerda que la recomendación máxima para un adulto es de 5 gramos de sal al día, equivalentes a 2,000 mg de sodio. Una sola taza de algunos de los productos analizados puede representar más del 60% de esa cantidad.
En proteína también hubo una diferencia marcada. Zona Organikum Caldo de hueso de pollo aportó 8.4 gramos por cada 250 ml, mientras que la mayoría de los caldos tradicionales analizados se ubicó entre 0.1 y 0.6 gramos.
El estudio detectó además un vacío para los productos denominados “sazonador tipo consomé” o “consomé”: no existe una norma mexicana de calidad que establezca un contenido mínimo de ingredientes cárnicos o vegetales como sí ocurre con otras categorías de caldo.
Qué caldos y sazonadores sí cumplieron
El estudio también identificó productos sin incumplimientos graves en las verificaciones realizadas. Entre ellos se encuentran:
- Knorr Cero Sal caldo de pollo sin sal añadida
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- Rikopollo concentrado de pollo en cubos
- Rikopollo concentrado de pollo en polvo
- Zona Organikum caldo de hueso de pollo en polvo
- Great Value caldo de pollo granulado
- Knorr caldo de pollo en polvo
- Knorr 100% Natural caldo de pollo en polvo
- Knorr caldo de pollo y cilantro en polvo
- Knorr caldo de vegetales en polvo
- Member's Mark caldo de pollo en polvo sin glutamato monosódico
Qué recomienda Profeco antes de comprar un caldo o sazonador
Antes de elegir uno de estos productos conviene revisar la fecha de caducidad y comprobar que el empaque no tenga aperturas, rasgaduras o sellos violados.
Quienes necesiten controlar su consumo de sodio deben prestar especial atención al sello EXCESO SODIO y a la cantidad indicada por porción preparada. Profeco señala que las personas con hipertensión o problemas renales deben limitar especialmente este tipo de productos.
Al utilizarlos para cocinar, la recomendación es no añadir sal adicional automáticamente, ya que el propio caldo o sazonador puede aportar una cantidad considerable.