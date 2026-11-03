Profeco analizó 36 caldos y sazonadores; detectó que Knorr y otras marcas no cumplen con las normas

¿Qué marcas de caldos y sazonadores incumplieron en el estudio de Profeco?

Profeco revisó el etiquetado, contenido neto y características de los productos conforme a la NOM-051, la NOM-002 y la norma mexicana aplicable a caldos y consomés. Los incumplimientos fueron distintos según cada presentación, por lo que un resultado negativo no debe extenderse automáticamente a todos los productos de una marca.

Uno de los casos más claros apareció en Knorr Caldo de vegetales sabor costilla de res en polvo de 200 gramos. El empaque declaraba esa cantidad, pero el laboratorio encontró 188.7 gramos, es decir, 11.3 gramos menos de producto.

También se detectaron estas irregularidades:

- Calnort: sus caldos sabor carne, pescado, vegetal y pollo no presentaron la declaración nutrimental del producto preparado ni instrucciones de uso. El caldo vegetal en cubos tuvo además irregularidades en el etiquetado individual.



- Origen Sano: el sazonador de vegetales sabor a res no indicó el país de origen; además, esta presentación y el sazonador sin azúcar tipo consomé tuvieron observaciones en tipografía, lote y caducidad.

- Selecto Brand: sus caldos de pollo en cubos y polvo declararon el sodio en gramos en lugar de miligramos. También presentaron observaciones en la denominación del producto.

- Utopia Organics: su polvo para preparar caldo de pollo orgánico presentó problemas en la forma de mostrar la denominación, así como en la permanencia del lote y la fecha de caducidad.

- Veggie Mix: tanto el sazonador vegetariano consomé como su versión con menos sodio presentaron irregularidades en la tipografía utilizada para la denominación.

- Zona Organikum: su sazonador a base de verduras tipo consomé también presentó ese incumplimiento de etiquetado.

Otra falla apareció en 12 productos vendidos en cubos múltiples. Los envoltorios individuales carecían de lote, fecha de caducidad y la leyenda “No etiquetado para su venta individual”.