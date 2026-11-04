Mientras Olinia costará 150,000 pesos, en Japón Nissan Sakura vale 293,832, con cámara 360° y alimenta electrodomésticos

Con un precio previsto de 150,000 pesos, el Olinia Uno busca ocupar en México un espacio que en Japón lleva años desarrollándose alrededor de los autos compactos. Al explicar el proyecto, Roberto Capuano ha señalado a los llamados kei cars como una de las referencias utilizadas para pensar esta nueva categoría de mini eléctricos.
Uno de los ejemplos eléctricos de ese mercado es el Nissan Sakura. Su precio oficial parte de 2,448,600 yenes, alrededor de 293,832 pesos mexicanos, aunque un subsidio disponible en el país asiático puede reducirlo hasta aproximadamente 224,232 pesos.
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Qué ofrece el Nissan Sakura por 293,832 pesos
El Sakura mantiene las dimensiones características de los kei cars. Mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.65 de alto, pesa entre 1,070 y 1,090 kilogramos y dispone de una cajuela de 107 litros.
Dentro de la cabina incorpora una pantalla digital de instrumentos y una pantalla central, desde la que se visualizan la cámara Intelligent Around View Monitor de 360 grados y el monitor de reversa. También suma asientos delanteros y volante calefactables, además de un recordatorio de ocupantes traseros para evitar dejar personas u objetos en la segunda fila.
El acceso tampoco requiere realizar manualmente cada apertura y cierre. El sistema puede desbloquear el vehículo cuando detecta que el conductor se acerca y bloquearlo nuevamente cuando se aleja. El puerto y el conector de carga cuentan además con un mecanismo de seguridad para mantenerlos bloqueados.
Otra función aprovecha directamente la energía de la batería. El Sakura dispone de dos tomas de corriente de 100V AC y hasta 1,500 watts, una en el panel de instrumentos y otra en el área de carga, capaces de alimentar electrodomésticos y otros aparatos durante emergencias o interrupciones del servicio eléctrico.
Tanto la marca como medios especializados en la industria automotriz japonesa señalan que el Sakura se ha mantenido como el automóvil eléctrico más vendido de Japón durante cuatro años consecutivos.
Qué ofrece Olinia a cambio de menor potencia y autonomía
La diferencia de precio representa 143,832 pesos antes de considerar el subsidio japonés. Con ese apoyo aplicado al Sakura, la brecha todavía sería de 74,232 pesos a favor del vehículo mexicano.
Otra ventaja está en la accesibilidad. Puede llevar a una persona en silla de ruedas desplegada junto con el conductor y un acompañante, mientras sus puertas encontradas buscan facilitar la entrada y salida del habitáculo.
El proyecto también plantea un costo operativo de aproximadamente 50 centavos por kilómetro y utiliza una batería LFP de 14.7 kWh, una química orientada a estabilidad térmica y durabilidad.
La diferencia de precio compra propuestas distintas: el Sakura suma velocidad, autonomía, carga rápida y tecnología, mientras el vehículo mexicano concentra su ventaja en costo, capacidad para seis ocupantes y accesibilidad para recorridos urbanos.