Mientras Olinia costará 150,000 pesos, en Japón Nissan Sakura vale 293,832, con cámara 360° y alimenta electrodomésticos

Qué ofrece el Nissan Sakura por 293,832 pesos





(global.nissannews.com)

El Sakura mantiene las dimensiones características de los kei cars. Mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.65 de alto, pesa entre 1,070 y 1,090 kilogramos y dispone de una cajuela de 107 litros.

Dentro de la cabina incorpora una pantalla digital de instrumentos y una pantalla central, desde la que se visualizan la cámara Intelligent Around View Monitor de 360 grados y el monitor de reversa. También suma asientos delanteros y volante calefactables, además de un recordatorio de ocupantes traseros para evitar dejar personas u objetos en la segunda fila.

El acceso tampoco requiere realizar manualmente cada apertura y cierre. El sistema puede desbloquear el vehículo cuando detecta que el conductor se acerca y bloquearlo nuevamente cuando se aleja. El puerto y el conector de carga cuentan además con un mecanismo de seguridad para mantenerlos bloqueados.

Otra función aprovecha directamente la energía de la batería. El Sakura dispone de dos tomas de corriente de 100V AC y hasta 1,500 watts, una en el panel de instrumentos y otra en el área de carga, capaces de alimentar electrodomésticos y otros aparatos durante emergencias o interrupciones del servicio eléctrico.

Tanto la marca como medios especializados en la industria automotriz japonesa señalan que el Sakura se ha mantenido como el automóvil eléctrico más vendido de Japón durante cuatro años consecutivos.



Dónde está la diferencia entre el Nissan Sakura y el Olinia Uno

Precio

- Nissan Sakura: 224,232 pesos después del subsidio.

- Olinia Uno: 150,000 pesos.

Autonomía

- Nissan Sakura: hasta 180 km

- Olinia Uno: más de 100 km.

Batería

- Nissan Sakura: 20 kWh.

- Olinia Uno: 14.7 kWh.

Potencia

- Nissan Sakura: 47 kW y 195 N·m de torque.

- Olinia Uno: 13 kW.

Velocidad

- Nissan Sakura: hasta 130 km/h.

- Olinia Uno: limitada a 50 km/h.

Carga

- Nissan Sakura: permite carga rápida y recupera alrededor del 80% en 40 minutos.

- Olinia Uno: requiere aproximadamente 8 horas en 110V o 4 horas en 220V.