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Mientras Olinia costará 150,000 pesos, en Japón Nissan Sakura vale 293,832, con cámara 360° y alimenta electrodomésticos

El eléctrico japonés ofrece hasta 180 km de autonomía, carga rápida y funciones que llevan su propuesta más allá del uso urbano.
mié 04 noviembre 2026 04:34 PM
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Olinia Uno y Nissan Sakura colocados frente a frente dentro de un showroom moderno y bien iluminado.
El Nissan Sakura está diseñado para cuatro pasajeros, mientras el Olinia Uno puede transportar hasta seis ocupantes y contempla espacio para una silla de ruedas desplegada. (Expansión|ChatGPT)

Con un precio previsto de 150,000 pesos, el Olinia Uno busca ocupar en México un espacio que en Japón lleva años desarrollándose alrededor de los autos compactos. Al explicar el proyecto, Roberto Capuano ha señalado a los llamados kei cars como una de las referencias utilizadas para pensar esta nueva categoría de mini eléctricos.

Uno de los ejemplos eléctricos de ese mercado es el Nissan Sakura. Su precio oficial parte de 2,448,600 yenes, alrededor de 293,832 pesos mexicanos, aunque un subsidio disponible en el país asiático puede reducirlo hasta aproximadamente 224,232 pesos.

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Qué ofrece el Nissan Sakura por 293,832 pesos


Nissan Sakura en color rosa y blanco. Este kei car ha sido el auto eléctrico más vendido en Japón durante los últimos cuatro años.
(global.nissannews.com)

El Sakura mantiene las dimensiones características de los kei cars. Mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.65 de alto, pesa entre 1,070 y 1,090 kilogramos y dispone de una cajuela de 107 litros.

Dentro de la cabina incorpora una pantalla digital de instrumentos y una pantalla central, desde la que se visualizan la cámara Intelligent Around View Monitor de 360 grados y el monitor de reversa. También suma asientos delanteros y volante calefactables, además de un recordatorio de ocupantes traseros para evitar dejar personas u objetos en la segunda fila.

El acceso tampoco requiere realizar manualmente cada apertura y cierre. El sistema puede desbloquear el vehículo cuando detecta que el conductor se acerca y bloquearlo nuevamente cuando se aleja. El puerto y el conector de carga cuentan además con un mecanismo de seguridad para mantenerlos bloqueados.

Otra función aprovecha directamente la energía de la batería. El Sakura dispone de dos tomas de corriente de 100V AC y hasta 1,500 watts, una en el panel de instrumentos y otra en el área de carga, capaces de alimentar electrodomésticos y otros aparatos durante emergencias o interrupciones del servicio eléctrico.

Tanto la marca como medios especializados en la industria automotriz japonesa señalan que el Sakura se ha mantenido como el automóvil eléctrico más vendido de Japón durante cuatro años consecutivos.

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Dónde está la diferencia entre el Nissan Sakura y el Olinia Uno

Precio

- Nissan Sakura: 224,232 pesos después del subsidio.

- Olinia Uno: 150,000 pesos.

Autonomía

- Nissan Sakura: hasta 180 km

- Olinia Uno: más de 100 km.

Batería

- Nissan Sakura: 20 kWh.

- Olinia Uno: 14.7 kWh.

Potencia

- Nissan Sakura: 47 kW y 195 N·m de torque.

- Olinia Uno: 13 kW.

Velocidad

- Nissan Sakura: hasta 130 km/h.

- Olinia Uno: limitada a 50 km/h.

Carga

- Nissan Sakura: permite carga rápida y recupera alrededor del 80% en 40 minutos.

- Olinia Uno: requiere aproximadamente 8 horas en 110V o 4 horas en 220V.

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Pasajeros

- Nissan Sakura: cuatro personas.

- Olinia Uno: hasta seis ocupantes.

Cabina e infoentretenimiento

- Nissan Sakura: combina pantalla digital de instrumentos y pantalla central, además de cámara de 360 grados y monitor de reversa.

- Olinia Uno: utiliza una pantalla central que concentra velocímetro digital, indicadores y controles multimedia; añade Bluetooth 5.0 y audio estéreo con dos bocinas.

Conectividad y confort

- Nissan Sakura: ofrece asientos delanteros y volante calefactables, apertura y cierre automáticos por proximidad, recordatorio de ocupantes traseros y tomas de corriente de hasta 1,500 watts.

- Olinia Uno: incorpora USB y USB-C, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos con bloqueo centralizado, además de faros LED y dirección asistida.

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Qué ofrece Olinia a cambio de menor potencia y autonomía

Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.
El Olinia de pasajeros fue sometido a pruebas de desempeño y autonomía en los laboratorios del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. (Gaceta Politécnica)

La diferencia de precio representa 143,832 pesos antes de considerar el subsidio japonés. Con ese apoyo aplicado al Sakura, la brecha todavía sería de 74,232 pesos a favor del vehículo mexicano.

Otra ventaja está en la accesibilidad. Puede llevar a una persona en silla de ruedas desplegada junto con el conductor y un acompañante, mientras sus puertas encontradas buscan facilitar la entrada y salida del habitáculo.

El proyecto también plantea un costo operativo de aproximadamente 50 centavos por kilómetro y utiliza una batería LFP de 14.7 kWh, una química orientada a estabilidad térmica y durabilidad.

La diferencia de precio compra propuestas distintas: el Sakura suma velocidad, autonomía, carga rápida y tecnología, mientras el vehículo mexicano concentra su ventaja en costo, capacidad para seis ocupantes y accesibilidad para recorridos urbanos.

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Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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