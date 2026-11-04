La acerera Ternium desafía la presión de China y EU con una inversión de 4,000 mdd en Pesquería

La nueva acería de Ternium en Nuevo León

El centro industrial de Pesquería comenzó a desarrollarse en 2010 y actualmente atraviesa su tercera etapa de expansión. Esta fase reúne distintos proyectos que desembocarán en una nueva instalación para producir acero.

Jiménez dimensionó el tamaño de la apuesta y puso fecha al siguiente paso: “Esta es nuestra tercera etapa y la más grande que hemos hecho en nuestra historia. Estamos invirtiendo 4,000 millones de dólares en varios proyectos que culminan con esta acería, que va a arrancar, dios mediante, en febrero del próximo año”.

La inversión no busca únicamente ampliar capacidad. Jiménez explicó qué atributos tendrá la nueva instalación y hacia qué tipo de mercado pretende dirigirla.

“Va a ser la acería más sustentable, con la mejor tecnología, la menor huella de carbono y la más alta automatización. Buscamos que nos permita competir en cualquier mercado con los productos más exigentes que piden nuestros clientes”, afirmó.

La expansión ocurre, sin embargo, en un momento en el que las condiciones comerciales dejaron de depender solamente de productividad, costos o demanda. Estados Unidos y China se han convertido en dos de las variables que más presión agregan al negocio.



China pasó de 4% a 35% de la manufactura mundial

Para Jiménez, la guerra comercial impulsada por Estados Unidos alteró tanto al mercado del acero como a las industrias que dependen de este material. A esa incertidumbre se suma el crecimiento de productores asiáticos capaces de colocar mercancías en condiciones que Ternium considera difíciles de igualar.

La magnitud del cambio se observa en el peso que China adquirió desde comienzos de siglo. “Cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio en 2001, producía el 4% de la manufactura mundial. Veinticinco años después produce el 35%, y se estima que muy pronto alcanzará el 40%”, señaló.