El negocio de vender autos deja solo 38 centavos

¿Cuál es el margen de ganancia de los concesionarios de autos?

De cada 100 pesos facturados, 85.05 pesos se destinan a pagar los automóviles a las armadoras. Después de cubrir ese costo, a las agencias les quedan 14.95 pesos de utilidad bruta.

La operación consume otros 9.13 pesos por cada centenar vendido, correspondientes a gastos departamentales como vendedores y talleres, así como a la exhibición de vehículos. Los gastos administrativos y corporativos representan 3.48 pesos adicionales, mientras que el financiamiento absorbe 1.96 pesos.

Una vez descontados estos conceptos, el resultado es de 0.38 pesos de utilidad antes de impuestos y PTU.



La rentabilidad de las distribuidoras también ha disminuido en los últimos años. Según la AMDA, el indicador cayó 30% en un periodo de cinco años. A esto se suma una reducción en el promedio de unidades comercializadas por establecimiento, que pasó de 701 vehículos anuales en 2016 a 566 en 2025.

La asociación advierte que esta estructura de costos podría verse afectada por los cambios fiscales previstos para 2027, particularmente por el límite de 96.6% a las deducciones de determinados gastos para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR).

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El impacto del límite a las deducciones

De acuerdo con los cálculos de la AMDA, la modificación podría elevar la carga fiscal de las distribuidoras porque una parte de sus gastos dejaría de ser deducible. Esto ocasionaría que el impuesto se calculara sobre una base mayor a la utilidad económica que realmente obtuvieron las empresas.

La asociación plantea dos escenarios para dimensionar el efecto. Una distribuidora con un margen de utilidad fiscal de 1% podría enfrentar un pago de ISR equivalente a 100% de su utilidad, mientras que para otra con un margen de 0.5% la tasa efectiva alcanzaría 200%.

El presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales, sostiene que los márgenes reducidos responden a las características económicas del negocio y no a prácticas de evasión fiscal.

“En nuestro sector nadie compra sin pedir una factura por su vehículo”, señaló.