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Automotrices chinas recortan 200 agencias en México y priorizan rentabilidad sobre expansión

Tras una expansión acelerada en México, las automotrices chinas ajustan sus redes comerciales para alcanzar rentabilidad, luego de que sus agencias venden 22 autos al mes frente a 40 del mercado.
vie 24 julio 2026 05:50 AM
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Automotrices chinas recortan 200 agencias en México y priorizan rentabilidad
Las automotrices chinas pasaron de una estrategia basada en ampliar su presencia territorial a una enfocada en reducir costos y mejorar la rentabilidad de sus redes de distribución. (hxdbzxy/Getty Images)

La expansión acelerada de las automotrices chinas en México entró en una etapa de ajuste. Después de una apertura masiva de agencias entre 2021 y 2022, las marcas provenientes del gigante asiático comenzaron a replantear sus estrategias comerciales ante un mercado más competido, menores ritmos de crecimiento y una presión creciente sobre la rentabilidad.

El cambio más visible está en las redes de distribución. De acuerdo con estimaciones de Urban Science, las agencias dedicadas a comercializar vehículos chinos en México pasaron de alrededor de 600 puntos de venta a mediados del año pasado a cerca de 400 actualmente, una reducción de aproximadamente 200 agencias en un año.

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El movimiento refleja un giro en la estrategia y ahora apunta a dejar atrás la carrera por alcanzar la mayor cobertura posible y concentrarse en construir operaciones más eficientes y rentables. La razón principal detrás del ajuste es que el modelo de crecimiento basado en abrir agencias rápidamente no alcanzó los niveles de venta necesarios para sostener los costos operativos de las distribuidoras.

Según datos de la consultora, una agencia automotriz en México vende en promedio alrededor de 40 vehículos al mes, un nivel considerado suficiente para cubrir gastos como renta, salarios, operación y generar un margen para el inversionista. Sin embargo, las marcas chinas registran un promedio cercano a 22 unidades mensuales por agencia, casi la mitad del estándar de la industria.

“En general toda la industria ha tenido unos puntos porcentuales de ajuste y ha tenido que aprender cómo eficientar sus costos, pero es más acentuado en las chinas. Ellos dijeron: ‘Sí, vamos a vender todo y haz la inversión y compra de todo y nos va a ir muy bien’. Y ahorita pues ya están teniendo problemas con los inversionistas de que no les da el número”, comentó Eric Ramírez, director para América Latina y el Caribe de Urban Science.

Del crecimiento acelerado al equilibrio financiero

Durante los últimos años, marcas como Chery Automobile, JAC Motors, Jetour y otras firmas de origen chino apostaron por ganar presencia rápidamente en México mediante redes amplias de distribuidores.

La estrategia permitió que las marcas lograran reconocimiento y presencia territorial en poco tiempo, pero el crecimiento de puntos de venta no estuvo acompañado al mismo ritmo por las ventas necesarias para hacer rentable cada establecimiento.

A esta presión se sumó un nuevo factor: el incremento en los aranceles de internación . Desde el 1 de enero de este año, los vehículos provenientes de China enfrentan aranceles de internación de hasta 50%, una medida que elevó la presión sobre los márgenes de las compañías.

El especialista explicó que la reducción de agencias no significa una salida del mercado mexicano, sino una reorganización para alcanzar un punto de equilibrio.

“Es una realidad y es algo que vamos a estar viendo: un redimensionamiento de la red hasta que lleguen a un momento, a un punto de equilibrio, donde las ventas lleguen a la cantidad de tiendas que más o menos se acerquen al estándar de 40 por mes. Y con ese número por mes sí se justifica que se paguen los costos incluyendo la renta, los salarios, los costos operativos y además quede un margen de ganancia para el inversionista”, expuso.

Aunque no existe una estimación sobre cuántas agencias adicionales podrían cerrar durante este año, la expectativa del sector es que continúe el ajuste hasta que las redes comerciales tengan un tamaño acorde con la demanda real.

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¿Y los clientes?

La reducción de agencias también genera dudas entre algunos propietarios de vehículos chinos que regresan al punto donde adquirieron su automóvil y encuentran que el establecimiento ya no opera.

En algunos casos, antiguos puntos de venta han sido sustituidos por otros negocios, lo que puede generar incertidumbre entre los clientes. Sin embargo, los especialistas señalan que la mayoría de las marcas han buscado mantener comunicación con sus usuarios para canalizarlos hacia otras agencias disponibles.

“El cliente se sorprende de que regresa a la tienda y ya no está, pero sí han tenido la atención de avisarles y, sobre todo, como tienen la página de internet, ahí les comunican cuáles son las agencias que están operando y así ya pueden decidir ir a otro lugar”, comentó Ramírez.

Uno de los casos más complejos fue el de SEV , una marca de origen mexicano enfocada en vehículos eléctricos fabricados en China, que inició operaciones hacia finales de 2022 y posteriormente dejó de operar.

En sus canales digitales, la compañía publicó un aviso sobre los puntos disponibles para atender servicios de taller para los vehículos vendidos, aunque aclaró que las solicitudes relacionadas con garantías serían revisadas conforme a los términos aplicables, debido a posibles “situaciones excepcionales y prórrogas derivadas de la falta de disponibilidad de servicio en periodos anteriores”.

“El caso ahora es SEV, que vendía carros eléctricos, pero se vendieron muy pocos, nunca reportaron ventas, y ya se fueron, ya ni siquiera existen. Aquí sí dejaron colgados a sus clientes”, señaló Ramírez.

Pese a estos casos, el mercado considera que la estructura actual de las principales marcas chinas ofrece mayores garantías que en años anteriores, debido a que varias compañías dejaron atrás el modelo de importadores independientes y establecieron operaciones directas en México.

“La comercialización se está consolidando con subsidiarias y proveedores, lo cual es una noticia positiva. Es positivo para México que la presencia sea formal de largo plazo con un nivel de compromiso mayor a través de subsidiaria y no solo de importadores”, agregó Ramírez.

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Sector automotriz Autos chinos en México automotriz, autos, autos eléctricos

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