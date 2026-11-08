¿Quién es dueño de Flying Tiger México? El grupo que reta a Miniso de Carlos Slim y abrió en Plaza Carso

Su llegada a México contempla una inversión aproximada de 30 millones de dólares durante los próximos cinco años, periodo en el que busca abrir más de 100 establecimientos en el país.

El proyecto arrancó con cinco tiendas en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que para 2027 la compañía prevé alcanzar alrededor de 30 sucursales.

El origen de Flying Tiger Copenhagen

La historia de Flying Tiger Copenhagen comenzó mucho antes de que la marca abriera su primera tienda en 1995. En la década de 1980, el danés Lennart Lajboschitz y su esposa Suz comenzaron a vender paraguas en un puesto de un pequeño mercado en Dinamarca.

El negocio fue creciendo hasta que, en 1988, el matrimonio abrió su primera tienda física en Copenhague, a la que llamó Zebra.

Los establecimientos presentan sus productos mediante exhibiciones abiertas al pasillo comercial, con mercancía organizada por categorías y temporadas. (Foto: Cortesía.)



En aquel establecimiento comercializaban paraguas, lentes de sol, calcetines y productos de oportunidad, con una propuesta basada en ofrecer artículos accesibles para los consumidores.

Fue en 1995 cuando Lajboschitz abrió la primera tienda Tiger en Copenhague, donde todos los productos tenían un precio de 10 coronas danesas.

Incluso el nombre Tiger tiene una relación con aquella estrategia comercial, en danés, la palabra utilizada para referirse a una moneda de 10 coronas tiene una pronunciación similar a la palabra inglesa tiger, que significa tigre.

Con el paso del tiempo, el negocio dejó atrás el modelo de precio único y amplió su catálogo con productos de diseño propio.

La expansión internacional comenzó en 2001, cuando abrió su primera tienda fuera de Dinamarca. En 2016, la cadena adoptó el nombre Flying Tiger Copenhagen, con el que comenzó a presentarse en sus distintos mercados.

El grupo empresarial está detrás de Flying Tiger en México

Uno de los nombres que aparece en la expansión de Flying Tiger Copenhagen es Grupo Julio, compañía mexicana que cuenta con una trayectoria de varias décadas en el sector de la moda y el comercio minorista.