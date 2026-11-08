¿Quién es dueño de Flying Tiger México? El grupo que reta a Miniso de Carlos Slim y abrió en Plaza Carso
La cadena danesa comenzó operaciones en 1995 y prepara una inversión de 30 millones de dólares para crecer en el país. Su propuesta combina diseño propio, artículos de temporada y novedades constantes.
La llegada de Flying Tiger Copenhagen a México suma una nueva oferta al mercado de las variety stores, en el que Miniso se ha consolidado con artículos para el hogar, decoración, papelería, juguetes y accesorios.
Detrás de la expansión de la cadena danesa en el país aparece Grupo Julio, una empresa mexicana conocida por su negocio de moda para mujeres, que ahora participa en una apuesta por conquistar a los consumidores que buscan productos originales a precios accesibles.
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Su llegada a México contempla una inversión aproximada de 30 millones de dólares durante los próximos cinco años, periodo en el que busca abrir más de 100 establecimientos en el país.
El proyecto arrancó con cinco tiendas en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que para 2027 la compañía prevé alcanzar alrededor de 30 sucursales.
El origen de Flying Tiger Copenhagen
La historia de Flying Tiger Copenhagen comenzó mucho antes de que la marca abriera su primera tienda en 1995. En la década de 1980, el danés Lennart Lajboschitz y su esposa Suz comenzaron a vender paraguas en un puesto de un pequeño mercado en Dinamarca.
El negocio fue creciendo hasta que, en 1988, el matrimonio abrió su primera tienda física en Copenhague, a la que llamó Zebra.
En aquel establecimiento comercializaban paraguas, lentes de sol, calcetines y productos de oportunidad, con una propuesta basada en ofrecer artículos accesibles para los consumidores.
Fue en 1995 cuando Lajboschitz abrió la primera tienda Tiger en Copenhague, donde todos los productos tenían un precio de 10 coronas danesas.
Incluso el nombre Tiger tiene una relación con aquella estrategia comercial, en danés, la palabra utilizada para referirse a una moneda de 10 coronas tiene una pronunciación similar a la palabra inglesa tiger, que significa tigre.
Con el paso del tiempo, el negocio dejó atrás el modelo de precio único y amplió su catálogo con productos de diseño propio.
La expansión internacional comenzó en 2001, cuando abrió su primera tienda fuera de Dinamarca. En 2016, la cadena adoptó el nombre Flying Tiger Copenhagen, con el que comenzó a presentarse en sus distintos mercados.
El grupo empresarial está detrás de Flying Tiger en México
Uno de los nombres que aparece en la expansión de Flying Tiger Copenhagen es Grupo Julio, compañía mexicana que cuenta con una trayectoria de varias décadas en el sector de la moda y el comercio minorista.
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La empresa nació en 1976, cuando dos hermanos identificaron una oportunidad para confeccionar ropa dirigida a mujeres que trabajaban en corporativos, bancos y almacenes.
Durante sus primeros años, sus prendas se comercializaban en tiendas departamentales y establecimientos de prestigio.
Una década después, en 1986, el grupo abrió su primera tienda bajo la marca JULIO en el centro comercial Perisur, en la Ciudad de México.
A partir de entonces, desarrolló una red de boutiques y amplió su oferta de ropa y accesorios para mujeres.
Ahora, su participación en el proyecto de Flying Tiger representa una incursión en otro segmento del comercio minorista.
La operación de Flying Tiger en México también está encabezada por Rally Total, empresa dirigida por Jacobo Hamui Mizrahi, quien ha explicado que la compañía trabaja con socios locales para desarrollar su presencia comercial.
¿Cómo busca competir Flying Tiger con Miniso?
Aunque Flying Tiger Copenhagen comparte con Miniso el mercado de artículos de variedad, su propuesta comercial busca diferenciarse mediante el diseño danés y la renovación constante de sus productos.
El catálogo de la cadena incluye decoración, productos de cocina, papelería, juguetes, artículos para fiestas y regalos.
Los productos, señalan, tienen diseño propio y son desarrollados en Dinamarca.
La apuesta también contempla que los consumidores encuentren novedades frecuentes, además de artículos que permanecen disponibles durante todo el año.
Las tiendas que abrirá Flying Tiger en México
El plan de expansión contempla una inversión de alrededor de 30 millones de dólares y la apertura de más de 100 tiendas durante los próximos cinco años.
Las primeras cinco unidades se ubican en:
Plaza Carso, Ciudad de México.
Galerías Toluca.
Town Square Metepec.
Centro Comercial Santa Fe.
Fashion Mall Tlanepantla.
Para 2027, la compañía espera abrir entre 20 y 25 establecimientos adicionales y alcanzar alrededor de 30 tiendas en el país.
La estrategia contempla llegar posteriormente a otras ciudades, entre ellas Guadalajara y Monterrey, donde ya se analizan posibles ubicaciones.
Además de las aperturas, la empresa prevé instalar un centro de distribución propio en México durante 2027 y desarrollar su canal de comercio electrónico ese mismo año.
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Carlos Slim y su participación en Miniso México
Mientras Flying Tiger busca ganar espacio en el mercado mexicano, Miniso cuenta con el respaldo de Grupo Carso de Carlos Slim que participa como socio estratégico de la cadena.
La relación comenzó en 2019, cuando Grupo Sanborns, subsidiaria de Grupo Carso, adquirió una participación de 33.27% en Miniso BF Holding, empresa vinculada con la operación de las tiendas de la marca en México.