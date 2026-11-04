“Queremos terminar 2027 con 30 tiendas. Obviamente, la Ciudad de México y el Valle de México es lo principal ahorita, pero queremos llegar a todos los estados lo antes posible”, dice Jacobo Hamui Mizrahi, director general de Flying Tiger Copenhagen, en entrevista con Expansión.

El directivo cuenta que la estrategia parte de la oportunidad que la compañía identifica en el país para una oferta de productos diseñados en Dinamarca, con precios competitivos y un catálogo que combina artículos permanentes con colecciones de temporada.





El primer año estará enfocado en poner en marcha la operación y resolver los retos propios del arranque. Después, el crecimiento de la red será el principal objetivo para alcanzar las 100 unidades proyectadas en México Jacobo Hamui Mizrahi



El avance de tiendas es relevante, cuando otras cadenas refuerzan su presencia fisica. Miniso reporta 200 tiendas abiertas en México, de acuerdo con su sitio oficial, mientras que Mumuso tiene alrededor de 56 establecimientos. meintras que Daiso informó que cerrará el año con 5 unidades.

En tanto, el directivo añade que México es el mercado más importante de América Latina para la marca, que durante años analizó las condiciones de la región antes de concretar su llegada.

En ese proceso, la compañía revisó la competencia y encontró espacio para desarrollar una propuesta que, desde su perspectiva, todavía no tiene una oferta equivalente en el mercado nacional.

Flying Tiger, se suma a la oferta de variety stores

En México, las tiendas de variedad han ganado terreno en el retail. Miniso, Mumuso y Yoyoso , además de la japonesa Daiso, han ampliado su presencia con catálogos que abarcan desde accesorios y artículos para el hogar hasta belleza, papelería y productos de temporada.

A nivel global, las variety stores alcanzaron un valor de mercado de 50,900 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca hasta alcanzar los 75,000 millones de dólares en 2035 , con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4%.

El directivo de Flying Tiger Copenhagen plantea una diferenciación basada en e l diseño de sus productos y en la amplitud de su catálogo.