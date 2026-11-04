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Flying Tiger Copenhagen abrirá 100 tiendas en México en cinco años

La cadena danesa abrirá cinco unidades en noviembre y proyecta cerrar 2027 con 30 establecimientos. Su plan contempla entre 20 y 30 aperturas anuales, con presencia en centros comerciales y locales a pie de calle.
mié 04 noviembre 2026 02:49 PM
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Fachada de una tienda Flying Tiger Copenhagen con escaparates que exhiben artículos de decoración, juguetes y productos de temporada.
Los establecimientos presentan sus productos mediante exhibiciones abiertas al pasillo comercial, con mercancía organizada por categorías y temporadas. (Foto: Cortesía.)

Flying Tiger Copenhagen llega a México con un plan de expansión en México con una meta de 100 tiendas en cinco años. La cadena danesa de artículos para el hogar, decoración, papelería y productos de diseño iniciará operaciones con cinco establecimientos durante noviembre y prevé acelerar su despliegue comercial hasta cerrar 2027 con 30 unidades en el país.

El plan contempla abrir entre 20 y 30 tiendas por año, en una apuesta por ganar presencia en el mercado mexicano y desarrollar una red de establecimientos en distintos formatos comerciales. La primera unidad abrió sus puertas en Plaza Carso, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

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“Queremos terminar 2027 con 30 tiendas. Obviamente, la Ciudad de México y el Valle de México es lo principal ahorita, pero queremos llegar a todos los estados lo antes posible”, dice Jacobo Hamui Mizrahi, director general de Flying Tiger Copenhagen, en entrevista con Expansión.

El directivo cuenta que la estrategia parte de la oportunidad que la compañía identifica en el país para una oferta de productos diseñados en Dinamarca, con precios competitivos y un catálogo que combina artículos permanentes con colecciones de temporada.


El primer año estará enfocado en poner en marcha la operación y resolver los retos propios del arranque. Después, el crecimiento de la red será el principal objetivo para alcanzar las 100 unidades proyectadas en México
Jacobo Hamui Mizrahi


El avance de tiendas es relevante, cuando otras cadenas refuerzan su presencia fisica. Miniso reporta 200 tiendas abiertas en México, de acuerdo con su sitio oficial, mientras que Mumuso tiene alrededor de 56 establecimientos. meintras que Daiso informó que cerrará el año con 5 unidades.

En tanto, el directivo añade que México es el mercado más importante de América Latina para la marca, que durante años analizó las condiciones de la región antes de concretar su llegada.

En ese proceso, la compañía revisó la competencia y encontró espacio para desarrollar una propuesta que, desde su perspectiva, todavía no tiene una oferta equivalente en el mercado nacional.

Flying Tiger, se suma a la oferta de variety stores

En México, las tiendas de variedad han ganado terreno en el retail. Miniso, Mumuso y Yoyoso , además de la japonesa Daiso, han ampliado su presencia con catálogos que abarcan desde accesorios y artículos para el hogar hasta belleza, papelería y productos de temporada.

A nivel global, las variety stores alcanzaron un valor de mercado de 50,900 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca hasta alcanzar los 75,000 millones de dólares en 2035 , con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4%.

El directivo de Flying Tiger Copenhagen plantea una diferenciación basada en e l diseño de sus productos y en la amplitud de su catálogo.

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La compañía desarrolla alrededor de 6,000 referencias al año, entre artículos que permanecen en las tiendas y otros que se incorporan para atender temporadas comerciales como Navidad, el Día de las Madres y San Valentín.

El crecimiento acelerado

Para desplegar la red de establecimientos, la compañía trabaja de la mano con Grupo Julio, con experiencia en moda, cuyo conocimiento del mercado mexicano y de los desarrolladores inmobiliarios facilita el acceso a espacios comerciales.

El plan contempla una combinación de tiendas a pie de calle y establecimientos dentro de centros comerciales de distintos perfiles, desde Power Centers hasta Fashion Malls. Las primeras cinco unidades tendrán presencia en diferentes formatos, con el propósito de evaluar su desempeño y definir cuáles ofrecen mejores condiciones para el crecimiento de la cadena.

La idea es que sean en diferentes tipos de centros comerciales para ver cómo funcionan y poder hacer el plan de expansión alineado a lo que sea más rentable y más beneficioso para la compañía
Hamui Mizrahi

La selección de ubicaciones será uno de los factores para definir el ritmo de aperturas. En lugar de concentrar toda la operación en un solo tipo de desarrollo comercial, la compañía probará distintos espacios antes de replicar los formatos con mejores resultados.

El despliegue también tendrá que acompañar la capacidad logística y de abastecimiento de la operación. El directivo reconoció que la preparación de las primeras aperturas representó un reto para los equipos involucrados, particularmente por el traslado de mercancía y la coordinación necesaria para comenzar actividades antes de El Buen Fin.

“Para la marca las las ventas de la temporada de fin de año son alrededor del 30% de la venta del año. Entonces, ayuda mucho para dar a conocer la marca rápido abrir en este momento”, detalla Hamui Mizrahi.

¿Qué vende Flying Tiger?

La oferta será otro componente de la estrategia para ganar consumidores en México. Flying Tiger cuenta con un catálogo amplio, que combina novedades de temporada con productos que permanecen disponibles durante el año y se renuevan gradualmente.

La papelería, la decoración y los artículos para el hogar figuran entre las categorías con las que la cadena espera desarrollar su presencia en el mercado. La selección de mercancía se ajustará conforme la compañía conozca la respuesta de los consumidores mexicanos.

"Hay una propuesta muy diferente a lo que hay en las demás marcas este que actualmente están en el mercado y vemos un potencial enorme para él para el consumo de este tipo de productos”, refiere.

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