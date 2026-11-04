La compañía desarrolla alrededor de 6,000 referencias al año, entre artículos que permanecen en las tiendas y otros que se incorporan para atender temporadas comerciales como Navidad, el Día de las Madres y San Valentín.
El crecimiento acelerado
Para desplegar la red de establecimientos, la compañía trabaja de la mano con Grupo Julio, con experiencia en moda, cuyo conocimiento del mercado mexicano y de los desarrolladores inmobiliarios facilita el acceso a espacios comerciales.
El plan contempla una combinación de tiendas a pie de calle y establecimientos dentro de centros comerciales de distintos perfiles, desde Power Centers hasta Fashion Malls. Las primeras cinco unidades tendrán presencia en diferentes formatos, con el propósito de evaluar su desempeño y definir cuáles ofrecen mejores condiciones para el crecimiento de la cadena.
La idea es que sean en diferentes tipos de centros comerciales para ver cómo funcionan y poder hacer el plan de expansión alineado a lo que sea más rentable y más beneficioso para la compañía
Hamui Mizrahi
La selección de ubicaciones será uno de los factores para definir el ritmo de aperturas. En lugar de concentrar toda la operación en un solo tipo de desarrollo comercial, la compañía probará distintos espacios antes de replicar los formatos con mejores resultados.
El despliegue también tendrá que acompañar la capacidad logística y de abastecimiento de la operación. El directivo reconoció que la preparación de las primeras aperturas representó un reto para los equipos involucrados, particularmente por el traslado de mercancía y la coordinación necesaria para comenzar actividades antes de El Buen Fin.
“Para la marca las las ventas de la temporada de fin de año son alrededor del 30% de la venta del año. Entonces, ayuda mucho para dar a conocer la marca rápido abrir en este momento”, detalla Hamui Mizrahi.
¿Qué vende Flying Tiger?
La oferta será otro componente de la estrategia para ganar consumidores en México. Flying Tiger cuenta con un catálogo amplio, que combina novedades de temporada con productos que permanecen disponibles durante el año y se renuevan gradualmente.
La papelería, la decoración y los artículos para el hogar figuran entre las categorías con las que la cadena espera desarrollar su presencia en el mercado. La selección de mercancía se ajustará conforme la compañía conozca la respuesta de los consumidores mexicanos.
"Hay una propuesta muy diferente a lo que hay en las demás marcas este que actualmente están en el mercado y vemos un potencial enorme para él para el consumo de este tipo de productos”, refiere.