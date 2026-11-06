Elon Musk frenará la producción de Cybertruck tras su fracaso en ventas y le entrega su lugar al nuevo robotaxi de Tesla

El anuncio lo hizo Musk este viernes 6 de noviembre de 2026 a través de su cuenta en X. Aunque no detalló cuántas unidades de la Cybertruck dejarán de fabricarse ni cuánto crecerá la producción del nuevo modelo, el movimiento confirma un cambio de prioridades en Gigafactory Texas, una de las instalaciones industriales más importantes de Tesla.

Tras el anuncio, Musk aclaró que, aunque la producción del Cybertruck se reducirá gradualmente, el parque de camionetas ya fabricadas continuará circulando. Su comentario respondió a un usuario que calificó la decisión como el fin de una era.

La decisión llega después de que la camioneta no consiguiera el despegue comercial que acompañó su presentación. En 2025, Tesla vendió 20,237 Cybertruck en Estados Unidos, 48% menos que un año antes, de acuerdo con cifras de Kelley Blue Book citadas por Reuters. El resultado queda lejos de las 250,000 unidades anuales que Musk llegó a proyectar para el vehículo.