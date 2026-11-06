La Cybertruck llegó con la promesa de cambiar el mercado de las camionetas, pero ahora tendrá que ceder terreno a otro de los proyectos de Elon Musk. Tesla reducirá gradualmente la producción de su pick-up eléctrica en Texas a mediados de 2027 para abrir espacio al Cybercab , el vehículo autónomo con el que el empresario quiere llevar a la compañía más allá de la venta de automóviles.
Elon Musk frenará la producción de Cybertruck tras su fracaso en ventas y le entrega su lugar al nuevo robotaxi de Tesla
El anuncio lo hizo Musk este viernes 6 de noviembre de 2026 a través de su cuenta en X. Aunque no detalló cuántas unidades de la Cybertruck dejarán de fabricarse ni cuánto crecerá la producción del nuevo modelo, el movimiento confirma un cambio de prioridades en Gigafactory Texas, una de las instalaciones industriales más importantes de Tesla.
Tras el anuncio, Musk aclaró que, aunque la producción del Cybertruck se reducirá gradualmente, el parque de camionetas ya fabricadas continuará circulando. Su comentario respondió a un usuario que calificó la decisión como el fin de una era.
La decisión llega después de que la camioneta no consiguiera el despegue comercial que acompañó su presentación. En 2025, Tesla vendió 20,237 Cybertruck en Estados Unidos, 48% menos que un año antes, de acuerdo con cifras de Kelley Blue Book citadas por Reuters. El resultado queda lejos de las 250,000 unidades anuales que Musk llegó a proyectar para el vehículo.
Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026
Cybertruck, de una presentación accidentada a una producción con dificultades
Cuando Musk presentó la Cybertruck, el 22 de noviembre de 2019, parecía que Tesla estaba a punto de abrir un nuevo capítulo en la industria automotriz. La camioneta tenía una carrocería de acero inoxidable, líneas angulosas y una apariencia más cercana a un vehículo de ciencia ficción que a una pick-up convencional.
La demostración, sin embargo, no salió como esperaba el empresario. Musk pidió a uno de sus colaboradores lanzar una bola metálica contra los cristales para probar su resistencia. Las ventanas se rompieron. El episodio dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquella presentación.
La camioneta prometía transportar más de 1.5 toneladas de carga, remolcar hasta siete toneladas y costar menos de 50,000 dólares. Pero su llegada al mercado tomó más tiempo del previsto: las primeras entregas comenzaron en noviembre de 2023, cuatro años después de su presentación.
El precio también cambió. La versión básica se lanzó en 60,990 dólares, mientras que la Cyberbeast alcanzó los 99,990 dólares. A las dificultades comerciales se sumaron problemas de fabricación : en marzo de 2025, Tesla llamó a revisión a 46,096 unidades por el riesgo de desprendimiento de paneles exteriores debido a una falla en el adhesivo utilizado para fijarlos.
Cybercab, el vehículo que le gana espacio a la Cybertruck
El nuevo protagonista de los planes de Musk tiene una propuesta muy distinta. El Cybercab es un vehículo eléctrico de dos plazas, sin volante ni pedales, diseñado para transportar pasajeros de manera autónoma y operar como robotaxi.
La apuesta consiste en que Tesla no solo venda vehículos, sino que también participe en el negocio de los viajes mediante una red de automóviles que los usuarios puedan solicitar a través de una aplicación.
En septiembre de 2026, la compañía comenzó a ofrecer viajes pagados con una pequeña flota de Cybercab en Austin. Sin embargo, el servicio todavía enfrenta desafíos tecnológicos y regulatorios antes de alcanzar una operación de mayor escala.
La decisión de reorganizar Gigafactory Texas muestra la importancia que Musk concede a este proyecto. La planta, inaugurada en abril de 2022, fue una pieza fundamental para impulsar la producción de la Cybertruck y ahora deberá abrir espacio para el siguiente capítulo de Tesla.
Por el momento, el empresario no ha aclarado si la fabricación de la pick-up se trasladará a otra instalación o si su producción terminará definitivamente. Tampoco ha informado cuántos Cybercab espera fabricar a partir de 2027.
Así, la camioneta que Musk imaginó como un vehículo capaz de romper con las reglas del mercado automotriz tendrá que compartir protagonismo con una apuesta todavía más ambiciosa: convertir a Tesla en una empresa que no solo fabrica automóviles, sino que también busca controlar cómo se mueve la gente.