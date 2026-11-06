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La botella de tres litros gana terreno en México y cambia el negocio de Coca-Cola

El IEPS, los mayores costos laborales y un consumidor que cuida más su gasto llevan a Arca Continental y Coca-Cola FEMSA presentaciones, precios y promociones.
vie 06 noviembre 2026 01:38 PM
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Un trabajador de Coca-Cola acomoda cajas de refrescos frente a una tienda de abarrotes, mientras un camión de reparto permanece estacionado junto al establecimiento.
Las embotelladoras enfrentan mayores costos de operación y cambios en los hábitos de compra, en un mercado donde buscan mantener sus ventas y rentabilidad. (Foto: Elaborada con IA / Expansión.)

La botella de tres litros gana terreno en México y comienza a modificar el negocio de Coca-Cola. Ante el encarecimiento de los refrescos y un consumidor más cuidadoso con sus gastos, las presentaciones familiares se han convertido en una alternativa para mantener las ventas, aunque su crecimiento también tiene un costo para las embotelladoras.

Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de la marca en América Latina, encontró que la demanda de estas presentaciones superó sus expectativas durante el tercer trimestre de 2026. La botella de tres litros destacó dentro de esta tendencia, en un mercado donde los hogares buscan ajustar sus compras sin dejar de consumir productos de la marca.

"El ritmo de rendimiento del volumen ha sido significativamente mejor de lo que habíamos planeado específicamente para México. Esto ha sido impulsado por un aumento significativo en los volúmenes en la presentación multiservicio, específicamente nuestra presentación de Coca-Cola de tres litros", dijo Ian Craig, director general de Coca-Cola FEMSA, en la última llamada con analistas para discutir los resultados del tercer trimestre.

"Esto no lo teníamos en cuenta en nuestro presupuesto. Eso ha ayudado en términos de escala de nuestro negocio, pero también ha ejercido mucha presión en términos de rentabilidad", añadió.

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El cambio en las preferencias representa una oportunidad para defender el volumen de ventas, pero también modifica la rentabilidad del negocio. Las presentaciones familiares tienen un efecto desfavorable sobre el precio promedio y los márgenes, debido a que generan menos ingresos por unidad de volumen que otros formatos.

Esta dinámica ocurre mientras las embotelladoras de Coca-Cola enfrentan el impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los mayores costos laborales y un consumidor que resiente el encarecimiento de los productos.

Botellas más grandes para cuidar el gasto

La respuesta de Coca-Cola FEMSA al nuevo entorno de consumo pasa por adaptar su oferta a distintos niveles de gasto. Las presentaciones familiares permiten a los consumidores comprar una mayor cantidad de refresco en una sola operación, mientras que los envases individuales y las promociones atienden otras necesidades de compra.

El crecimiento de la botella de Coca-Cola de tres litros por encima de las previsiones de la compañía muestra cómo los cambios en el presupuesto de los hogares están influyendo en la mezcla de productos que vende la embotelladora.

Sin embargo, vender más litros no necesariamente significa obtener mayores ingresos por cada unidad comercializada. Cuando las presentaciones familiares ganan participación, el precio promedio de venta puede disminuir, lo que obliga a las compañías a compensar ese efecto mediante eficiencias operativas y ajustes comerciales.

El IEPS cambia las reglas del negocio

La preferencia por formatos de mayor capacidad coincide con un año complicado para las embotelladoras por el traslado del IEPS a los precios.

Craig explicó durante la conferencia con analistas que el primer semestre estuvo marcado por el impacto del impuesto en el bolsillo de los consumidores. A partir de julio, la compañía comenzó a observar una recuperación gradual.

El entorno de consumo en México sigue estrecho. Nuestras ventas diarias se mantienen prácticamente estables o muestran una mejora gradual frente a los meses anteriores
Ian Craig


A la presión fiscal se suman los costos laborales. Craig explicó que los incrementos al salario mínimo también repercuten en otros niveles de la plantilla, incluso cuando los trabajadores no perciben directamente esa remuneración.

La compañía espera que 2027 sea un año operativo más normalizado, sin impactos extraordinarios comparables con los ajustes fiscales de 2026 y la reacción del consumidor del año anterior.

Las embotelladoras buscan proteger sus márgenes

El desafío no es exclusivo de Coca-Cola FEMSA. Arca Continental, el segundo mayor embotellador de Coca-Cola, también ajusta su estrategia comercial para compensar el incremento de costos sin comprometer su participación de mercado.

La compañía aumentó 3.5% sus precios en México durante el tercer trimestre y anticipa que los ajustes continuarán por encima de la inflación.

Para enfrentar un entorno más complejo, Arca también apuesta por fortalecer su infraestructura y capacidades, de acuerdo con lo que compartieron los directivos en la llamada con analistas para comentar su reporte del tercer trimestre del año.

Arturo Gutiérrez Hernández, director general de la compañía, dijo durante la conferencia con analistas que la compañía comenzó a implementar iniciativas de gestión de ingresos en agosto y preparaba nuevas acciones para noviembre, con el objetivo de compensar el impacto de los costos y recuperar rentabilidad.

Para esto nos hemos estado preparando en los últimos años en términos de inversión en la cadena de suministro, capacidades y tecnología humanas, etcétera
Arturo Gutiérrez

Juan Claude Tissot, director de Operaciones de Arca Continental, explicó que la estrategia no depende únicamente de modificar los precios de lista, sino de combinar promociones, presentaciones retornables y distintos formatos para atender las condiciones de consumo.

La embotelladora también comenzó a implementar iniciativas de gestión de ingresos en agosto y preparaba nuevas acciones para noviembre, con el objetivo de compensar el impacto de los costos y recuperar rentabilidad.

La fijación de precios no se trata solo del precio, sino de cómo aprovechamos nuestras herramientas y nuestra estrategia promocional para mantener los precios por encima de la inflación
Claude Tissot


Los resultados financieros del tercer trimestre reflejan que ambas compañías mantienen crecimiento en sus operaciones mexicanas, aunque con diferencias en su desempeño financiero.

Arca Continental reportó ventas netas por 31,278 millones de pesos en México, un incremento anual de 3.7%. Su volumen, sin garrafón, creció 2.1% al excluir el efecto de la categoría de agua, mientras que el precio promedio por caja unidad avanzó 3.9%, hasta 94.9 pesos.

Coca-Cola FEMSA, por su parte, aumentó 4.2% su volumen de ventas en México, hasta 538.9 millones de cajas unidad. Sin embargo, en su división de México y Centroamérica, los ingresos crecieron 8.3%, a 45,976 millones de pesos, mientras que la utilidad de operación retrocedió 3.1%, a 6,574 millones.

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¿Cómo opera Coca-Cola en México?

En México, la operación de Coca-Cola funciona a través de una red de embotelladores y empresas vinculadas que integra a ocho grupos:

  • Coca-Cola FEMSA: El embotellador más grande del mundo por volumen de ventas, con operaciones en diversas regiones del país.
  • Arca Continental: El segundo embotellador más grande de América Latina, con fuerte presencia en el norte y noreste.
  • Bepensa: Con operaciones en 22 estados de la República Mexicana.
  • Corporación del Fuerte: Con operaciones en Chihuahua, Sinaloa y Baja California.
  • Corporación RICA (Grupo Rica): Encargada del embotellamiento y distribución en su región asignada.
  • Embotelladora de Colima: Operativa desde 1955 y pionera en el embotellamiento de marcas como Fanta.
  • Bebidas Refrescantes de Nogales: Distribuye los productos en la zona norte.
  • Grupo Embotellador Nayar: Con operaciones principales en el estado de Nayarit.
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Coca Cola Company COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.

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